 МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ

Международный валютный фонд порекомендовал Украине установить рыночные цены на газ. По мнению МВФ, рыночные цены на газ сделают невозможным практику скрытых и лишенных адресности субсидий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Таким образом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию президента Украины Петра Порошенко относительно требований кредиторов. Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос издания, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в течение последних лет.

Президент Порошенко раньше предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда.

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"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", - подчеркнул Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Напомним, именно цена на газ является одной из тем споров Киева и МВФ. Последний требует доведения цен на газ для населения до рыночного уровня - речь идет о подорожании на 30 процентов до 1 апреля.