 "Каждого палача ждет расплата": в Киеве прошел марш "Титушек за решетку" с требованием привлечения к ответственности Крысина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активисты националистических организаций, в частности Национальных дружин, С14, прошли маршем от Дарницкого вокзала в Киеве к зданию Дарницкого райсуда Киева, в котором сегодня должно состояться рассмотрение дела против Юрия Крысина.

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Активисты держали в руках баннер "Каждого палача ждет расплата". Кроме того, они скандировали "Титушек за решётку!", "Крысина на нары!" Также они жгли файеры.

Перед активистами под зданием суда выступила мама журналиста Вячеслава Веремия.

По окончании марша часть активистов зашла в здание суда, часть осталась снаружи.

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В Киеве прошел марш с требованием привлечения к уголовной ответственности Юрия Крысина.









Активисты прошли от Дарницкого вокзала к Дарницкому райсуду Киева.













Активисты жгут файеры.













Мама убитого журналиста Вячеслава Веремия.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ