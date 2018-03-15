 Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в микроблоге и выложила фотокопию обращения Юрия Луценко к председателю ВР Андрею Парубию.

"Тексты представлений на нардепа Савченко поданы в ВР", - написала она.

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