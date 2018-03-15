EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  2016  11
Материалы по теме:
Все про:Киев (15522) марш (448) националисты (334) суд (20662) титушки (430) Богачук Олег (511) Национальный корпус (87) Крысин (36)

 "Каждого палача ждет расплата": в Киеве прошел марш "Титушек за решетку" с требованием привлечения к ответственности Крысина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел марш "Тітушок за грати" с требованием привлечь к ответственности Юрия Крысина, который получил четыре года тюрьмы условно за нападение на журналиста Вячеслава Веремия, а также является подозреваемым по эпизодам с похищением пострадавших в январе 2014 года и противодействием протестующим в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

 

...

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

 Активисты националистических организаций, в частности Национальных дружин, С14, прошли маршем от Дарницкого вокзала в Киеве к зданию Дарницкого райсуда Киева, в котором сегодня должно состояться рассмотрение дела против Юрия Крысина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Крысин покинул суд через "коридор позора", устроенный националистами. ВИДЕО

Активисты держали в руках баннер "Каждого палача ждет расплата". Кроме того, они скандировали "Титушек за решётку!", "Крысина на нары!" Также они жгли файеры.

Перед активистами под зданием суда выступила мама журналиста Вячеслава Веремия.

По окончании марша часть активистов зашла в здание суда, часть осталась снаружи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты дежурят под судом, рассматривавшем дело против Крысина и Чемеса по похищению активистов Евромайдана. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 01

В Киеве прошел марш с требованием привлечения к уголовной ответственности Юрия Крысина.

Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 02
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 03
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 04
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 05

Активисты прошли от Дарницкого вокзала к Дарницкому райсуду Киева.

Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 06
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 07
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 08
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 09
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 10
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 11

Активисты жгут файеры.

Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 12
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 13
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 14
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 15
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 16
Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 17

Мама убитого журналиста Вячеслава Веремия.

Каждого палача ждет расплата: в Киеве прошел марш Титушек за решетку с требованием привлечения к ответственности Крысина 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3055759
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вілкула першого! Але цікаво, чому його ще не взяли.
 показать весь комментарий
 
 
Да нууу. Крысин же убивал украинцев а не депутатов значит он не агентк ремля. Правильно я говорю соевые?
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы домой к этой крысе заглянули. С крепкой веревкой.
 показать весь комментарий
 
 
Про расплату написано правильно . Но от этой так называемой дэржавы ее не дождешься . Надо самим титушек,беркутовцев вылавливать и казнить ,при этом все устраивать в виде несчастного случая.
 показать весь комментарий
 
 
вишовишо, а кого ж тоді на активістів та патріотів нинішня влада з повідка спускатиме.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Титушки вышли против титушек...Цирк
 показать весь комментарий
 
Люди, не рекламуйте цього інфотітушка Веремія.
 показать весь комментарий
 
Ці клоуни справді досі розраховують на мусорів ?І чому обличчя никають,як злочинці?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Каждого палача ждет расплата": в Киеве прошел марш "Титушек за решетку" с требованием привлечения к ответственности Крысина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх