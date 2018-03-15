 В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", такое обращение в соответствующие государственные органы направили участники Всеукраинского форума семьи, состоявшегося 14 марта в НЦ "Украинский дом" по инициативе ряда общественных организаций и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
В качестве рабочих вариантов было предложено создание Министерства или государственного агентства по делам семьи или же введение института правительственного уполномоченного по вопросам семьи.
"Сейчас в исполнительной власти отсутствует организация, которая занималась бы семьей напрямую. Нет ни одного министерства, в названии которого присутствовало бы слово "семья". Мы призвали сегодня правительство к тому, чтобы создать государственное агентство, государственную службу по вопросам семьи, которые бы координировали государственные усилия, усилия местного самоуправления", - заявил координатор форума депутат Верховной Рады Украины Павел Унгурян.
В частности, участники форума отметили, что такая необходимость обусловлена прежде всего катастрофической статистикой разводов, демографическим кризисом, печальной статистикой в отношении сиротства и безответственного отцовства, внедрением "гендерной терминологии" в законодательство Украины, попытками упростить процедуру разводов и прочим.
Среди необходимых шагов, способствующих защите института семьи участники форума подчеркнули необходимость сохранить в Конституции Украины дефиницию брака как союза мужчины и женщины; не допустить принятия антисемейных законодательных решений, позволяющих пропагандировать нетрадиционное сексуальное поведение в качестве нормы; начать распространение образовательных программ для школ и университетов, которые будут готовить украинскую молодежь к ответственному вступлению в брак; рекомендовать правительству подготовить и утвердить государственную программу по защите семьи.
2005-2006 рр. - голова молодіжної громадської організації «Батьківщина молода».
2006-2008 рр. - депутат Одеської міської ради.
2008-2012 рр. - народний депутат України 6-го скликання від Блоку Юлії Тимошенко, № 168 у виборчому списку. Член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, член Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.
25 червня - 12 листопада 2014 - заступник міністра екології та природніх ресурсів.
З листопада 2014 - народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, заступник Голови Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, голова підкомітету з питань доходів державного бюджету Комітету з питань бюджету Верховної Ради України.
Когда собаке делать нечего - она яйца чухает, а наши чинуши новые министерства придумывают.
А пролетпрьяту вже нема.
Некуда пристроить?
Министерства не только не расширять, их напополам сокраиь нужно.
А уволеных - повесить...
А потом повесить и тех, кто остался.