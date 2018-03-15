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 НАТО доверяет оценкам Британии и знает, что вещество нервно-паралитического действия было произведено в РФ, - Столтенберг об отравлении Скрипаля

Североатлантический альянс полностью доверяет оценкам инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сделанным в Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг в ходе пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас нет причин сомневаться в оценках, сделанных Великобританией", - заявил он, отвечая на вопрос, уверены ли в организации в том, что отравляющее вещество было разработано именно в России.

"Мы знаем, что это вещество нервно-паралитического действия было произведено в России, и поэтому мы доверяем оценкам, сделанным Британией", - добавил он.

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Й. Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс готов оказать поддержку Великобритании в расследовании нападения на С.Скрипаля .

"Союзники предложили практическую поддержку, и мы готовы ее оказать по запросу Великобритании, если он будет", - сказал он в ходе пресс-конференции.

В то же время, генсек отметил, что "пока просьбы о подобной практической помощи не поступало".

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним также, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055771
 
 
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Думаю,что британцы и американцы не ошибаются насчет происхождения отравляющего вещества и давно уже пора объявить РФ - мировым террористом и агрессором, а нашему Пэдру давно уже пора прекращать торговлю с этим агрессором и закрывать в РФ свой бизнес.
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Российский химик, участвовавший в разработке советского нервно-паралитического вещества, которое использовалось для отравления бывшего российского двойного агента на юге Англии, заявил, что только российские власти могли совершить атаку с применением такого смертоносного и сложного токсина.
Вил Мирзаянов, которому 83 года, заявил, что у него нет сомнений, что ответственность за атаку несет президент России Владимир Путин, учитывая, что Россия сохраняет жесткий контроль над запасами «Новичка» и что это химическое вещество слишком сложное, чтобы его мог превратить в оружие негосударственный субъект.
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Путана карликовая думал что не будет такого резонанса, думал пару дней поговорят и забудут.. а тут такое началось.. он полюбому уже жалеет что затеял этот теракт
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Молодцы британцы, не то что наши олигархические выродки, идет война с рашей-парашей, а они увеличивают с ней товарооборот!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО доверяет оценкам Британии и знает, что вещество нервно-паралитического действия было произведено в РФ, - Столтенберг об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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