 МИД Британии: новые санкции могут коснуться "коррумпированных" соратников Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Как заявил Джонсон BBC, Национальное агентство по борьбе с преступностью рассматривает большое количество потенциальных фигурантов "черного списка". Он отметил, что речь идет о коррупционерах, обязанных своим положением Путину и тем, что разбогатели благодаря связям с ним. Эти люди будут находиться под особым вниманием британской полиции.
Других подробностей Джонсон не привел.
Министр иностранных дел Великобритании также заявил, что нападение было "способом показать, что происходит с людьми, которые восстают" против режима в России.
Джонсон сообщил, что образец нервно-паралитического вещества, которое, по данным британских следователей, использовали для отравления Скрипаля и его дочери, отправят в Организации по запрещению химического оружия для анализа.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
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Новая эра. День первый
Вот и наступил вечер среды, когда развязался мешок с подарками от тети Терезы. Довольно забавно читать комментарии о том, что это - пародия на санкции или что-то подобное. Такие заявления хромают одним, но очень существенным недостатком. Так пишут лишь в случае завышенных ожиданий. Так вот, никто из этих писателей не смог толком сформулировать, что же они ожидали от первого дня действий Великобритании, в отношение РФ. Вряд ли можно было ожидать ударов ядерным оружием по Воронежу, Сочи и другим крупным городам РФ, включая критические объекты инфраструктуры, в том числе, Рублевское шоссе. Скорее всего, никто не ожидал и объявления войны, наподобие того, как это произошло в 1939 году, в отношение Германии. Посему, решительно не понятен скептический тон таких заявлений.
На самом деле, произошло то, чего все так долго ждали и чего никто не решался заявить с продолжением из действий в конкретной, практической плоскости. Впервые лидер ведущей мировой державы указал лично на Путина, как заказчика совершения военного преступления. Выступая перед парламентом и отвечая на вопросы, премьер-министр Великобритании четко ответила, что ответственность за совершенное преступление ложится лично на Путина. Мало того, в стенах того же парламента анонсировано начало процесса выворачивания карманов российским денежным мешкам, большая часть из которых прижилась в британской юрисдикции. Приятно было услышать, что в стенах этого уважаемого органа британской власти была названа сумма, которую Путин лично уволок из российского бюджета - $300 млрд. Это уже серьезная заявка на грустные перспективы дедушкиных денег. Собственно говоря, уже заблокированы средства как частных лиц Московии, так и принадлежащие РФ как государству.
Если кто-то считает, что этого мало, то следует вспомнить то, какую лихорадочную активность развил Путин после того, как еще при Обаме, в банке Ватикана заморозили его $140 млрд. Тогда он и Берлускони вытаскивал из нафталина, и за Саркози посылал самолет и даже с Папой Римским два раза встречался, так его вштырило. Но основные залежи «нажитого непосильным трудом» таки осели в Лондоне, а теперь - застряли.
Как мы знаем, Великобритания уже приняла ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют ей конфисковывать активы лиц и организаций иностранного происхождения, если те не смогут пояснить легальность их происхождения. Похоже на то, что замораживание средств не является самоцелью и теперь компетентные органы проводят эту самую проверку, которая может закончиться конфискацией.
Но самое интересное не это. В лице Великобритании, Москва получила умелого, последовательного и настойчивого противника, у которого имеется многовековой опыт ведения политических баталий на международном уровне. Мы видим, что лишь спустя четыре года, мобилизуя все свои силы, связи и умения, Украина добилась некоторой подвижки мирового сообщества в отношении РФ как агрессора. При этом, мы потеряли убитыми уже намного более десяти тысяч своих граждан, а Великобритания получила отравление нескольких человек. Теперь же Лондон поднял флаг и собирает экстренные заседания ООН и НАТО. Каков будет конечный результат именно этих заседаний, не так уже и важно, ибо основным будет то, что уважаемая страна ставит вопросы в той же плоскости, что их ставили и мы - признание Москвы как источника терроризма, в частности - химического.
То есть, сегодня - первый день новой эры для РФ. Великобритания имеет намного больше инструментов, чем Украина и запускает их в работу.
Теперь Москву будут обкладывать обстоятельно и по технике, а высылка дипломатов и приостановка двусторонних отношений говорит о том, что Британия не собирается договариваться и что-то там обсуждать, выслушивать бредовые пояснения и прочее. Мало того, она открыто призывает своих союзников поддержать принимаемые меры.
Думаю, что сейчас - самое время продемонстрировать солидарность и выпереть из Киева российских дипломатов. Всех.
В любом случае, сегодня было только начало и начало - очень хорошее в своей четкости и ясности. С первого дня Путина зачислили в разряд преступников и теперь это уже назад не отмотаешь, а продолжение - следует.
http://defence-line.org/2018/03/novaya-era-den-pervyj/