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 Политика Украины
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Все про:Газ (8770) МВФ (2507)

 МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ

По мнению МВФ, рыночные цены исключат практику скрытых и лишенных адресности субсидий.

Международный валютный фонд порекомендовал Украине установить рыночные цены на газ. По мнению МВФ, рыночные цены на газ сделают невозможным практику скрытых и лишенных адресности субсидий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Таким образом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию президента Украины Петра Порошенко относительно требований кредиторов. Реформирование цен на энергоносители, отметил он в ответ на вопрос издания, является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в течение последних лет.

Президент Порошенко раньше предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без теплоснабжения остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы в Кропивницком, - ГСЧС

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", - подчеркнул Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

 

Напомним, именно цена на газ является одной из тем споров Киева и МВФ. Последний требует доведения цен на газ для населения до рыночного уровня - речь идет о подорожании на 30 процентов до 1 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3055746
 
 
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Ринкові ціни це ціна видобутку в Україні + рентабельність 20%. Ціни мають бути зменшені в рази!
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Стоп! Неужели у нас такая короткая память? Порохоидный каганат, УЖЕ введя геноцидные тарифы 2-3 года назад, заявлял, что ВВОДИТ рыночные (якобы) цены на газ в тарифы дабы искоренить коррупцию в газовой сфере. Половину населения послали с протянутой рукой нищенствовать за субсидией, с другой половины топят сало на офшоры Кондитера, зарплаты афро-американской футболистов Шахтьора и прочие ништяки. Сам Брехун и его интернетные шавки 2 года визжат это как о 144-й потужной. А теперь оказывается этого ещё не было???!!! Это ещё только требуют??!!! Ну и как эта хуцпа называется?
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Исходя из себестоимости добычи собственного газа, наверное
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Вряд ли.
Последний( МВФ )требует доведения цен на газ для населения до рыночного уровня - речь идет о подорожании на 30 процентов до 1 апреля.Источник: https://censor.net.ua/n3055746
Тут нам надо исходить из своих интересов и реалий.Не все то золото,що блищить,и не всё,что торебует МВФ выгодно Украине.
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Чтобы установить рыночную цену, нужно сначала рынок создать.
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Ну вот, шатаешь будку, ай яй яй. Ты что, низзя, путен же сразу нападет. Удаляй свой пост.
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Директор рынка есть? - Есть! Значит и рынок присутствует).
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Нафтогаз десятилетиями накапливал долги. Кредиторы требуют оплаты, а МВФ в их числе и помогает.
Даже если весь газ свой с себестоимостью 10 долларов, они будут требовать рыночных цен до погашения всех долгов
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А ринкову "Оплату за працю" МВФ Україні не рекомендує встановити???
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слово у нас работа происходит от раб. Дальше объяснять?
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Чтоб народу так- же хорошо жилось как и власти ? ДА НЕКОГДА ЭТОГО НЕ БУДЕТ!!!
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Вот для чего и затеяли спектакль с Рубаном и Савченко. Отвлечь народ от подорожания.
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МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ

Тогда пусть они не стесняются и порекомендуют европейские зарплаты,пенсии......
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1. а что будет если мвф потребует отменить субсидии
2. европейские цены, европейские цены, а зима у них интересно такая же как в Украине и продолжительность отопительного сезона (про уровень жизни и зарплаты даже не говорю)
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Якщо відмінити субсідії, то в ту ж мить пєцю народ і винесе з банкової, цілком можливо, що й вперед ногами... Бо тількі субсідіями пєця зміг якось погасити соціальний вибух.
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добавлю еще , что у них есть датчкики тепла и регулировка тепмиратуры на каждой батарее в квартире. Можно в одной комнате лечь спать и нагнать тепло, а в остальных прикрутить. У нас же и счетчиков нет и нельзя даже отключить паровые батареи (нельзя не потому, что не разрешают, а потому что если я у себя отрежу, то отрежу и соседей )) и поставить электрическое....
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А почему МВФ не требует установить рыночные цены на автомобили - в Украине они самые дорогие в мире.
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якщо слухати президента то це - атака на незалежність. неможе нам все мвф, диктувати умови! чи може якщо треба підвищити ціну то може?
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Добре, хай будуть ринкові ціни. Виходять на ринок і продають газ у відрі МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ - Цензор.НЕТ 5694
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Очень правильно рекомендует. Голосовать нужно только за тех, кто умеет ставить МВФ на место. При Тимошенко требования от МВФ тоже были, но мы на субсидиях не сидели. Делайте выводы, дорогие избиратели. МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ - Цензор.НЕТ 8353
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Общий госдолг Украины на 31.12.2009 г.(окончание премьерства Юли) - 316 884,6 млн.грн.
-"- на 31.12.2010г. (год прихода "эффективных хозяйственников") -432 235,4млн. грн. +36.4%
-"- на 31.12.2017г.- 2 141 674,4млн.грн. + 575,9% (к 01.12.2009г.)
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а що рекомендує мвф по антикорупційному суду?
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о каком рынке речь, если всем правит "Нафтогаз"?
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чого зл очинний мвф ніколи не каже щоб українцям зарплату підняти до европейської?
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Бо МВФу чхати на всіх нас разом взятих,там гроші головне,а не якісь там люди
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Тогда уже давайте и рыночную минимальную зарплату в 10 Евро в час.
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еще одно подорожание ,и народ сделает бунт , не все соевые успеют убежать в Липецк МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ - Цензор.НЕТ 7276
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Т.Г.Шевченко:" А ми дивились та мовчали,Та мовчки чухали чуби.Німії, подлії раби!Підніжки царськії, лакеї Капрала п'яного! Не вам,Не вам, в мережаній лівреї,Донощики і фарисеї,За правду пресвятую стать І за свободу! Розпинать,А не любить ви вчились брата!О роде суєтний, проклятий,Коли ти видохнеш? КолиМи діждемося Вашингтона З новим і праведним законом?А діждемось-таки колись.
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.. граждане рекомендуют очень хорошо подумать.
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За тиждень виробники тепла збільшили борг на 6 889 млн грн (27,2%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) - на 986 млн грн (26,4%), регіональні газозбутові підприємства - на 10 298 млн грн (38,1%).
Станом на 13 березня 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 36,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 7 874 млн грн (27,1%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає 37,3 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 10 298 млн грн (38,1%).

И все эти долги оплатят украинцы из своих кошельков!
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в прошлом была такая же ситуация, и были веерные отключения , если кто подзабыл.и те же неплатежи в том числе и по зарплатам.

потом пришла КЛЯТАЮЛЬКА веерные отключения прекратились, неплатежи вдруг куда то исчезли и появилась реальная зарплата, не гнильем и непотребом которым она до того выдавалась а деньгами и средняя з/плата стала вдруг ни с того ни с сего достигла 500 баксов.
потом опять пришли гаспидары и будкостроители опять пошли неплатежи, не выплата з/плат, и средняя зарплата в 200 зеленых.

теперь вопрос
кто у нас ВОР?
и кто БРЕХУНЕЦЬ?
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Читайте между строк:
Таким образом постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал позицию президента Украины Петра Порошенко относительно требований кредиторов

Тоесть получается что ето не МВФ требует а Педрило Порошенко подкидает МВФ такие мыслишьки.
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Украина превратится в пустыню. И так уже почти все лесополосы вырубали
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Шоколадные никак не нажрутся.
А когда мы услышим - "МВФ рекомендует Украине установить европейские зарплаты и пенсии, а субсидии олигархам отменить"?
Очередное воровство, воровство и воровство.
МВФ рекомендует Украине установить рыночные цены на газ - Цензор.НЕТ 3683



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МВФ зичить гроші Україні і хоче знати звідки уряд буде віддавати потім ці кредити.
Є два шляхи звідки віддавати:
1- не красти
2- рекомендує підняти ціну на газ.

Так,як красти наші чинуші Не можуть перестати НІЯК, залишається 2-й варіант.
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А ще краще не красти і не брати грошей в МВФ.Вже й так набралися,як сучка бліх
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Вот так работают в Германии..за 10 евро в час...
https://www.youtube.com/watch?v=hseRnutR4Cs
И после их работы...никому ничего доделывать и убирать не нужно...
Вот кода и мы начнем так работать...то вот тогда будут и нас 10 евро в час....
А пока мы работаем вот так...
https://www.youtube.com/watch?v=jboZ685SVZc
ТО увы и ах....
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Спочатку треба лічильники тепла і газу у кожну квартиру і терморегулятор на кожен радіатор, а потім вже підіймати тариф, а то побудинкові лічильники то КОЛГОСП тому що у когось відкрито вікно взимку а хтось утеплився а плата однакова.
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Тарифы поднимут 100%, интрига только удастся им договорится сделать это после выборов или нет.
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ніякий дурень тариф ЖКП перед виборами не підіймає.
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рыночная цена хорошо....но где сам рынок газа?
Роттердам+ - маловато?
а может мы не на том рынке покупаем газ? может побегать - поискать дешевле?
а если не найдем - разрешите всем переходить на индивидуальное отопление - увидите потребление газа сократится в разы,
и сейчас по селам газ - только в сильные морозы и то по чуть-чуть, а в остальное время - кто чем греется или не греется...
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АУУУУУУ НАРОД - Ви подивіться на "источник" !!!!! Там багато москалів пише!!!!!!!
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Уже даже МВФ говорит , что нужны рыночные цены на газ , то есть 5-6 гр за куб , а Педро все мало , он уже по 10 делать собрался.
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Ути-тюти. Не надо было давить на Пороха со всякой белибердой и задерживать транши.
Он нашёл деньги в другом месте; а МВФ теперь может локти кусать.
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МВФ пох українці,Україна, Петя,Юля і т.д....це по факту "фінансова установа" й їх єдине що цікавить щоб вони повернули собі кредити з процентами...

а яким чином їм плювати...хочете людей на органи, хочете поборіть корупцію,хочете землю продайте..

а поскільки там сидят прагматики й далеко не дураки, варіант з корупцією (побороти), не розглядається...
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