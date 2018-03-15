 У меня нет сомнения, что Савченко готовила теракты с другом Рубаном, - Пашинский

Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.
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"Когда Надежда Савченко стала народным депутатом, она совершила турне по Европе и США и заявила, что Украине давать оружие нельзя. Это решение, которое мы сегодня проголосовали, оно было на основании ее обращений. Простите меня, но когда кто-то нам говорит, что во время войны с Россией нам не надо давать оружие, это враг. Неважно как он, что он. На основании этого мы год назад приняли решение, а сегодня мы просто его имплементировали", - заявил Пашинский.
"Другой вопрос, СБУ и ГПУ готовят представление по Савченко за подготовку терактов. Мы с вами воочию видели оружие, которое провозил ее близкий друг Рубан. Мы с вами знаем, что это была не первая партия, все остальное, я думаю, будет в сессионном зале, когда Генпрокурор будет озвучивать представление на Савченко, и на регламентном комитете. Вы сами все проанализируете. У меня нет сомнения, что эта особа готовила теракты, тем более это не идет вразрез с ее публичными заявлениями ", - резюмировал Сергей Пашинский.
красавчег)
боря розенблат и володя гройсман тоже не сомневаются))
У ході дострокових виборів Верховної Ради 2007 балотувався від БЮТ і знову отримав мандат народного депутата України VI скликання (№ 73 виборчого списку). З листопада 2007-го - у складі фракції БЮТ. У грудні 2007 року був обраний членом парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.
Радник Прем'єр-міністра України Тимошенко з питань ПЕК (на громадських засадах), входив до складу колегії Мінпаливенерго України.
На парламентські вибори-2012 - у складі ВО «Батьківщина» і втретє поспіль пройшов до парламенту України VII скликання (№ 27 виборчого списку). З грудня 2012-го обраний заступником голови фракції «Батьківщина». У грудні 2012 року увійшов до складу Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, голова підкомітету з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій.
А вот тут он честно признался, что является реальным идиотом! С каких пор террористы верещат на каждом углу, что теракты готовят???
Не. Всё. Такие аргументы читать- это не по мне... Надо отдохнуть...
* они - это подтявкивающие БПП и НФ ...
две фразы: от Пашинского "у меня нет сомнений"
и от Авакова: "я так думаю"
ФФСССЁЁЁЁЁЁЁ! и никаких доказательств не нужно!!!!
сказал?
хорошо не стрельнул и язык не высунул...
мразь то ли була на майдани, то ли ни.
а де ви були тоді?
підерской корюшкой тхнет....
Но не этому гавнюку кого-то осуждать. Бо у этого слизняка, его плешивое рыло, залеплено пухом вранья и беззакония.
Шо у нас за власть такая? Доверия ей нет ни грамма, воруют казну ещё хлеще, чем при хряке, слизывают законы у кацапов один в один, мусаров расплодили немерянно, чинуш всё больше и больше...
о чем мы должны забыть в этих говнотерках?
Не то ли, как беркута по ментовскому беспределу проводили "следственные действия" ставили на колени ветеранов АТО и разбивали им головы до мозгов, ну как и положено обращаться со свидетелями ...