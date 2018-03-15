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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (546) Савченко (2583)

 У меня нет сомнения, что Савченко готовила теракты с другом Рубаном, - Пашинский

Надежда Савченко была исключена из комитета нацбезопасности за ее антиукраинские заявления и призывы к США и Европе не давать Украине оружие во время войны с Россией.

Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Когда Надежда Савченко стала народным депутатом, она совершила турне по Европе и США и заявила, что Украине давать оружие нельзя. Это решение, которое мы сегодня проголосовали, оно было на основании ее обращений. Простите меня, но когда кто-то нам говорит, что во время войны с Россией нам не надо давать оружие, это враг. Неважно как он, что он. На основании этого мы год назад приняли решение, а сегодня мы просто его имплементировали", - заявил Пашинский.

"Другой вопрос, СБУ и ГПУ готовят представление по Савченко за подготовку терактов. Мы с вами воочию видели оружие, которое провозил ее близкий друг Рубан. Мы с вами знаем, что это была не первая партия, все остальное, я думаю, будет в сессионном зале, когда Генпрокурор будет озвучивать представление на Савченко, и на регламентном комитете. Вы сами все проанализируете. У меня нет сомнения, что эта особа готовила теракты, тем более это не идет вразрез с ее публичными заявлениями ", - резюмировал Сергей Пашинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3055749
 
 
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А что там с ногой Химикуса, Пашинский? Ты когда чистуху напишешь?
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Та Химикус то мелочь ,на упыре Пашинском НЕБЕСНАЯ СОТНЯ похоже висит ...................
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Ну небесная сотня пока Юриком Луценко не доказана. А нога вот она, не прижилась у Химикуса.
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пашинський вніс по Савченко постанову, щоб її виключили з комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони, а Льовочкін досі член комітету, хоч на засідання не ходить! Виходить по Льовочкіну у пашинського немає жодних підозр та сумнівів, а по Савченко є! Питання виникає тільки одне - як таке гнилєє лайно взагалі прийшло до влади!
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пашинский за стрельбу реально уже должен мотать срок сцуко
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Даже Лозинский мотал срок, когда крестьянина расчленил. Но Пашинский похоже нашей власти социально близкий!
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а когда эта гадина ответит за расстрелы на майдане, сам с винтовки стрелял, какую нашли в багажнике?
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Ну кому же не верить,кроме как ПАШИНСКОМУ ..........
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Пашинський знаходиться на гачку у мафії, буде казати не те що потрібно мафії, посадять за використання вогнепальної зброї і поранення випадкового перехожого!
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Игорь ! Будьте осторожны. У вас минимум 16 недругов. - Это столько лайков поставили дурачку шреку баблокату за напраслину на вас. Признаюсь...Удивлен. Вы же нормальный человек и ничего против Украины не писали ,никогда. Это я со всеми ругаюсь...Вы даже этого не делаете.
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Крім звичайних дописувачів на сайті знаходяться спеціальні користувачі, які створюють ілюзію підтримки населенням дій влади та всіх ідіотських ініціатив мафії! Це потрібно для формування суспільної думки у правильному напрямку! Чим більше лайків під постом, тим більше дописувачів розуміють що саме таку думку люди і підтримують! Тому для влади критично важливо заспамити всі критичні думки на сайтах і не тільки на цьому! Як тільки з'являється несприйняття або сумнів у правдивості заяв влади, відразу починається масоване спамлення постів і справ тут не в особистих неприязних стосунках з інишими дописувачами на сайті, а в небезпеці для влади, яку несуть критичні пости та дописи. Ці люди працюють на недопущення формування критичної оцінки дій влади, тому їх так багато і вони діють дуже оперативно!
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на гачку?)Ви помиляєтесь..."на гачку" й "очолює" трошки різні поняття)))
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У меня уже нет сомнений, что ты и твой друг - порошенко - это одна шайка-лейка кремлевских шакалов, которые находятся у фсб под колпаком, твари.
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О, уже и эта тварь обозвалась. Ты лучше расскажи как ты оружием снайперов снабжал, мудило.
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Это вот означает кстати , наоборот . После признания таких "авторитетов" начинают терзать смутные сомнения..
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Не, ну если Пашинский сказал.....то цэ вообще, как "Бентли" купить на зарплату !
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Коментарі мають давати всі, але тільки не це чмо.
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У меня нет сомнения, что Савченко готовила теракты с другом Рубаном, - Пашинский - Цензор.НЕТ 9792
красавчег)
боря розенблат и володя гройсман тоже не сомневаются))
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Если шоколадная шобла такими методами рассчитывает удержать власть в своих вороватых руках - не получится, не надейтесь.
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И ты, мразь, загавкал. Почему не найдется молодец, который бы тебя, ублюдка, замочил где-нить под забором или в сортире?
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Убейте её.... и её законом. ей по башке. СУГС,
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Одно говно топит другое, ну посмотрим что там за доказательства у Юрика, пока больше похоже на бред.
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Укры, вы когда думать начнёте ??? А бы пИсать рождены...
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Сергій Пашинський? А з якої він фракції?
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На парламентські вибори-2006 - у складі Блоку Юлії Тимошенко і вперше став народним депутатом України V скликання (№ 101 виборчого списку). З травня 2006-го - у складі фракції БЮТ. У липні 2006 року був обраний членом Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, потім очолив підкомітет з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки. Склав депутатські повноваження 14 червня 2007.
У ході дострокових виборів Верховної Ради 2007 балотувався від БЮТ і знову отримав мандат народного депутата України VI скликання (№ 73 виборчого списку). З листопада 2007-го - у складі фракції БЮТ. У грудні 2007 року був обраний членом парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки.
Радник Прем'єр-міністра України Тимошенко з питань ПЕК (на громадських засадах), входив до складу колегії Мінпаливенерго України.
На парламентські вибори-2012 - у складі ВО «Батьківщина» і втретє поспіль пройшов до парламенту України VII скликання (№ 27 виборчого списку). З грудня 2012-го обраний заступником голови фракції «Батьківщина». У грудні 2012 року увійшов до складу Комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, голова підкомітету з питань стратегії розвитку галузі та інвестицій.
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Само у себя спросило, само ответило, но только лишь ту часть, чтобы обосрать Тимошенко. Чмо проплаченное.
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У меня нет сомнения, что эта особа готовила теракты, тем более это не идет вразрез с ее публичными заявлениями Источник: https://censor.net.ua/n3055749
А вот тут он честно признался, что является реальным идиотом! С каких пор террористы верещат на каждом углу, что теракты готовят???

Не. Всё. Такие аргументы читать- это не по мне... Надо отдохнуть...
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О, еще один ворошиловский стрелок заговорил А ну-ка давайте все друг друга сливайте а мы попкорном запаслись
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але ж бос у савченки та рубана -медведчук ,якого вза сос цілує ювлада
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они все уже все знают, им не нужен следователь ..., потому что сценарий писали где то совсем рядом и они с ним знакомы

* они - это подтявкивающие БПП и НФ ...
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ЖДЁМ НОВЫХ НОВИН,.. В САВЧЕНКО СПРЯТАН - ПУТИН.
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Чуть воду вскаламутили так и опять всплыло оно... - Пашинский)) Твоего мнения очень нам всем нехватало, ты удивительно авторитетен в народе. Не веришь? выйди на майдан к людям, узнаешь))))
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Пашинский ,сучара,сам принимал косвенное участие в расстреле майдана! Он крыса майдана! Тоже мне нашли эксперда!!!
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И это говорит тот, кто на Майдане руководил снайперами?!!! А не Пашинский ли прятал в багажнике своей машины винтовку с оптическим прицелом?!! Не дождусь, когда будут перевыборы Президента и таких тварей, как Пашинский, привлекут к суду, прихватив за собой тех, кто организовал государственный переворот и уничтожил мою страну.
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И не удивительно, она же ипанутая на всю голову.
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Харя пашинського дратує, от просто дратує. яка совість в людини, знати що ти злодій бюджетних коштів і ще патякати на камеру якісь коментарі.
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а у меня нет сомнений, что Пашинский, снайперская винтовка на Майдане и невинно убитые на Майдане связаны между собой.
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Осталось за малым - предоставить доказательства.
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кому и зачем?
две фразы: от Пашинского "у меня нет сомнений"
и от Авакова: "я так думаю"

ФФСССЁЁЁЁЁЁЁ! и никаких доказательств не нужно!!!!
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Может Савченко и кремлевский шпиен, но нынешняя власть, в отношение реформ, отнюдь не на высоте. И вся эта муть реально вызывает подозрение. Так шо, Гриценко, Чумак, Добродомов и пр. приготовиться?
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У мене теж нема жодного сумніву що троянська кобила Гадя- Рубан-Мертвечук готувала теракти..Тре ще СБУ пройтися по цензорівських лишайних ховрахах що попри всі її зашквари топлять за цю троянську кобилу.. На 90% впевнений що тут можуть бути її рядові бойовики які мали провокувати збройні заворушення і теракти ..
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пашинский?
сказал?
хорошо не стрельнул и язык не высунул...
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Допустим, Савченко и Рубан готовили теракты и т.п.. А почему Пашинский и прочие от власти не говорят о том, что Савченко и Рубан - протеже Медведчука В.В.? Они всецело зависят от него, а если точнее, выполняют его указания. Или кума путина трогать нельзя?
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Воно ще і "патякає"... Нічого, серожа, почекай зі своїми друзями ще трішечки, - дуже скоро вам, потвори, стане не до "патякання"! "Спіноза"... твою мати!!!
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То что эта "хероиня Украины" фсбшная "консерва" всем здравомыслящим давно понятно было, а вот что комментарии даёт эта гнида - пашинский по которому нары уже давненько плачут, это конечно полное лицемерие. А под тем что бы @бнуть гранатами это шобло под названием "верховна зрада" думаю подписалось бы как минимум 80% населения страны, да ещё бы в кабмин да администрацию презервадента нашего шоколадного... Но столько гранат даже мертвячуковский агент рубан не смог бы припереть, тут что то типа "точки" нужно, или на крайняк пару бабахов из "пиона" или "гиацинта", ну да это только мечты народные...
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Похоже на 33й ревсуды и тройки.Шмондеры ,швондеры,шариковы и к тому же паталогические жмоты и беспредельщики таки добрались до власти...Она если преступник,то докажи это законным путем, через суд
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я бы так в голос тоже не орал .
мразь то ли була на майдани, то ли ни.
а де ви були тоді?
підерской корюшкой тхнет....
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События показывают, Савченко- дама неоднозначная и речи толкает не на один год отсидки. Но наряду с этим, вопрос и по "святости" Лёвочкина ,и до сих пор не озвучена версия, какую такую снайперскую винтовку во времена Майдана возил в авто Пашинский и по ком она стреляла. Слишком много темных пятен.
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Надюха - канешно мутная кобылка...
Но не этому гавнюку кого-то осуждать. Бо у этого слизняка, его плешивое рыло, залеплено пухом вранья и беззакония.
Шо у нас за власть такая? Доверия ей нет ни грамма, воруют казну ещё хлеще, чем при хряке, слизывают законы у кацапов один в один, мусаров расплодили немерянно, чинуш всё больше и больше...
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инфо - бомба от Югика, зачем была нужна? от чего они отвлекают наше внимание?
о чем мы должны забыть в этих говнотерках?
Не то ли, как беркута по ментовскому беспределу проводили "следственные действия" ставили на колени ветеранов АТО и разбивали им головы до мозгов, ну как и положено обращаться со свидетелями ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня нет сомнения, что Савченко готовила теракты с другом Рубаном, - Пашинский
 
 
 
 
 
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