 ВР приняла решение назначить Смолия новым главой НБУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Верховная Рада Украины приняла решение назначить новым главой Нацбанка Якова Смолия.
"За" это решение проголосовали 247 депутатов.
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Ранее решением Рады с поста главы НБУ уволили Валерию Гонтареву.
Как передает Цензор.НЕТ, Верховная Рада Украины приняла решение назначить новым главой Нацбанка Якова Смолия.
"За" это решение проголосовали 247 депутатов.
Ранее решением Рады с поста главы НБУ уволили Валерию Гонтареву.
Так шо - готуймося до чергового витку інфляції.
он смешнее
Из всех "независимых" функционеров высшего эшелона - этот без сомнения самый "независимый". Сочувствую...