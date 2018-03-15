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 Политика Украины, Общество
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Все про:КС (1162) назначение (1323) судебная реформа (861) судья (1844) Тупицкий (1)

 Заместителем Председателя Конституционного Суда избран Александр Тупицкий

Сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного Суда на трехлетний срок заместителем Председателя КС избран Александр Тупицкий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.

Согласно части второй статьи 34 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" заместителя Председателя Конституционного Суда Украины избирают по предложению Председателя Суда только на один трехлетний срок тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Согласно пункту 13 §17 Регламента Конституционного Суда Украины заместитель Председателя Суда считается избранным на должность, если за него проголосовало не менее десяти судей Конституционного Суда Украины.

Александр Николаевич Тупицкий назначен судьей Конституционного Суда Украины Президентом Украины в мае 2013 года. 

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Окончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого) по специальности "Правоведение" в 1988 году.

С 1993 года работал судьей Куйбышевского районного суда г. Донецка, а с 2002 года возглавлял этот суд.

Кроме того, работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.

В 2006 году проходил обучение в США по программе "Открытый мир".

Кандидат наук по государственному управлению.

Автор ряда публикации по вопросам государственных механизмов по повышению качества профессиональной подготовки судей, хозяйственного права, проблемных вопросов конституционной юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3055750
 
 
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годная фамилия
как раз для главы украинского конституционного суда
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Президент Виктор Янукович назначил Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. Об этом говорится в указе № 256/2013 от 14 мая. Ранее Тупицкий занимал должность председателя Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда (с февраля 2012). Ему 50 лет, он родом из Черкасской области. Напомним, 25 апреля Янукович уволил судью КС Дмитрия Лилака.

http://politrada.com/dossier/Aleksandr-Nikolaevich-Tupickij/
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Для такой страны - НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЁТ.
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https://www.ostro.org/general/society/news/419113/

Без яиц! Янукович назначил «донецкого» Тупицкого судьей Конституционного суда Украины14.05.2013

Президент Виктор Янукович назначил Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Текст указа размещен на сайте главы государства.

«Назначить Тупицкого Александра Николаевича судьей Конституционного Суда Украины», - говорится в указе.
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ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ,.. ЧТО ОДИН ДОЛБОЁ.., ЧТО ВТОРОЙ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаместителем Председателя Конституционного Суда избран Александр Тупицкий
 
 
 
 
 
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