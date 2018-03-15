 Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Twitter.

"Нардеп С. Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом сообщила его помощница М.", - написала она.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.