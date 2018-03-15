 "Думал в такси подрабатывать", - Путин о планах после поражения Собчака на выборах. ВИДЕО

О соответствующем эпизоде он рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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Говоря о своем переезде в Москву после поражения тогдашнего главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах, Путин пояснил, что в тот момент у него не было иного выбора.

"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?" - сказал президент.

Путин добавил, что изначально не планировал никуда уезжать из Петербурга.

"Я - коренной ленинградец, петербуржец, и это - моя среда обитания. У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось", - сказал глава государства.

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