 Системе ProZorro доверяет 79% населения, - Международная маркетинговая группа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Международной маркетинговой группой по заказу ProZorro.

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Опрос проводился для трех целевых групп: государства, бизнеса и населения.

Результаты показывают, что все группы опрошенных считают наибольшим достижением ProZorro открытость информации о тендерах. На этом акцентируют внимание 87% населения, 76,8% бизнеса и 91% государственных служащих.

Наиболее ощутимыми изменениями для населения с появлением ProZorro стали уменьшение коррупции - 57%, появление общественного контроля за расходами государства - 43,4%, прозрачные госзакупки - 41,8%. Государственные служащие и представители бизнеса считают самыми важными другие индикаторы, которые возникли с появлением ProZorro. Это экономия государственных средств - 63,7% и 62,4% соответственно, появление общественного контроля - 56,1% и 48%, прозрачные госзакупки - 50,4% и 66%.

Наиболее существенными преимуществами в использовании ProZorro бизнес считает участие в тендерах в режиме онлайн - 84,4%, снижение уровня коррупции - 65,2%, простоту оформления документов для участия в тендере - 63,2%. Органы государственной власти отмечают другие преимущества системы: участие в тендерах в режиме онлайн - 77,2%, проведение прозрачных тендеров - 54,6%, равенство всех участников системы - 51,1%.

Несмотря на значительную долю положительных отзывов, опрошенные отмечают и относительно недостатков ProZorro. Главным недостатком пока представители как бизнеса, так и государства называют нелогичные критерии выбора победителя - 65,6% и 49,9% соответственно.

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