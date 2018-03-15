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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (2980) политика (3038)

 В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи

В Украине должно появиться учреждение, которое должно будет заниматься вопросами усиления института семьи и его защиты, а также формированием государственной семейной политики, основанной на украинских традиционных ценностях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", такое обращение в соответствующие государственные органы направили участники Всеукраинского форума семьи, состоявшегося 14 марта в НЦ "Украинский дом" по инициативе ряда общественных организаций и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

В качестве рабочих вариантов было предложено создание Министерства или государственного агентства по делам семьи или же введение института правительственного уполномоченного по вопросам семьи.

"Сейчас в исполнительной власти отсутствует организация, которая занималась бы семьей напрямую. Нет ни одного министерства, в названии которого присутствовало бы слово "семья". Мы призвали сегодня правительство к тому, чтобы создать государственное агентство, государственную службу по вопросам семьи, которые бы координировали государственные усилия, усилия местного самоуправления", - заявил координатор форума депутат Верховной Рады Украины Павел Унгурян.

В частности, участники форума отметили, что такая необходимость обусловлена ​​прежде всего катастрофической статистикой разводов, демографическим кризисом, печальной статистикой в отношении сиротства и безответственного отцовства, внедрением "гендерной терминологии" в законодательство Украины, попытками упростить процедуру разводов и прочим.

Среди необходимых шагов, способствующих защите института семьи участники форума подчеркнули необходимость сохранить в Конституции Украины дефиницию брака как союза мужчины и женщины; не допустить принятия антисемейных законодательных решений, позволяющих пропагандировать нетрадиционное сексуальное поведение в качестве нормы; начать распространение образовательных программ для школ и университетов, которые будут готовить украинскую молодежь к ответственному вступлению в брак; рекомендовать правительству подготовить и утвердить государственную программу по защите семьи.

Источник: https://censor.net.ua/n3055732
 
 
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Нечего в воюющей стране расширять чиновничий аппарат. Пусть депутаты пишут нормальные законы для Украины, а не порнографию и тогда будет порядок и в семье и дети будут жить хорошо. А пока в стране нищета, бесправие, беззаконие и раздутый чиновничий аппарат, который занимается только коррупцией.
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А при чем тут Юля? Она в оппозиции к этой власти, в меньшинстве и не влияет на принятие законов. Если бы Юля была в большинстве я бы требовала от нее немедленной правки всех законов, потому что у нас все законы написаны в пользу бандитов.
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Бо це вона цьому баптисту двері в політику відчинила..
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А давайте ще створимо міністерство у справах котів, а потім міністерство у справах собак! Ну якщо вже опускатись в повний ідіотизм, то чому потрібно себе обмежувати! В нас досі немає міністерства оборонної промисловості, наш головний танковий завод досі робить всього лише 5 нових танків БМ Оплот на рік, а ми створюємо міністерство сім'ї! Чиєї сім'ї, порошенка????
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Как говорил Шевченко - неначе люди подурiли...
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Умница,Лариса. Но вы же понимаете,что с лолитой это не возможно ?
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А давайте сначала страну освободим и олигархов посадим ?
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Очередную партию чинуш посадят на шею народа.
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Давайте ще окремі міністерства по ділам нетрадиційних сімей, а також міністерства по ділам коханок і коханців В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи - Цензор.НЕТ 6453
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ти не зрозумів: сім'я - це і є шлюб між двома 3,14тарасами. А між чоловіком та жінкою - то вже не сім'я. В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи - Цензор.НЕТ 2679
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ога, а очолить його петренко-гей(в сенсі почуй людей) .
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Новая синекура? И кого посадят денюшки получать?
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Бессменного министра-олигофрена Юру Павленко.
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Ні, він просто зять "банщика Євсєєва" (завідувача комплексом Нацбанку на Оболоні) з яким Ющенко мутив афери з фальшивими авізо... Дурне теля в якого перше місце роботи в трудовій книжці - "міністр молоді та спорту".
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У нас уже есть министерство по делам молодежи и спорта. Надеюсь всем понятно что когда "жизни вышел живительный сок и из жопы струится песок" никто не женится и замуж не идет?
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Павло Угурян
2005-2006 рр. - голова молодіжної громадської організації «Батьківщина молода».

2006-2008 рр. - депутат Одеської міської ради.

2008-2012 рр. - народний депутат України 6-го скликання від Блоку Юлії Тимошенко, № 168 у виборчому списку. Член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, член Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

25 червня - 12 листопада 2014 - заступник міністра екології та природніх ресурсів.

З листопада 2014 - народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, заступник Голови Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, голова підкомітету з питань доходів державного бюджету Комітету з питань бюджету Верховної Ради України.
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ДАТА НАБУТТЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ:27 листопада 2014р.Член депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
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Коммуняки всегда с семьей боролись. Значит все женщины теперь будут общими? В Украине предлагают создать Министерство по делам семьи - Цензор.НЕТ 4831
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Одним больше, одним меньше. Есть же Министерство по окуппированным территориям , хотя и окуппации нет, создали Министерство по ветеранам, давай и по семье. А че всех же кумовей надо пристроить в Раде то всего 450 мест.Люди оплатят, не в первой.
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БОЛЬШЕ МИНИСТЕРСТВ ХОРОШИХ И НУЖНЫХ ,лохи платят .....
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С виду - карательное министерство.
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Очередной министр с подручными? Некуда деньги тратить? Ну так давайте создадим министерство по делам кошек, отдельно для собак, Защитим права лабораторных мышей и т.д.
Когда собаке делать нечего - она яйца чухает, а наши чинуши новые министерства придумывают.
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Министерство по делам чиновников когда?
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а вот тов.Энгельс писал,что семья это временно! В Україні пропонують створити Міністерство у справах сім'ї - Цензор.НЕТ 2276 и верится!!!
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дик він писав, шо пролетарьят візьме владу.
А пролетпрьяту вже нема. В Україні пропонують створити Міністерство у справах сім'ї - Цензор.НЕТ 6983
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Пирамида Паркинсона запущена и действует, в самых лучших проявлениях этого закона. Тьма чиновников уже выше, чем при совке, в разы-разов. И все они любят жрать и обогащаться, соревнуясь друг с другом. В стране полный социальный провал, зато чиновничья братия - процветает и умножается.
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Отакої! Державне Управління Справами хочуть перейменувати в Міністерство зі справ "Сім"ї" (Однієї КОНКРЕТНОЇ Сім"ї)!
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очень много неустроеных родственников у чиновников появилось?
Некуда пристроить?
Министерства не только не расширять, их напополам сокраиь нужно.
А уволеных - повесить...
А потом повесить и тех, кто остался.
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Міністерство по делам животніх, Агенство по делам насекоміх, Бюро по захисту гомосексуалістів
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине предлагают создать Министерство по делам семьи
 
 
 
 
 
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