 Семенченко отказался прибыть завтра на допрос в качестве свидетеля, - Сарган

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Twitter.
"Нардеп С. Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом сообщила его помощница М.", - написала она.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что Семен Семенченко мог вынести оружие из палаточного городка возле Верховной Рады перед следственными действиями 3 марта.
Лондон. Российские дипломаты в ожидании отправки домой.
Напомнить кто сказал, или гуглом воспользуешься？
повестка не на ту фамилию, запятая не там...
я просто прикалывался...
хотя этому кнуряке не впервой жизнь с чистого листа начинать,
оставляя в той все криминальное и стремное...
https://youtu.be/3gMHY0szxB0
Олегу Хардину приготовиться.
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У меня возникают подозрения на счет того, кто в Аргентине конфисковал россейский кокс...
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
«Не хотите ли черешни?» Вы ответите: «Конечно»
Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон.
в людини-насіння весною починається новий життєвий цикл
Кодло бандюков под руководством пИРОШЕНКИ?
* под конкурентами - всех кто в оппозиции к нему.