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Все про:ГПУ (8545) допрос (1069) Сарган (229) Семенченко Семен (238)

 Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган

Народный депутат Семен Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Twitter.

"Нардеп С. Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом сообщила его помощница М.", - написала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": МВД обнародовало запись, на которой нардеп Семенченко выносит сумки из палаточного городка, в которых предположительно было оружие. ВИДЕО

Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3055777
 
 
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Правильно сделал ,нельзя участвовать в цирке воровском !!!
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Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган - Цензор.НЕТ 5331Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган - Цензор.НЕТ 1716
Лондон. Российские дипломаты в ожидании отправки домой.
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надька на допрос прибыть не сможет - у нее встреча с куратором в посольстве Рашки.
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а кто вор ? семён и есть учредитель бени крика
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Допрашивать этот будет?

Семенченко відмовився прибути завтра на допит як свідок, - Сарган - Цензор.НЕТ 5039
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Мы не допустим еще одного переворота （с）
Напомнить кто сказал, или гуглом воспользуешься？
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а как можно быстро сменить фамилию? за ночь - реально?
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запутать следы - потянуть время
повестка не на ту фамилию, запятая не там... Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган - Цензор.НЕТ 4240
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ну если паспорт конечно да , но вот потом бегать все документы на квартиру,корочку убд переоформлять, усе дипломы,права, оно ему надо? ))
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Вы правы!
я просто прикалывался...
хотя этому кнуряке не впервой жизнь с чистого листа начинать,
оставляя в той все криминальное и стремное...
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все це одне кодло савченки рубани мішико косата з мусорним мером ! під проводом медвечука !
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жареным запахло - косата затаилась. это очень хитрая консерва.
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Дружище! Порох лично отправил Медведчука на переговоры к своему торговому партнеру Путину В.В. Причем тут косата, мишико и мусорный мер? Давай не перекладывать с больной головы на здоровую.
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Ватсон, а кого надо было отправить, чтобы его там не закрыли?
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Барыга решил перед выборами всех неугодных пересадить.
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міністра палива та енергетики Носалика, в мережі було відео де він спілкується у Донецьку з колегою, містером палива та енергетики ДНР. Казав що за полонених домовлявся, чую що пиздів, бо за вугіль мова йшла. З Нідерландів, з Ротердаму якогось тема була. Так він з дозволу СБУ там був? Міни ніякі не завозив? З Надюхою не товаришує? А на справді зашквар повний. Бо дуже це підозріло якось, може вербанули?

https://youtu.be/3gMHY0szxB0
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так а что делать когда в украине полная жопа с углём антрацит- ты б где его брал ? финляндии? в днр все ездили кому не лень, мертвечук, кучма забыл как ездил на авто ? тот же беня на телефоне всегда висел с захарченко про обмер ... и корбан ...это война ..
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Как что? Донбасс отвоёвывать. Маленькая Чечня поставила Путину огромный пистон. И Путин до сих пор Чечне оброк платит.
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а когда мы увидим видео с Медведчуком, с Ахметовым и т.п.? Почему они не интересны нашим спец.службам?
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Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (с)
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Лушпайка Насіння Грішин обісрався та побіг на Расєю
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Ти його бачив, куди ВОНО може побігти, тільки котитись...
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Очень уже хочется,как обрушится купол зРады а выживших будут добивать из автоматов ,ставь лайк если ты тоже хочешь это увидеть .... Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган - Цензор.НЕТ 7979
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Грішин - "Сємєнчєнко" піде за черговими інструкціями до російського резидента.
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Кто знает, по Насирову уже закрыли дело, по новым изменениям?
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надеюсь встреча в американском посольстве, а не страны агрессора
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Cамый обычный россиянин встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё американскую зубную пасту, побрился немецкой бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо французский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил бразильский кофе предварительно добавив украинские сливки, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в немецкий автомобиль. Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа ", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения. Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", сделал звонок по американскому ай-фону через американскую GSM-сеть, включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, разработанный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес в американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог: "МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ! НЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ ОККУПАНТАМ!)))﻿Cамый обычный россиянин встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё американскую зубную пасту, побрился немецкой бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо французский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил бразильский кофе предварительно добавив украинские сливки, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в немецкий автомобиль. Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа ", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения. Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", сделал звонок по американскому ай-фону через американскую GSM-сеть, включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, разработанный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес в американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог: "МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ! НЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ ОККУПАНТАМ!)))﻿
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Засцала лушпайка.
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Зараз тільки міномьот пофарбує,так відразу і прийде.Разом з Надією Вікторівною...
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Хана Семенченке.

Олегу Хардину приготовиться. Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган - Цензор.НЕТ 1484
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Грозен ты аки дэмон Словно не самый дешевый аристокрапт в мире и его окрестностях А алкогольный дух самого картавого генпрокурора в тебя вселился Страшно аж жуть
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Надеюсь что СБУ держит всех в поле зрения. И любые попытки чухнуть в Мордор будут пресечены.
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"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил генпрокурор.

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У меня возникают подозрения на счет того, кто в Аргентине конфисковал россейский кокс...
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И еще: оденьтесь свеже и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
«Не хотите ли черешни?» Вы ответите: «Конечно»
Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон.
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добровольцы АТОвцы это мишени для кремлевской власти порошенко
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Добровольцев АТОшников это воровитое шобло боиться как черт ладана и наняло здесь для срача кучу порохоботов.
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наняли проституток вокзальных,которые стали порохоботами
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Они одни и те же, их уже всех по никам узнаешь, самые старые уже не первый год здесь испражняются.
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и все молчат о том, что кто-то лодку раскачивает...видно прочно сидим на мели.
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У косатой кураторши кремлёвских консерв щас тяжкое время, Надюше хвост поджимают..косатая воровка щас тихарём на дно заляжет...100000% уверен шо Гадю не спроста именно в Гробовщину засунули -- её к своим засунули.
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ой глупые вы глупые! сами себе яму вырыли ...
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це сезонне
в людини-насіння весною починається новий життєвий цикл
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Верните Михо, он добросовестно ходил на допросы и ФСБУ выглядело более менее хоть солидно. А то теперь с таким прибором кладут на то ФСБУ, что аж смешно.
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КТО БУДЕТ ДОПРАШИВАТЬ?????
Кодло бандюков под руководством пИРОШЕНКИ?
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так это бандиты во владе конкурентов убирают .... вон оно что ... ясно теперь.
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А кто конкурент? Надюха, Семен или бомж Митхо. Так у них рейтинг на уровне статистической погрешности.
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так эта погрешность может насмерть перебить его устойчивый НОЛЬ%
* под конкурентами - всех кто в оппозиции к нему.
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А кого ж нам еще допрашивать? Не Медведчука ж с Новинским и не Бойка ж Добкиным и Шуфричем.
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А як добре ,що вони всі в парламенті.Кожен має своє кріселко-приходь прокурор і бери.А ви кажете парламент розігнати.Це що,потім за ними по всьому світі бігати?А так бюджетний варіант.
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Я очень рад за народ Украины! У нас теперь свой Сталин,свой Вышинский,свой Берия.Есть свой 37й.Воронки приезжают по ночам.садють без суда.хвамилию не спрашивают.бьют сразу по морде.
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Порохоботы, хрен вам! Выборы проиграете не смотря на все старания.
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2018 год. У нас по-прежнему президент янукович, премьер азаров, глава МВД захарченко, рыги прекрасно себя чувствуют, в минобороны и сбу те же кацапы на службе кремля. У нас точно был Майдан?
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Єдиний у світі генеральний прокурвор із силіконовими мізками - чергова рішуча рехформа президента миру..
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И только к сепару Голубану никаких претензий ни у власти, ни у соевых.)))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСеменченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган
 
 
 
 
 
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