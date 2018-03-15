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 Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра в столице

Полицейские проводят осмотр объекта и прилегающей к нему территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП столицы.

"Сегодня в 12:37 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской Шевченковского района столицы заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию и тщательно осматривают здание. Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055761
 
 
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А кумпол в зРаде ещё не обрушился ??? Полиция проверяет сообщение о минировании торгового центра в столице - Цензор.НЕТ 1505
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