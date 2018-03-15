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 Политика Украины
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 "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Об этом не говорит только ленивый", - Савченко. ВИДЕО

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко перед походом на допрос в СБУ выразила мнение, что протестные настроения популярны в украинском обществе.

Об этом Савченко сказала во время брифинга перед зданием СБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

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Видео Радио Свобода

"Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 1937 году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгрузить мебель", - заявила нардеп.

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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055752
 
 
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Я смотрю, шо быдляку ее тупость и простота, пришлись по вкусу.
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у зрадоботов есть желание, но нету возможности, так что это не преступление, а вот с мебелью рубана - это уже другое дело, уголовное.
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Кореш Виталька вобще предлагал Отстреливать депутатов как Животных.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Об этом не говорит только ленивый", - Савченко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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