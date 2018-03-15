 МИД Британии: новые санкции могут коснуться "коррумпированных" соратников Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Как заявил Джонсон BBC, Национальное агентство по борьбе с преступностью рассматривает большое количество потенциальных фигурантов "черного списка". Он отметил, что речь идет о коррупционерах, обязанных своим положением Путину и тем, что разбогатели благодаря связям с ним. Эти люди будут находиться под особым вниманием британской полиции.



Других подробностей Джонсон не привел.

Министр иностранных дел Великобритании также заявил, что нападение было "способом показать, что происходит с людьми, которые восстают" против режима в России.

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Джонсон сообщил, что образец нервно-паралитического вещества, которое, по данным британских следователей, использовали для отравления Скрипаля и его дочери, отправят в Организации по запрещению химического оружия для анализа.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.