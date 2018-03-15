 Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в микроблоге и выложила фотокопию обращения Юрия Луценко к председателю ВР Андрею Парубию.
"Тексты представлений на нардепа Савченко поданы в ВР", - написала она.
Такое впечатление, что все, кто не играет по правилам власти, в скором времени становятся мацковскими агентами. Не нравится мне это все.
заявила Надежда Савченко на брифинге, перед допросом в СБУ, на который ее вызвали свидетелем по делу Владимира Рубана.
"Есть опросы, которые говорят, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. Я верю, что это правда. Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда такое является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все", - сказала народный депутат.
И еще в том же духе: "Ни Оранжевая революция, ни Революция Достоинства не проходили у нас при поддержке России. Все проходило с подачи западного мира. Расстрелы на Майдане никогда не будут расследованы. ... Я видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, с оружием. Из нее выходили люди с оружием... Я видела этих людей и знаю, кто они. Они сейчас в Парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина".
upd: Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента", - заявил генпрокурор.
Кроме того генпрокурор попросил нардепов безотлагательно поддержать проект закона, который давно находится на рассмотрении парламента, о том, что после представления ГПУ дипломатические загранпаспорта народного депутата останавливаются. Чтобы этот фигурант остался в Украине и отвечал перед украинским законом.
Раскручивай бахуцкую
Надо британской правовой системе предложить метод "порук". Особенно прогрессивный метод "круговых порук".