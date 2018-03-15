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 Политика Украины
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Все про:ВР (21738) НБУ (4339) отчет (287) Гонтарева (717)

 Реформы сделаны. Моя миссия полностью выполнена, - Гонтарева в Раде

Глава Национального банка Украины (НБУ) заявляет о выполнении поставленных перед собой как главой банка задач.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде.

"Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны", - сказала Гонтарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По вопросу назначения нового главы НБУ все еще продолжаются консультации, - Парубий

Напомним, что Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила о своей отставке с 10 мая. Обязанности председателя Нацбанка пока исполняет Яков Смолий.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия.

Источник: https://censor.net.ua/n3055744
 
 
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Снимай трусы и становись раком. Пороть будем.
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Ты в своем уме ? Ты на рожу ее и возраст внимательно смотрел ? Ты в каком смысле слово "пороть" понял ?
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А посадку лет на 15, мадам облигация, не предполагает?
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У ЄБРР захоплені подвигами Гонтаревої: «Не так багато центральних банків пройшли через таке»

У Європейському банку реконструкції і розвитку переконані: керівництво НБУ на чолі з Валерією Гонтаревою за останні три роки надзвичайно добре попрацювало. Такою оцінкою поділився в інтерв'ю управляючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж.

«Я не хочу обговорювати кожну деталь, тому що не всі деталі мені відомі, але є очевидним, що банківський сектор потребував великої чистки і цю чистку було проведено», - сказав він.

На думку Маліжа, монетарна політика з фіксованим валютним курсом не могла тривати довго і мала бути змінена. «Це було однією з вимог МВФ, але це треба було зробити так чи інакше, навіть якби МВФ цього не вимагав, - говорить він. - Бо країна просто збанкрутувала б. Отже, перехід до плаваючого курсу був необхідним, тому що попередня ситуація була ілюзією».

Маліж підкреслює, що знає, як болісно це було для багатьох людей і що НБУ здійснював це в надзвичайно складних умовах.

«Якщо пам'ятаєте, у той час конфлікт на Сході увійшов у дуже гарячу фазу і валютний курс коливався дуже різко. Тому НБУ був змушений ухвалювати дуже сміливі рішення про обмеження руху капіталу тощо, для того, щоб стабілізувати ситуацію. Думаю, не так багато центральних банків пройшли через таке, і я дуже високо оцінюю те, що зробив НБУ», - резюмував Маліж.
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ничо-ничо...они знаешь как на этот бисер возбуждаются? и в экстазе палятся сами и своих коллег палят
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Ну понятно. Гривна просела в 3 раза, а она - герой.
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Ні, не герой. Звичайний професіонал, які і мають керувати державою, а не всілякі популісти.
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І що майже за рік роботи- підтвердили свої слова ці "проФФеСіонали"? Так отож...
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И по чём нынче совесть? Скока платят? Реформи зроблено. Моя місія повністю виконана, - Гонтарева в Раді - Цензор.НЕТ 1494
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Та нахріна мені твоя совість... Відповідь де?
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Конечно. Рука руку моет.
Так за сколько ты совесть продал? За тех же 30 сребреников? Реформи зроблено. Моя місія повністю виконана, - Гонтарева в Раді - Цензор.НЕТ 2380
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для разграбленной янучарами страны-это счастье,что только в три раза в условиях агрессии...
а вот для понтоватой бензозаправки проседание в два раза-это позор и ляпас.
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Шо за затык, дефективный? Даже кацапом не назовёшь?
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"Я считаю свою миссию полностью выполненной" - народ ограблен , деньги у нас , деньги отмыты - Алоха лохи.
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Гонтарева при поддержке Порошенко прямо работает на российские банки правление Гонтаревой во главе НБУ привело к резкому падению доли капитала украинских банков в общем капитале банковской системы Украины. С 12% до 41%, по нашим расчетам, повысилась доля именно российских банков. Это означает уже совсем другое, что Гонтарева, , при поддержке президента Украины (Петра Порошенко. ") прямо работает на российские банки, а это значит - на страну-оккупанта", как и Липецкая и другие свечные заводики ПоРошенко. Дубинскийопубликовал снимок на своей странице в Facebook. На фото подписана девичья фамилия Гонтаревой - Сатановская. По словам журналиста, фамилия председателя финансового регулятора говорит сама за себя
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ну и кто б нам об этом еще рассказал бы,как ни кацап-ольгинец
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Так, дійсно зроблені. Та не всім українцям вистачає освіти це зрозуміти та визнати. То так і буде- головне, що це визнають західні експерти та політики.
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поставьте её на табурет
и расцелуйте в сраку всей верховной радой
начиная с президента гройсмана
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Тарута мне так же противен как и Гонтарева, но если Гонтарева наносит не поправимый вред Украине так это очевидно стало после обвала гривнив три раза в угоду своему клану. Вывести капитал в оффшор без ведома нац банка тоже невозможно, а выводят же!
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еще одна сказочница-фея, волшебной палочкой взмахнула и все у нее уже хорошо.
"всем привет и до свидания, дальше сами"
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Народ обворован- сказала гонтарева депутатам . МАВР МОЖЕТ УЙТИ? ИЛИ ПРЕДЛОЖАТ НЕМНОГО ПОСИДЕТЬ РЯДОМ С НАСЫРОВЫМ?
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Манька ОБЛИГАЦИЯ бредит? Какие реформы? Перепила?
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Лерка-облигация хорошо себе заработала помогла вывести из украинского бюджета
1.5 миллиарда долларов деньги Януковича! Протеже барыги на нары! Почему Югик-дурик
молчит! Все ясно Барыжный круг не прикасаем!
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А вот интересно, сколько метров прошла бы эта "реформаторша" без охраны?
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Слава Порошенко и его доблестной команде!
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який нечуваний владний цинізм ....кожен день.кожен час.кожну хвилину
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Миссия пока еще не выполнена если Гонтарева не болтается на фонарном столбе на Банковской ! Реформи зроблено. Моя місія повністю виконана, - Гонтарева в Раді - Цензор.НЕТ 393
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Шоколизы, почему молчите? Нет фамилий Тимошенко и Саакашвили?
А как же ваш сраный патриотизм? Реформи зроблено. Моя місія повністю виконана, - Гонтарева в Раді - Цензор.НЕТ 3557
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Миссия выполнена.Похоже она в компютерную игру играла.
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***
что ты о жизни и подвигах знаешь?
что ты разрушишь и что ты построишь?
чистую совесть не потеряешь -
грязные руки вовек не отмоешь.
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Ну чего мадам себя и праправнуков обеспечила весьма не хилым состоянием и теперь спокойно может уходить.
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Гонтареву аферистку на нары!!! Верни украденые деньги выведеные в офшоры в бюджет Украины!!!
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Обанкротила 80 банков, у которых активов на 450 ярдов. Но ее подельник Ворушилин (он, как и она, люди Порошенко) оценил эти активы в 30-40 ярдов. Разница себе. Гарантированные выплаты из бюджета.
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Подорвано доверие к банкам даже у зрадовцев. Нал тоннами осел в хатынках нищебродов, судя по их декларациям. Это перемога, клянусь крестом на гыге.
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Ну мабуть ми не знаємо які саме завдання гонтаревій були поставлені, але раз вона їх виконала, то мабуть ці завдання явно не на користь українців.
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А хворому ліки зазвичай занадто гіркими і видаються.
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навіть НАШ український суд вже "оцінив" реформи проведеної "Лєркою"...мова про банк "Хрещатик"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформы сделаны. Моя миссия полностью выполнена, - Гонтарева в Раде
 
 
 
 
 
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