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 Политика Украины
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Все про:Розенко (554) Тарифы на газ (48)

 Формулу цены на газ для населения надо пересмотреть, - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко утверждает, что цена на газ в следующем отопительном сезоне будет зависеть от формулы расчета и конъюнктуры мирового рынка.

Об этом он сказал во время онлайн-чата в одном из интернет-изданий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы прекрасно понимаем, что цена на газ для населения напрямую зависит от конъюнктуры внешнего рынка. Спрогнозировать цену на внешнем рынке сейчас невозможно. Единственное, что могу точно сказать: в этом отопительном сезоне, как и обещало правительство, цена на голубое топливо осталась на уровне предыдущего отопительного сезона, а цена на следующий отопительный сезон будет зависеть от формулы расчета и конъюнктуры мирового рынка", - отметил Розенко.

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Он подчеркнул, что формула цены на газ для населения должна быть пересмотрена.

"Первое требование к новой формуле - она должна быть абсолютно понятной для всех граждан Украины. Каждый должен понимать, за что он платит, кому и какую цену. Именно над этим сейчас работают соответствующие украинские министерства, ответственные за этот вопрос в правительстве. Я надеюсь также услышать в ближайшее время от них ответ на то, какой будет эта формула и насколько она будет понятной для общества", - отметил вице-премьер-министр.

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По его словам, лишь после того, как будет утверждена такая формула, можно будет говорить о том, какой будет справедливая цена на газ для украинцев - увеличится она или уменьшится.

Источник: https://censor.net.ua/n3055775
 
 
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Розенко, а ти не забагато жереш.
Скоро в телевізор не помістишся.
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До чого тут світовий ринок для ціни на газ для населення????? Що від збільшення ціни на біржі збільшуються витрати які несе видобувна компанія на експлуатацію газових свердловин? Чи може від збільшення ціни на біржі збільшуються витрати на транспортування газу, чи на його зберігання в підземних сховищах???? Де ви взялись такі ідіоти-рехформатори???? Видобутий газ коштує 20 доларів, рентабельність не може бути вищою за 20%! Зарплати та премії в газовій галузі мають бути обмежені!!!! Жодних зарплат у мільйони гривень в державних компаніях бути не може!!!!! Головний інженер облгазу не може отримувати 200-400 тис. зарплати!!!!! Бо це, млять, народні гроші і не може якесь падло яке сидить на побудованій за союза трубі призначати собі десятки тисяч доларів зарплати під час війни!
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Формулу надо пересмотреть конечно же в сторону увеличения, да Розенко? Формулу цены на газ для населения надо пересмотреть, - Розенко - Цензор.НЕТ 3826
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Зарплаты будем пересматривать в зависимости от конъюнктуры мирового рынка или только цены?
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да нет мы ИХ повесим и скоро пусть Петька поднимает он получит МИНУС 200% ПОСЛЕ НУЛЯ конченный жлоб и идиот.. вот уже Надька его прямо у Раде хотела вбыты да его тихо отравит "Новичком" лучший друг и кум Путина какие придурки прости господи ....гранаты минометы не хватает кораблей, самолетов и Градов... шо там курят и бухло пью в МВД СБУ и ГПУ....аккурат на Выборы Презика штопанного поднимите сразу тариф на тепло на 200% и все к маю не будет страны Украины... вор по определению не может обладать умом и сообразительностью...
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похоже её по любому не будет, РАЗЕДИТСЯ!
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пересмотреть бы твою морду хорошим кирпичем.
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А то все взрывать, взрывать... Гуманистов развелось как собак нерезаных...)))
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На выборах и пересмотрим. В рот им потные ноги, а не второй срок!
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барыги просто оКуели! такого даже овощ себе не позволял! мрази! новый майдан будет газовый! они сами себе подпишут приговор
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Таке враження,що в уряді у нас рептілоїди з планети Нібіру,які проводять над населенням якісь свої експерименти...
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они испытываю на прочность украинцев, как только дойдут предела текучести, отвернут на пол оборота назад

Кабинет министров планирует изменить методику расчета цены на газ для населения, что приведет к повышению цен на топливо с 1 апреля 2018 года.
Соответствующий проект документа опубликован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Согласно новой методике, закрепленной в проекте постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", цена газа для населения будет определяться на год - с 1 апреля текущего года по 1 апреля следующего года и т.д..
Действующая система расчета предусматривает пересмотр цены газа дважды в год - с апреля по октябрь и с октября по апрель.
В случае принятия документа цена газа будет формироваться как среднеарифмитическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub) за 6 месяцев предыдущего года - 1 апреля по 30 сентября и переводиться в гривну по курсу, действующему на период закупки.
Согласно новой методике цена газа для населения с 1 апреля 2018 года может подскочить на 8,3% - с 4942 грн за 1 тыс. куб. м до 5352 грн. Такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.
Планируется также отменить скидку в размере 50% на газ для непроизводственных нужд религиозных учреждений, цены на топливо для них приравняют к ценам на газ для населения.
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А зарплаты не собираетесь пересматривать?
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А говорили, что на майдане сменили власть, ага, заменили банду на банду похуже. Янык вернись!
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Да ине забываем голосовать за Падлашенка...
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Ну а кули... Это антикоррупционный суд на условиях МВФ Вальцман всеми силами сопротивляется создавать... а вот поднять цену на газ когда просят - это всегда пожалуйста, даже когда они не особо требуют.

МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ
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При чем тут внешние рынки? А где газ национальной добычи, который должен идти на нужды населения?
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его кобелёву еле на зарплату хватает
и кто будет покупать тогда газ у агрессора
рашен с метинвестом?
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Что не уменьшатся это точно, сейчас решают насколько поднять чтоб народ их не снес сразу, да и выборы скоро.
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главное - чтобы была абсолютно понятна каждому...
милай! та мы дано уже все поняли - конца и края не видать, аппетиты растут во время еды!!
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шо ще може прогундіти це вгодоване порося
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В сторону ужесточния. Пусть покрышками греются, гады.
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І ніодного порохобота ....помітили? Хотів би їх послати на@уй....та думаю вони вже там...
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в новой формуле будет привязка к месту добычи хабу Полтава, или к месту Петиного траста Панамы ? Формулу цены на газ для населения надо пересмотреть, - Розенко - Цензор.НЕТ 6947
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Верните народу Украины народное добро - газ из недр Украины. И можете валить на все четыре стороны
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Поспішайте поки всі зайняті "гадею"!!!
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Значит будут опять грабить. Если власть что то пересматривает то не в пользу людей.
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Конституция Украины Ст.13
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.

Но есть один, правда, хитрый фокус, после которого и на эту статью наплевать. Просто надо держать народ Украины на правах населения, занимающего территорию Украины, что несложно сделать лишив народ четкого определения о том, что он собой представляет. Нет определенности с тем, что представляет собой народ Украины - нет и проблем, чтобы в качестве интересов этого народа выдавать что угодно. Даже то, что жрать вкусное и наслаждаться всем прекрасным населению следует посредством специально назначенных представителей, а не непосредственно. И ведь поверят, раз без понятия о том, что значит быть народом Украины на самом деле живут и не задумываются. "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь И делай с ним, что хочешь (С)

Все есть у украинцев, чтобы не быть нищими дебилами. Ума вот только нет, и достоинства не хватает, чтобы всем этим пользоваться, как ни жаль, надо ситуацию менять.



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Подняли зарплату и пенсии мусорам и чиновникам значит нужно поднять цены на газ и електроенергию для населения чтобы не нарушить баланс.
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...Мы прекрасно понимаем, что цена на газ для населения напрямую зависит от конъюнктуры внешнего рынка. Спрогнозировать цену на внешнем рынке сейчас невозможноИсточник: https://censor.net.ua/n3055775
якщо весь газ в Україні куплений десь там на світовому ринку то да згоден ...але де 18-20(офіційних) лярдів газу українського видобутку ...виблядки ротердамські ?
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А его тихонько смешивают с "внешним" и продают нам, как импортный. Скромный приработок на голом месте.
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Раз заговорили о "справедливых ценах" - значить будут грабить.
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Сначала надо пересмотреть степень воровства и беспредела действующей власти, а потом и о цене можно поговорить.
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Готовьте чемоданы на Польшу, бо здесь скоро хрен выживешь..
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Формула должна учесть объемы газа, вырабатываемого гражданами ночью под одеялами. А для КабМина у немчуры на "Магирусе" надо заказать пару ретроавтомобилей "Газваген", родычи Гройсмана в курсе дела.
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"...Первое требование к новой формуле - она должна быть абсолютно понятной для всех граждан Украины. Каждый должен понимать, за что он платит, кому и какую цену."
Значит, поднимут цену. Но красиво объяснят про конъюнктуру рынка и "справедливую" цену на газ. Кстати, а какие премии получают всякого рода "газовщики"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФормулу цены на газ для населения надо пересмотреть, - Розенко
 
 
 
 
 
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