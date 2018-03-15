 МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ

Международный валютный фонд порекомендовал Украине установить рыночные цены на газ. По мнению МВФ, рыночные цены на газ сделают невозможным практику скрытых и лишенных адресности субсидий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Таким образом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию президента Украины Петра Порошенко относительно требований кредиторов. Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос издания, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в течение последних лет.
Президент Порошенко раньше предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда.
"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", - подчеркнул Люнгман.
Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.
Напомним, именно цена на газ является одной из тем споров Киева и МВФ. Последний требует доведения цен на газ для населения до рыночного уровня - речь идет о подорожании на 30 процентов до 1 апреля.
Последний( МВФ )требует доведения цен на газ для населения до рыночного уровня - речь идет о подорожании на 30 процентов до 1 апреля.Источник: https://censor.net.ua/n3055746
Тут нам надо исходить из своих интересов и реалий.Не все то золото,що блищить,и не всё,что торебует МВФ выгодно Украине.
Даже если весь газ свой с себестоимостью 10 долларов, они будут требовать рыночных цен до погашения всех долгов
Тогда пусть они не стесняются и порекомендуют европейские зарплаты,пенсии......
2. европейские цены, европейские цены, а зима у них интересно такая же как в Украине и продолжительность отопительного сезона (про уровень жизни и зарплаты даже не говорю)
-"- на 31.12.2010г. (год прихода "эффективных хозяйственников") -432 235,4млн. грн. +36.4%
-"- на 31.12.2017г.- 2 141 674,4млн.грн. + 575,9% (к 01.12.2009г.)
Рынки (66)
Т
Станом на 13 березня 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 36,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 7 874 млн грн (27,1%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає 37,3 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 10 298 млн грн (38,1%).
И все эти долги оплатят украинцы из своих кошельков!
потом пришла КЛЯТАЮЛЬКА веерные отключения прекратились, неплатежи вдруг куда то исчезли и появилась реальная зарплата, не гнильем и непотребом которым она до того выдавалась а деньгами и средняя з/плата стала вдруг ни с того ни с сего достигла 500 баксов.
потом опять пришли гаспидары и будкостроители опять пошли неплатежи, не выплата з/плат, и средняя зарплата в 200 зеленых.
теперь вопрос
кто у нас ВОР?
и кто БРЕХУНЕЦЬ?
Таким образом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию президента Украины Петра Порошенко относительно требований кредиторов
Тоесть получается что ето не МВФ требует а Педрило Порошенко подкидает МВФ такие мыслишьки.
А когда мы услышим - "МВФ рекомендует Украине установить европейские зарплаты и пенсии, а субсидии олигархам отменить"?
Очередное воровство, воровство и воровство.
Є два шляхи звідки віддавати:
1- не красти
2- рекомендує підняти ціну на газ.
Так,як красти наші чинуші Не можуть перестати НІЯК, залишається 2-й варіант.
https://www.youtube.com/watch?v=hseRnutR4Cs
И после их работы...никому ничего доделывать и убирать не нужно...
Вот кода и мы начнем так работать...то вот тогда будут и нас 10 евро в час....
А пока мы работаем вот так...
https://www.youtube.com/watch?v=jboZ685SVZc
ТО увы и ах....
Роттердам+ - маловато?
а может мы не на том рынке покупаем газ? может побегать - поискать дешевле?
а если не найдем - разрешите всем переходить на индивидуальное отопление - увидите потребление газа сократится в разы,
и сейчас по селам газ - только в сильные морозы и то по чуть-чуть, а в остальное время - кто чем греется или не греется...
Он нашёл деньги в другом месте; а МВФ теперь может локти кусать.
а яким чином їм плювати...хочете людей на органи, хочете поборіть корупцію,хочете землю продайте..
а поскільки там сидят прагматики й далеко не дураки, варіант з корупцією (побороти), не розглядається...