 Высший совет правосудия уволил 7 судей, а также судью Высшего хозсуда Александра Удовиченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЗиБ", об этом сообщили в ВСП

Так, ВСП уволил Анатолия Водолагу с должности судьи Зиньковского районного суда Полтавской области в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.

Также в отставку ушли Иван Федитник с должности судьи Турковского районного суда Львовской области и Александр Удовиченко с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

По собственному желанию уволены судьи: Юлия Сыч с должности судьи хозяйственного суда Донецкой области; Людмила Чернобривко с должности судьи Лисичанского городского суда Луганской области; Татьяна Черныш с должности судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области; Юлия Ширина с должности судьи Центрально-Городского районного суда города Горловки Донецкой области.

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По сообщению управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности

ВСП, в заседании впервые принял участие член ВСП Владимир Говоруха, избранный 6 марта 2018 года на XV съезде судей Украины.