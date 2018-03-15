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 Политика Украины
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Все про:ВР (21738) НБУ (4339) увольнение (1398) Гонтарева (717)

 Рада уволила Гонтареву с поста главы НБУ. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Петра Порошенко об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.

За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, что Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила о своей отставке с 10 мая. Обязанности председателя Нацбанка пока исполняет Яков Смолий.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия.

Источник: https://censor.net.ua/n3055753
 
 
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с выплатой среднего заработка за время вынужденного простоя
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Ця тварина повинна сидіти в тюрмі разом зі своїм шоколадним босом - а її бачите звільнили!!!
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Олеже, а чому "зрадофіли" на цензорі перестали писати про курс гривні по 30??
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Теперь банковская система страны должна рухнуть без руководства лучшего банкира вселенной
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жах.....
накрала....дала лоліті накрасти...
і її просто звільнили...бо вона виконала все що треба............пздц
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Я не понял, а где звит главы НБУ? Шо, просто так уволили, и фсе? А отвечать за ограбление Украины???? Рада звільнила Гонтареву з поста глави НБУ - Цензор.НЕТ 7114
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Суд-ТЮРЬМА-полная и абсолютная конфискация аж до седьмого колена.
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Это говорит об одном, что денег ворюге пэтьке не дадут никогда
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так она существует?
уже стали забывать лик ее светлый
уволили? выходное пособие хоть будет?
(в закромах на него хватит? или повешенными мышами отдадут?)
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Дякую за професійну роботу у нелегкий для України час. Щасти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада уволила Гонтареву с поста главы НБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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