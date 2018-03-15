 Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра в столице

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП столицы.

"Сегодня в 12:37 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской Шевченковского района столицы заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию и тщательно осматривают здание. Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждого палача ждет расплата": в Киеве прошел марш "Титушек за решетку" с требованием привлечения к ответственности Крысина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж