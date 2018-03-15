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 Общество
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Все про:опрос (1544) Prozorro (59)

 Системе ProZorro доверяет 79% населения, - Международная маркетинговая группа

79% украинцев доверяет системе ProZorro. Высокий уровень доверия и благоприятный отзывов о преимуществах использования ProZorro отмечают и представители бизнеса, и государственные служащие, и населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Международной маркетинговой группой по заказу ProZorro.

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Опрос проводился для трех целевых групп: государства, бизнеса и населения.

Результаты показывают, что все группы опрошенных считают наибольшим достижением ProZorro открытость информации о тендерах. На этом акцентируют внимание 87% населения, 76,8% бизнеса и 91% государственных служащих.

Наиболее ощутимыми изменениями для населения с появлением ProZorro стали уменьшение коррупции - 57%, появление общественного контроля за расходами государства - 43,4%, прозрачные госзакупки - 41,8%. Государственные служащие и представители бизнеса считают самыми важными другие индикаторы, которые возникли с появлением ProZorro. Это экономия государственных средств - 63,7% и 62,4% соответственно, появление общественного контроля - 56,1% и 48%, прозрачные госзакупки - 50,4% и 66%.

Наиболее существенными преимуществами в использовании ProZorro бизнес считает участие в тендерах в режиме онлайн - 84,4%, снижение уровня коррупции - 65,2%, простоту оформления документов для участия в тендере - 63,2%. Органы государственной власти отмечают другие преимущества системы: участие в тендерах в режиме онлайн - 77,2%, проведение прозрачных тендеров - 54,6%, равенство всех участников системы - 51,1%.

Несмотря на значительную долю положительных отзывов, опрошенные отмечают и относительно недостатков ProZorro. Главным недостатком пока представители как бизнеса, так и государства называют нелогичные критерии выбора победителя - 65,6% и 49,9% соответственно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3055730
 
 
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Брехня. Уже все кроме отсталых хомячков знают, как в прозорро прописываются условия тендеров специально под определенных лиц.
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ну давай начинай тут нас всех просвещать - нам же интересно - мы все туточки ждем
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Легко, порохоботище. Даже очень легко. Возьмем, к примеру, фармацевтику. Сейчас много идет "тендеров" от минобороны для ВСУ. Так вот, неуважаемые порохоботы, схема проста до неприличия. Например, для ВСУ нужны аспирин, витамины, цитрамон, фталазол, активированный уголь и т.п. медикаменты. Вместо того, чтобы делать тендер на каждый препарат отдельно, минобороны объявляет тендер на лот, т.е. набор медпрепаратов. Но фишка в том, что лот этот формируется под конкретного производителя. Например, "Дарница" выпускает цитрамон, фталазол и аспирин. "Борщаговка" выпускает анальгин, цитрамон и фталазол. Тот же ассортимент и "Фармака". А вот ООО "Рога и копыта" выпускает цитрамон, аспирин, анальгин и активированный уголь. И минобороны формирует лот, в котором обязательным будет активированный уголь. И "Дарница" с Борщаговкой и "Фармаком" пролетают мимо всяких Прозоро как фанера над Парижем, потому что не могут укомплектовать лот. И плевать на то, что цена на все орстальное у ООО "Рога и копыта" будет выше. Так что не пиздите порохоботы о том, о чем не имеете представления. Систему уже давно обходят и весьма удачно. В других случаях, если ассортимент одинаковый, за сутки до тендера могут потребовать какой-нибудь специфический отчет, на составление которого нужно минимум неделю времени. А тот кому нужно уже этот отчет приготовил загодя, зная наперед что его потребуют. И кто же ему шепнул или кто же придумал такой отчет? В Прозорро сейчас верят только лохи, которые с этой системой не работали или же простые граждане далекие от тендеров.
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какой же ты "острый" - народ кому интересно - http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009446
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Я знаю от инсайдеров схемы с закупкой мяса на гос. предприятия. Все до неприличия просто. В тендерных условиях прописываются нестандартные условия. Например во всем мире блок мороженного мяса будет иметь стандартный размер, а в тендере указываются требования по размеру блока мороженного мяса взятые с потолка. В итоге выигрывает фирма заранее подготовившая партию мяса отвечающую по размерам блока. Потом после выигрыша производится единоразовая поставка нестандартных блоков, после чего пишется доп. соглашение прилагаемое к контракту в котором устанавливаются уже стандартные размеры блока. И вуаля.... Имеем мясо по двойной цене. И откат руководству.
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вот вы смешные - не ну просто смешные и все ))))
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Лучше быть смешным в глазах идиотов и подлецов (как и порохоботов), чем конченным мерзавцем и ничтожеством как ты и другие порохоботы.
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ну выбора тебе, высказать свое сомнение, не дадут.
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Я догадываюсь кто проводил исследование. Странно только, что не 86% населения, а только 79.
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А где они население находили? Продавцы супермаркета, фитнес тренеры, зубные врачи? Шо они знают про это Прозоро?
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ProZorro - это развод для лохов.
79% лохов доверяют ProZorro.

Слава Украине!
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а почему за участие в государственном тендере надо платить?
и кому уходят эти деньги? если на прямую на прозоро хрен попадешь
только через прокладки типа см арт тендера
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Цікаво, а що ці 79% взагалі знають про цю систему держзакупівель? Правильно цю систему держзакупівель назвати - "Позорро".
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Большинство тендеров грамотно прописывают под определенного участника и победитель заранее известен.
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Я с 1995 года занимаюсь металлообрабатывающим оборудованием (станками) и поверьте, что такого бреда, как закупок станков всякими Укрзализныцями и т.п. насмотрелся очень много. Все прописывается под определенного поставщика, при этом делается так, что даже оборудование которое лучше не поставишь!!! Например, у китайского станка обороты шпинделя 1500 в минуту, а у немецкого 3500, пишем в тендере обороты шпинделя не более 1500 и китаец победил! Покупаем китаец по цене дороже немца (напомню, немец не прошел по техническим характеристикам (хотя в разы круче)), спокойно получаем откат, а какое качество производимой в последствии продукции и срок службы оборудования на глубоко до .... Простейшая схема!
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Выходит что целых 79% не знают как эта система работает ?
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Главное платят все поставщики за участие,а выигрывает один.Система как минимум противоречит коммерческим основам всё через жопу,тендер может выиграть любая фирма или чп под которую будут прописаны условия.Бывало так что мы выигрывали тендер платили за участие и в итоге закупка отменялась по вине заказчика, но всё деньги уже не кто не возвращает.Единственный плюс это просто возможность видеть закупки и ловить аферистов,для бизнеса очень сомнительная польза.По своей специфики рассматриваю систему прозорро только как возможность избавится от неликвидного товара не совсем задёшево.Если строить честный бизнес опираясь на эту систему то можно даже не пытаться .И 79 процентов доверия но при этом не логичны критерия выбора победителя 49%.Вот в заглавии надо было написать про 49% .
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результаты опроса (віносно довіри прозорро), проведенного Международной маркетинговой группой по заказу ProZorro.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСистеме ProZorro доверяет 79% населения, - Международная маркетинговая группа
 
 
 
 
 
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