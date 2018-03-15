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 Политика Украины, Общество
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Все про:аудит (221) дороги (1582) Кабмин (10342) Укравтодор (299) Гройсман (3899)

 "Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году", - Гройсман поручил разработать срочный план проверки дорог

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог, прежде всего, отремонтированных в 2017 году, и требует привлечь к ответственности подрядные организации, некачественно выполнившие дорожные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, глава правительства также настаивает на необходимости быстрого внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы "500-500-1000" (своеобразный план строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1 тыс. наземных пешеходных переходов на дорогах Украины).

"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочного плана проверки и решения о создании контрольных групп для проверки дорог. Все исправления дорожных работ должны проходить за счет подрядных организаций, которые некачественно выполнили свою работу", - сказал Гройсман во время специального совещания с участием руководства Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог.

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Участники совещания отметили, что в этом году план финансирования дорожной отрасли составляет 45,7 млрд грн. По плану работы будут вестись на 218 объектах. Почти 60% проектной документации уже подготовлено. Кроме того, свет вышел обновленный стандарт строительства, который должен стать "настольным учебником" для дорожных служб.

Одновременно ведется подготовка проектов концессионных дорог. Одной из них, по плану, может стать дорога Краковец - Львов. Интерес инвесторов к этому проекту, как заверили в "Укравтодоре", есть.

Глава правительства обратил внимание, что сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы, но с наступлением тепла, все должно заработать очень быстро.

"В этом году мы приступим к работе в апреле. Надо разобраться со всеми подрядчиками, со всеми службами, чтобы они были готовы", - сказал Гройсман.

Напомним, в 2017 году в Украине реконструировано и построено более 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года. Дорожные работы велись на трассах по всей территории Украины. Дорожный бюджет 2017 года превысил 30 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3055762
 
 
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просто мало снял ...
не рынок папин в Виннице поди...
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Светлана Люлява
March 12 at 8:03pm

Чудова дорога Жашків - Монастирище. Хоча... така у нас вся Україна.
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вот и хорошо,пусть проведет аудит и отчитается о своей работе,а страна сделаелет выводы,как он работал
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Один уже о "Стене" отчитался "Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году", - Гройсман поручил сделать срочный план проверки дорог - Цензор.НЕТ 6916. Так и Грося, потом где-то за бугром, с украинских "автобанов" ржать будет
"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году", - Гройсман поручил сделать срочный план проверки дорог - Цензор.НЕТ 6350
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Яценюк ни о чем не отчитывался,ни о какой стене и аудита не делал,а я хочу посмотреть как Гройсман тратит деньги
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Правильно. Лысого вывели из под уголовного дела. Сидеть будут другие. Но спросят и с него, если "недоделанный фронт" в Раду в 19 не пройдет
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аха, вот именно отсюда и начинай, Вова!

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Такое возможно только у нас. Хотя, нет. У наших соседей подобные вещи тоже в порядке вещей. Не у белорусов и не у прибалтийцев. У россиян. Но мы в Украине и это - наша реклама. Точнее - Гройсмана.
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Имущество чиновников Укравтодора проверьте и будет вам аудит честный и быстрый
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Лучше жен, бабушек-дядюшек, кошечек-собачек. А чиновники,они ж последний х_р без соли доедают!
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Аудит того,что вы украли,будут делать уже совсем другие люди ....
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Вот в этом я полностью согласен с гнойсманом! Собираем факты на пожизненный с конфискацией!
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Особенно просто аудит будет сделать в Черновцах. Если комиссия умудрится доехать, она сделает вывод что дорог в Черновцах тупо нет вообще!
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форрумчане с разных областей Украины.
шо у вас там с дорогами?
покращало, чи як було?
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Траса Запоріжжя-Донецьк, яка була більш-менш придатною, стає більш непридатною. Дніпро-Маріуполь не придатна ні для якого транспорту.
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Зробити аудит дорог з ремонтом в 2017 році, щоб на них же зробити ремонт і в 2018 р.
І знову асфальт зходить разом з снігом, пане Гройсмен, хто тут винуватий?
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Не называй это ДЕРЬМО -Дорогами Гройштейн. Где МИЛЛИОНЫ которые ты Чучело на фейковый Ремонт ВЫКИНУЛО.
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А что, не отстегнули за прошлый год? Вся эта циничная болтовня уже даже не смешит...
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Миколаїв-Дніпро, Миколаїв-Кропивницький, коли?
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Если не растворились в воздухе подрядчики то может и проведут латки за свой счет , но где же жесткость к перевозчикам не нормированной массы ???
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"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году"...- наверное приближается срок когда нужно публиковать декларацию о доходах и имуществе..
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на все эти заявы посмотрим как они реализуются, а вот всем зрадофилам вопрос, а вы стали ездить по правилам ??? где вы паркуетесь в Киеве ??? разворачиваетесь ??? заезжаете на полосу общественного транспорта !!!!! А дистанцию перед автомобилем держите ??? пропускаете ли пешеходов ??? И да если спереди едующая фура или грузовой транспорт включил левый поворот та даже легковой автомобиль, почему многие считают задне едущие что нужно газануть при этом и не пропустить авто которое возможно хочет объехать помеху !!! Или помеха видна из далека но водила упорно едит в упор той помехе что бы встать там и потом перестраиваться !!! БАРДАК господа в голове у многих, лечиться штрафами но начнется вновь обирают крадут корупционируют и тд ,,, так что делать ?
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или просто деньги на отпуск нужно освоить...а то понимаешь кто-то уже смотался за "свой счет"...а кому то приходится "аудит" ждать
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дорога Кривой Рог-Желтые Воды. Осенью латали ямы на дороге в дождь и не перекрывая движение: машины тут же проезжали по свежему асфальту. Результат: после зимы половина 27-микиллометровой трассы опять в котлованах. Жалею, что не живу в 1941 году, когда Гитлер просто расстреливал таких мразей. Если Гройсман узаконит расстрел за откаты и бюрократический саботаж = поставлю его икону и стану на него молится!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году", - Гройсман поручил разработать срочный план проверки дорог
 
 
 
 
 
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