 "Думал в такси подрабатывать", - Путин о планах после поражения Собчака на выборах. ВИДЕО

О соответствующем эпизоде он рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
...
Говоря о своем переезде в Москву после поражения тогдашнего главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах, Путин пояснил, что в тот момент у него не было иного выбора.
"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?" - сказал президент.
Путин добавил, что изначально не планировал никуда уезжать из Петербурга.
"Я - коренной ленинградец, петербуржец, и это - моя среда обитания. У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось", - сказал глава государства.
- пока Собчак к нему в машину не подсел
и не взял к себе его шестеркой - тогда была мода
набирать себе в холуи ФСБшников...
ех рыжему бы такой кaнтингент - развернулся бы во всю глубь и ширь...
Стесняюсь спросить кем?
Это, молодой трамп:
Это, молодой Порох:
А это, какое-то молодое Х.уйло: