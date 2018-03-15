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Все про:Путин (23627) такси (151)

 "Думал в такси подрабатывать", - Путин о планах после поражения Собчака на выборах. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что до его переезда в Москву в 1996 году ему негде было работать, и он даже размышлял о том, чтобы устроиться таксистом.

О соответствующем эпизоде он рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

...

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Говоря о своем переезде в Москву после поражения тогдашнего главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах, Путин пояснил, что в тот момент у него не было иного выбора.

"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?" - сказал президент.

Путин добавил, что изначально не планировал никуда уезжать из Петербурга.

"Я - коренной ленинградец, петербуржец, и это - моя среда обитания. У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось", - сказал глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055741
 
 
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К тебе ж никто не сядет. Лучше к алкашу.
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Так он и подрабатывал таким образом
- пока Собчак к нему в машину не подсел
и не взял к себе его шестеркой - тогда была мода
набирать себе в холуи ФСБшников...
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мыслишки питушиные таки проскакивали))))
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Да уж. Ебану.ый таксист не так страшно как президент.
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Шиза подпирает. Тебе бы мемуары впору писать...А ты на трибунал нарабатывашь...
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кацапотаксюны небось аж у захвати от хуйловского юмора
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сральник, крысы, недорезаные яйца - шо еще кацохлосу надо?
ех рыжему бы такой кaнтингент - развернулся бы во всю глубь и ширь...
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Лучше бы твоя мечта сбылась. И рассуждал бы ты о политике, как любой уважающий себя таксист: каждый из них знает, как управлять страной и что надо делать. А так с логикой и познаниями таксиста ты стал президентом почтистраны и правишь, как таксист.
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Вот что бывает когда уйло вместо таксиста становится презиком масковщины.
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Я бы там катался до умопомрачения этого таксиста. А пальцы бы зажили со временем.
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"Думал в такси подрабатывать"

Стесняюсь спросить кем?
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Хроническая питерская сырость отложилась на маленьком путинском мозге толстым слоем ила и плесени.
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среди коренных петербужцев никогда не было ,нет и не будет такого говна как он
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В 1994 году они уже занимались контрабандой и др. Прямо такой бедный "Думал в такси подрабатывать", - Путин о планах после поражения Собчака на выборах - Цензор.НЕТ 1840
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конторская крыса с манией величия в такси) что-то не налазит образ этот на Путина как штаны через голову, может все же каким -нибудь мелким царьком чиновником? или кем-то вроде модератора а тогда это было редкость, ну и тд. сутьпонятно думаю
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Таксистом хорошо, а киллером лучше.... подумал вован и пошел в президенты РФ!
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Это, молодой черчилль:
"Думав у таксі підробляти", - Путін про плани після поразки Собчака на виборах - Цензор.НЕТ 1073

Это, молодой трамп:
"Думав у таксі підробляти", - Путін про плани після поразки Собчака на виборах - Цензор.НЕТ 4261

Это, молодой Порох:
А это, какое-то молодое Х.уйло:
"Думав у таксі підробляти", - Путін про плани після поразки Собчака на виборах - Цензор.НЕТ 2347
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Ехал бы на Жыгулях с "шашками", колесо лопнуло бы... И все бы были счастливы!!!
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Из декларации Хуйла (02.2018): "...Путину принадлежит квартира в Санкт-Петербурге на 77 кв. метров и гараж на 18 кв. метров в городе на Неве. Также глава Кремля имеет в распоряжении несколько автомобилей. А именно: ГАЗ 21М (1960 года выпуска), ГАЗ - 21М (1965 года выпуска), ВАЗ-2121 "Нива" (2009 года выпуска) и автомобильный прицеп "Скиф" (1987 года выпуска)". Получается, Хуйлу можно верить. Он в 1990-х мог не просто водителем такси стать, а даже хозяином грузового такси с прицепом. При наличии собственного гаража это целая мини-автобаза. "Думав у таксі підробляти", - Путін про плани після поразки Собчака на виборах - Цензор.НЕТ 6144
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Мог и не указывать этого в декларации. Мог просто указать: Рассея - 1 шт.
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после распродажи гуманитарной помощи ленинграду и опг озеро конечно только в таксисты оставалось "Думав у таксі підробляти", - Путін про плани після поразки Собчака на виборах - Цензор.НЕТ 1164 какое же оно конченное
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А осмий забыл? У этого педофила руки по локти в крови ещё с Питера.
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Так я и жил от зарплаты до зарплаты. Вата верит ?
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Лучше бы ты подрабатывал своей задницей, фамилия очень созвучная путин=путана (мужского рода, но может и гермафродит )
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Вор-педофил Путлер будет презиком Рахи пока не подохнет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Думал в такси подрабатывать", - Путин о планах после поражения Собчака на выборах. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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