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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8545) Луценко (6936) Савченко (2583) уголовная ответственность (341) Сарган (229)

 Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Глава ГПУ Юрий Луценко подал в ВР представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в микроблоге и выложила фотокопию обращения Юрия Луценко к председателю ВР Андрею Парубию.

"Тексты представлений на нардепа Савченко поданы в ВР", - написала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Савченко планировала теракт в парламенте", - Луценко. ВИДЕО

Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган 01
Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055742
 
 
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И вместе с ней привлекать всех, кто давал ей "Героя Украины"
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И кто с помощью нее, поставив первым номером в списке, в раду пролез) а если бы тогда героя не дали, то зрадофилитики обмазывались бы в своих какашках от истерики
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Это шо ж получается, прэзыдэнт мыру притащил в страну диверсанта？
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Савченко то еще предательское кавно, но Юга с будуна про минометы сегодня выдал конечно
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Тільки що гадя прямо сказала, що вона офіцер і не вважає нинішню владу владою і завди боролася проти усіх ворогів країни. Ніхера луцик не спісдів. Навпаки, там ще є пікантні подробиці, які залишили на десерт.
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вот и будете друг друга с рубаном на поруках носить
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Михо - лучший друг! А потом, бац, и нахер с пляжа. Савченко - Герой Украины, патриот, а потом, куеньсь, и враг народа, террорист и московский диверсант. И жизнь в стране все хуже и хуже...
Такое впечатление, что все, кто не играет по правилам власти, в скором времени становятся мацковскими агентами. Не нравится мне это все.
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Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду?
заявила Надежда Савченко на брифинге, перед допросом в СБУ, на который ее вызвали свидетелем по делу Владимира Рубана.

"Есть опросы, которые говорят, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать мебель. Я верю, что это правда. Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда такое является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все", - сказала народный депутат.

И еще в том же духе: "Ни Оранжевая революция, ни Революция Достоинства не проходили у нас при поддержке России. Все проходило с подачи западного мира. Расстрелы на Майдане никогда не будут расследованы. ... Я видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, с оружием. Из нее выходили люди с оружием... Я видела этих людей и знаю, кто они. Они сейчас в Парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина".
upd: Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента", - заявил генпрокурор.

Кроме того генпрокурор попросил нардепов безотлагательно поддержать проект закона, который давно находится на рассмотрении парламента, о том, что после представления ГПУ дипломатические загранпаспорта народного депутата останавливаются. Чтобы этот фигурант остался в Украине и отвечал перед украинским законом.
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"Тихо шифером шурша крыша едет не спеша..." Мдааа...
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современная фармакология в пенитенциарных учреждениях кацапии творит чудеса и расширяет сознание
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.....ГЕРОЯ УКРАИНЫ(я имя опускаю )за граты ((((( а Штепа (недобитый сепар) на воле и под дом. арештом ((((( в голове все МЫСЛИ перекосило .
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Николай Иванов 00d1716d, да нормальная у нас жизнь, даже у такого пенса, как я, и то вполне сносная.....не голодаю и детям еще помогаю
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А Луценко свой срок отсидел от звонка до звонка? Луценко вніс у Раду подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко, - Сарган - Цензор.НЕТ 4628
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Желаю лютой мучительной смерти генпгокугогу, его барину и всей паршивой касте, захватившей власть.
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)) Багато хто бажає і скрипить зубами. Микола Янович так той з цензора взагалі не вилазить усе за країну турбується.
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Офшоренко панамський на оборудці з продажу частот вкрав сотні мільйонів гривень але "піплу" це не цікаво "піплу" цікаво як гадю "пресувати" почали. А саме тому і почали щоб "піпл" не задавав зайвих запитань. Браво!!!
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Ну не факт, що тільки її, а кого вона сдасть і чому мовчить бабужко жЮля!?)))
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))) Богу святому усеЯдєржитєлю аАтцю нашаму святому безсмертному у вАвєкі вЯков -ОМЕНО!!
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Объявляется конкурс желающих взять Надюху../не думайте всякую глупость/ на поруки. Луценко вніс у Раду подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко, - Сарган - Цензор.НЕТ 8766
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Згоду на притягнення до відповідальності підтримую. Зняття недорканності - двома руками за. Але арешт зараз, без вироку суду і наданих суспільству доказів - ні. Нас просто не зрозуміють в світі. Добкін, кернес, бойко, мертведчук - та в неті мільйони доказів їхньої провини - як мітинги проросійські організовували і "беркут- воїни світла" футболки одягали. Але ж по них немає жодного подання? А сука з великим ротом ірочка бандаренко, та взагалі має державну охорону яка катається з нею за бюджетні кошти в московію і там на каналі кісільова і соловйова Україну з лайном змішує.
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Да там все докази уже есть. Просто народу пока не озвучивают.
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Шоо, опять? Теперь её путин будет выменивать...
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Простите, часовню тоже я… развалил? - Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке.
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.....Надя наивная , политику ПРИНЯЛА за чистую монету (((( УПУСТИЛА свой шанс стать украинской Жанной Д*арк !!!! ее ПОДСТАВЛЯЛИ тажа Юля могла (неправильными ПОМОШНИКАМИ , ДЕЙСТВИЯМИ ...) перезды эти ч\з фронт , встречи с СЕПАРАМИ (((( упустила СВОЙ 100 % шанс стать НАДЕЖДОЙ УКРАИНЫ !!!!((((
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Савченко торопилась, хотела тупину подарок преподнести к тупинским выборам- Киев залитый кровью и беснующимися активистами. Лучше и не придумаешь. Але не так сталося, як гадалося. Луценко вніс у Раду подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко, - Сарган - Цензор.НЕТ 2819
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вот какая-то чуйка у меня что не зря этот тухлый кордебалет запустили--или списдили чего по крупному или газ подорожает))))
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повелась с НЬЮС УАН !!!! такие ПРОФУРЫ маячили и она туда же (((( жалко ДЕВКУ .....не подсказал как правельно вести себя будучи ГЕРОЕМ УКРАИНЫ !!!
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придется тебе другую хероиню искать((
Раскручивай бахуцкую
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Гадя Срака такій же офіцер як чорт козі дядько. Така паскуда не часто зустрічається і нарешті взялися і за неї. Хай тепер поголодує, може свою сраку зменьшить.
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все будет нормально - рубана на поруки возьмет гадя, а гадю - юля, а юлю - бойко, а бойко .... ну, не знаю..... берлускони пусть возьмет Ну, а берлускони уже давно на поруках у хйла.
Надо британской правовой системе предложить метод "порук". Особенно прогрессивный метод "круговых порук".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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