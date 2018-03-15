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 Ответ на действия Лондона будет очень скоро. Мы поступим как вежливые люди, - Лавров

Российский ответ на предпринятые Лондоном в отношении Москвы меры последует очень скоро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Ответ будет очень скоро, я вас заверяю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег", - добавил глава МИД РФ.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055731
 
 
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Учитывая нездоровую страсть кацапов к депресивным, убыточным районам, они снова, как в совковые времена ,начнут раскачивать Уэльс(версия шуточная). А как еще можно расценивать угрозу "вежливыми людьми"?
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шо, обольют себя зелёнкой, то быть похожими на зелёных крымских человечИкав?))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтвет на действия Лондона будет очень скоро. Мы поступим как вежливые люди, - Лавров
 
 
 
 
 
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