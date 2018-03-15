 Реформы сделаны. Моя миссия полностью выполнена, - Гонтарева в Раде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде.

"Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны", - сказала Гонтарева.

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Напомним, что Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила о своей отставке с 10 мая. Обязанности председателя Нацбанка пока исполняет Яков Смолий.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия.