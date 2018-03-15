 Реформы сделаны. Моя миссия полностью выполнена, - Гонтарева в Раде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде.
"Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны", - сказала Гонтарева.
Напомним, что Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила о своей отставке с 10 мая. Обязанности председателя Нацбанка пока исполняет Яков Смолий.
Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия.
У Європейському банку реконструкції і розвитку переконані: керівництво НБУ на чолі з Валерією Гонтаревою за останні три роки надзвичайно добре попрацювало. Такою оцінкою поділився в інтерв'ю управляючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж.
«Я не хочу обговорювати кожну деталь, тому що не всі деталі мені відомі, але є очевидним, що банківський сектор потребував великої чистки і цю чистку було проведено», - сказав він.
На думку Маліжа, монетарна політика з фіксованим валютним курсом не могла тривати довго і мала бути змінена. «Це було однією з вимог МВФ, але це треба було зробити так чи інакше, навіть якби МВФ цього не вимагав, - говорить він. - Бо країна просто збанкрутувала б. Отже, перехід до плаваючого курсу був необхідним, тому що попередня ситуація була ілюзією».
Маліж підкреслює, що знає, як болісно це було для багатьох людей і що НБУ здійснював це в надзвичайно складних умовах.
«Якщо пам'ятаєте, у той час конфлікт на Сході увійшов у дуже гарячу фазу і валютний курс коливався дуже різко. Тому НБУ був змушений ухвалювати дуже сміливі рішення про обмеження руху капіталу тощо, для того, щоб стабілізувати ситуацію. Думаю, не так багато центральних банків пройшли через таке, і я дуже високо оцінюю те, що зробив НБУ», - резюмував Маліж.
Компания Гонтаревой засветилась в документах панамских офшоров
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Так за сколько ты совесть продал? За тех же 30 сребреников?
а вот для понтоватой бензозаправки проседание в два раза-это позор и ляпас.
И это уже при агрессии Хуйла. Прикинь.
и расцелуйте в сраку всей верховной радой
начиная с президента гройсмана
"всем привет и до свидания, дальше сами"
1.5 миллиарда долларов деньги Януковича! Протеже барыги на нары! Почему Югик-дурик
молчит! Все ясно Барыжный круг не прикасаем!
А как же ваш сраный патриотизм?
что ты о жизни и подвигах знаешь?
что ты разрушишь и что ты построишь?
чистую совесть не потеряешь -
грязные руки вовек не отмоешь.