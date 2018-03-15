 Рада уволила Гонтареву с поста главы НБУ. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, что Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила о своей отставке с 10 мая. Обязанности председателя Нацбанка пока исполняет Яков Смолий.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия.