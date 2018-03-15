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 Высший совет правосудия уволил 7 судей, а также судью Высшего хозсуда Александра Удовиченко

Высший совет правосудия уволил семь судей с должностей по общим обстоятельствам. В частности уволен в отставку судья Высшего хозяйственного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЗиБ",  об этом сообщили в ВСП

Так, ВСП уволил Анатолия Водолагу с должности судьи Зиньковского районного суда Полтавской области в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.

Также в отставку ушли Иван Федитник с должности судьи Турковского районного суда Львовской области и Александр Удовиченко с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

По собственному желанию уволены судьи: Юлия Сыч с должности судьи хозяйственного суда Донецкой области; Людмила Чернобривко с должности судьи Лисичанского городского суда Луганской области; Татьяна Черныш с должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области; Юлия Ширина с должности судьи Центрально-Городского районного суда города Горловки Донецкой области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Заседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

По сообщению управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности

ВСП, в заседании впервые принял участие член ВСП Владимир Говоруха, избранный 6 марта 2018 года на XV съезде судей Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3055768
 
 
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боже мой! Удика (Удовиченко) выдавили из Вышки.. Целая коррупционная эпоха ушла, зато в нескольких европейских странах откроются элегантные оттели, СПА-куррорты и модные бутики под брендом "Удик-Мудик"..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВысший совет правосудия уволил 7 судей, а также судью Высшего хозсуда Александра Удовиченко
 
 
 
 
 
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