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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (21738) НБУ (4339) Смолий (25)

 ВР приняла решение назначить Смолия новым главой НБУ. ВИДЕО

Депутаты приняли решение назначить Якова Смолия новым глвой Национального банка Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, Верховная Рада Украины приняла решение назначить новым главой Нацбанка Якова Смолия.

"За" это решение проголосовали 247 депутатов.

...

Ранее решением Рады с поста главы НБУ уволили Валерию Гонтареву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Об этом не говорит только ленивый", - Савченко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055772
 
 
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А что там Лерка Облигация? Луценко на нее завел уже дела?
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Нас ждут очень тяжелые времена. Если при лучшем банкире мы еле еле выживали, то при обычном даже страшно подумать, что произойдет
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гривня стабільна тільки тоді коли голова НБУ відсутній на робочому місці..
Так шо - готуймося до чергового витку інфляції.
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Ну вот когда надо голоса всегда есть, только смысла ноль если этот Смолий зам Гонтаревой и будет продолжать её дело.
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В нашей стране, чтобы понять, что это за человек, нужно смотреть не на того, кого выдвинули, а на того КТО выдвинул. Так что, в этом случае можно даже не вникать.
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кацапа,проснись,у вас уже давно папиисят ВР ухвалила рішення призначити Смолія новим главою НБУ - Цензор.НЕТ 4314а местами и гораздо более...
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Гыг, Крест, доставайте языки. Для вас есть работа. ВР приняла решение назначить Смолия новым главой НБУ - Цензор.НЕТ 1073
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Не важно кто и откуда попал в правительство и депутаты. Важно - "для чего".
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лайно замінили на понос, і так буде завжди, тому що шоколад!!!
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неа,не заживете ВР ухвалила рішення призначити Смолія новим главою НБУ - Цензор.НЕТ 8481где это в современном мире ты видел хныкающего успешного человека?
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Хныкают рейтинги Порошенко, кацапчик Гыг. А мы будем голосовать за Тимошенко. Чувствуешь разницу? ВР ухвалила рішення призначити Смолія новим главою НБУ - Цензор.НЕТ 4776
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О, "сезонный фактор" - глава НБУ, можна сказать оторвали гонтаревой "правую руку"... ВР ухвалила рішення призначити Смолія новим главою НБУ - Цензор.НЕТ 859
Из всех "независимых" функционеров высшего эшелона - этот без сомнения самый "независимый". Сочувствую...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР приняла решение назначить Смолия новым главой НБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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