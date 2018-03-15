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Все про:Великобритания (1711) дипломатия (1058) Минобороны (5100) отравление (906) Россия (68417) Уильямсон (1) Скрипаль (66)

 "Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - глава Минобороны Британии

Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. 

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Трансляция выступления велась на местных телеканалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответ на действия Лондона будет очень скоро. Мы поступим как вежливые люди, - Лавров

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним также, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055760
 
 
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Она сама не заткнётся. Заткнуть её можна только теми методами, какими она действует сама. Этого никто не сделает, т.к. ментальность не та.
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Ща-ща... ща машка тяпнет граненый до краев и как выдаст!
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прогнозировать поведение России исходя из точки зрения джентльмена неблагодарное дело, для коррекции этого племени джентльмены как раз и придумали бокс.
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Зараз манька-аблігація коксу нюхне і як видасть...а за нею і пєчальная лошадь лавров підтягнеться...
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Утром у Франции не было доказательств тому, что Скрипаля отравили по приказу из Кремля, теперь - есть

"Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - глава Минобороны Британии - Цензор.НЕТ 1322
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сказал достойно, теперь бы еще на деле этот ответ реализовать.
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не только заткнутся , но и загнутся !
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Лавров на коленях просит прощения у Великобритании

"Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - глава Минобороны Британии - Цензор.НЕТ 7491
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Ага, пустые... Да и санкции - полезные, стимулирующие рост экономики в Рашке - оказались, да?
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Мощно! Британцы радуют. Уильямсон - МУЖИК!!!
Но больше всего порадует, когда остальные наконец поймут - с мордором надо ПО ХАРДКОРУ.
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саме цікаве, що так й буде)))

це все "можем павтаріть" підходить для свинорилих-бояришніково любів...а от потявкати на ВБ думаю буде доручено не більше ніж клоуну жиріку, ну може про ядірний пєпл ...

а по факту - відповзе в сторону намотуючи соплі на копито й заткненться)
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вот так и нажно говорить с кацапо-быдлом.срасея только силу понимает
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По ходу "глубокой озабоченностью" и "сильной обеспокоенностью" в этот раз не обойдётся...
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Вот как нужно реагировать на беспредел. А у нас только додумались, на днях, разорвать с РФ договор о дружбе... после четырёх с лишним лет войны и оттяпанного, по-беспределу Крыма.
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Как по английски будет можем повторить крым 1853 года и накатим за дидов которые русню в альминской долине гоняле?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - глава Минобороны Британии
 
 
 
 
 
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