 Формулу цены на газ для населения надо пересмотреть, - Розенко

Об этом он сказал во время онлайн-чата в одном из интернет-изданий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы прекрасно понимаем, что цена на газ для населения напрямую зависит от конъюнктуры внешнего рынка. Спрогнозировать цену на внешнем рынке сейчас невозможно. Единственное, что могу точно сказать: в этом отопительном сезоне, как и обещало правительство, цена на голубое топливо осталась на уровне предыдущего отопительного сезона, а цена на следующий отопительный сезон будет зависеть от формулы расчета и конъюнктуры мирового рынка", - отметил Розенко.

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Он подчеркнул, что формула цены на газ для населения должна быть пересмотрена.

"Первое требование к новой формуле - она должна быть абсолютно понятной для всех граждан Украины. Каждый должен понимать, за что он платит, кому и какую цену. Именно над этим сейчас работают соответствующие украинские министерства, ответственные за этот вопрос в правительстве. Я надеюсь также услышать в ближайшее время от них ответ на то, какой будет эта формула и насколько она будет понятной для общества", - отметил вице-премьер-министр.

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По его словам, лишь после того, как будет утверждена такая формула, можно будет говорить о том, какой будет справедливая цена на газ для украинцев - увеличится она или уменьшится.