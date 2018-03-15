 У меня нет сомнения, что Савченко готовила теракты с другом Рубаном, - Пашинский

Об этом сообщил в комментарии журналистам председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель "Народного фронта" Сергей Пашинский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Когда Надежда Савченко стала народным депутатом, она совершила турне по Европе и США и заявила, что Украине давать оружие нельзя. Это решение, которое мы сегодня проголосовали, оно было на основании ее обращений. Простите меня, но когда кто-то нам говорит, что во время войны с Россией нам не надо давать оружие, это враг. Неважно как он, что он. На основании этого мы год назад приняли решение, а сегодня мы просто его имплементировали", - заявил Пашинский.



"Другой вопрос, СБУ и ГПУ готовят представление по Савченко за подготовку терактов. Мы с вами воочию видели оружие, которое провозил ее близкий друг Рубан. Мы с вами знаем, что это была не первая партия, все остальное, я думаю, будет в сессионном зале, когда Генпрокурор будет озвучивать представление на Савченко, и на регламентном комитете. Вы сами все проанализируете. У меня нет сомнения, что эта особа готовила теракты, тем более это не идет вразрез с ее публичными заявлениями ", - резюмировал Сергей Пашинский.