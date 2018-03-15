 Формулу цены на газ для населения надо пересмотреть, - Розенко

Об этом он сказал во время онлайн-чата в одном из интернет-изданий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы прекрасно понимаем, что цена на газ для населения напрямую зависит от конъюнктуры внешнего рынка. Спрогнозировать цену на внешнем рынке сейчас невозможно. Единственное, что могу точно сказать: в этом отопительном сезоне, как и обещало правительство, цена на голубое топливо осталась на уровне предыдущего отопительного сезона, а цена на следующий отопительный сезон будет зависеть от формулы расчета и конъюнктуры мирового рынка", - отметил Розенко.
Он подчеркнул, что формула цены на газ для населения должна быть пересмотрена.
"Первое требование к новой формуле - она должна быть абсолютно понятной для всех граждан Украины. Каждый должен понимать, за что он платит, кому и какую цену. Именно над этим сейчас работают соответствующие украинские министерства, ответственные за этот вопрос в правительстве. Я надеюсь также услышать в ближайшее время от них ответ на то, какой будет эта формула и насколько она будет понятной для общества", - отметил вице-премьер-министр.
По его словам, лишь после того, как будет утверждена такая формула, можно будет говорить о том, какой будет справедливая цена на газ для украинцев - увеличится она или уменьшится.
Скоро в телевізор не помістишся.
Кабинет министров планирует изменить методику расчета цены на газ для населения, что приведет к повышению цен на топливо с 1 апреля 2018 года.
Соответствующий проект документа опубликован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Согласно новой методике, закрепленной в проекте постановления "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", цена газа для населения будет определяться на год - с 1 апреля текущего года по 1 апреля следующего года и т.д..
Действующая система расчета предусматривает пересмотр цены газа дважды в год - с апреля по октябрь и с октября по апрель.
В случае принятия документа цена газа будет формироваться как среднеарифмитическая цена импортного газа на немецком газовом хабе (NCG) без учета стоимости транзита до границы Украины (Hub) за 6 месяцев предыдущего года - 1 апреля по 30 сентября и переводиться в гривну по курсу, действующему на период закупки.
Согласно новой методике цена газа для населения с 1 апреля 2018 года может подскочить на 8,3% - с 4942 грн за 1 тыс. куб. м до 5352 грн. Такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.
Планируется также отменить скидку в размере 50% на газ для непроизводственных нужд религиозных учреждений, цены на топливо для них приравняют к ценам на газ для населения.
еще на полшишечки
МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ
и кто будет покупать тогда газ у агрессора
рашен с метинвестом?
милай! та мы дано уже все поняли - конца и края не видать, аппетиты растут во время еды!!
можна і ціни підняти, а чого б ні?!
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Но есть один, правда, хитрый фокус, после которого и на эту статью наплевать. Просто надо держать народ Украины на правах населения, занимающего территорию Украины, что несложно сделать лишив народ четкого определения о том, что он собой представляет. Нет определенности с тем, что представляет собой народ Украины - нет и проблем, чтобы в качестве интересов этого народа выдавать что угодно. Даже то, что жрать вкусное и наслаждаться всем прекрасным населению следует посредством специально назначенных представителей, а не непосредственно. И ведь поверят, раз без понятия о том, что значит быть народом Украины на самом деле живут и не задумываются. "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь И делай с ним, что хочешь (С)
Все есть у украинцев, чтобы не быть нищими дебилами. Ума вот только нет, и достоинства не хватает, чтобы всем этим пользоваться, как ни жаль, надо ситуацию менять.
якщо весь газ в Україні куплений десь там на світовому ринку то да згоден ...але де 18-20(офіційних) лярдів газу українського видобутку ...виблядки ротердамські ?
Значит, поднимут цену. Но красиво объяснят про конъюнктуру рынка и "справедливую" цену на газ. Кстати, а какие премии получают всякого рода "газовщики"?