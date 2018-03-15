 "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Об этом не говорит только ленивый", - Савченко. ВИДЕО

Об этом Савченко сказала во время брифинга перед зданием СБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

...

Видео Радио Свобода



"Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 1937 году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгрузить мебель", - заявила нардеп.

Читайте также: У меня нет сомнения, что Савченко готовила теракты с другом Рубаном, - Пашинский

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.