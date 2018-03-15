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 Политика Украины
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 "Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что "будет брать" на поруки бывшего переговорщика по освобождению пленных Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с оккупированных боевиками районов Донецкой области.

Об этом Савченко сказала 15 марта возле управления Службы безопасности Украины в Киеве, куда она пришла на допрос по делу Рубана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала. Ни в плену, ни в русском плену. И в Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - сказала Савченко.

Ранее Савченко уже заявляла в суде над Рубаном, что готова взять его на поруки: "Была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, потому что суд пошел в совещательную".

Как сообщал Цензор.НЕТ Генпрокурор Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055728
 
 
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Именно о том: очередные пустопорожние обвинения в сторону Савченко.
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Думал, что тупее беглого Януковоща не было и не будет в украинской политике бараноида, однако, после сегодняшнего выступления в Раде Луца, где он красочно обрисовал обстрел Рады из минометов, а последующий за этим расстрел уцелевших из автоматов и, что характерно, все это должна была совершить Надюха Савча, я понял, что мы таки имеем бараноида, превзошедшего Януковоща.
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все (((( на ГАДЮ пришло ПОДАННЯ на АРЕШТ !!!! на поруки возьмут БОЙКО , ШУФРИЧ , и еще некоторые ТОВАРИЩИ .
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)) Цепна реакція, але першою там все таки буде бабужко жулЯ.
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Нажаль, бабу жулю ніхто зараз не троне. Вона ще має виступити в ролі пугала на наступних виборах. Щоб народ за соєвого проголосував. Як на других виборах Кучми був Симоненко.
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В смислі бабужко жЮля свого першого члена фракції на поруки брати не збирається? Ну потім звичайно, як тільки що то відразу після того. "Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - Савченко - Цензор.НЕТ 8436
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обвинения алкопрокурора смехотворны и не логичны
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Кто то может объяснить вообще что значит « взять на поруки» ? что существует такая юридическая норма или как ? Алкашей и прогульщиков брали на поруки и то во времена совка
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Коментар до статті 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
1. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі п на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
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идиотский пункт. То етсь коллектив никакой ответственности не несет, если тот, кого взяли на поруки, продолжает нарушать закон. это первое.
А второе и очевидное - речь идет о человеке, который "Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася"
ну явно не тот случай.
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И пожалуйств не забудьте кто включил Савченко в свой партийный список...
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После того, как президент Порошенко наградил Савченко высоким званием Героя Украины её любой бы включил в свой список.
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Так ее ж мадам включила задолго "до" даже виртуально в ПАСЕ отправила. "Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - Савченко - Цензор.НЕТ 5499
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И что? Это помешало президенту Порошенко наградить Савченко высоким званием Героя Украины? "Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - Савченко - Цензор.НЕТ 9789
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А что казнокрадская статья и 5 лет тюрьмы папы Порошенко помешали Порошенко купить воему папочке - старому Вальцману - Героя Украины у кума Ющенко? "Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - Савченко - Цензор.НЕТ 5319
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"Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - Савченко
А тебя жопа говорящая кто на поруки будет брать -хуйло с медведчуком ?
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не. а шо, БППшным чмырдяям бандюка Труху с погонялом "капитан" на поруки брать нормально, а Гаде низя?
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барыга порошенко начал свою грязную предвыборную компанию
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а! так это он Рубану славянский шкаф продал? "Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - Савченко - Цензор.НЕТ 8037
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Если это правда, на счёт Савченко, в плане сговора с Рубаном, подготовки теракта итд., то почему её не арестовали в один день с Рубаном? почему дали уехать за границу? и почему она вернулась? Не особенно логично как то.
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Да в этих событиях вообще нет никакой логики. Как и в аресте одного только Рубана хрен знает где на блок-посту, если он соево-бобовых в Киеве взрывать собирался. Классика: чем больше вранье －тем больше в него верят.
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вы, кремлевские тролли, отлично используете в своих высерах этот тезис: чем очевиднее ложь, тем легче в нее поверить. Дело Геббельса поставлено у путинских троллей на широкую ногу. Путин и Россия напали - кричи "виноваты порошенко и турчинов!"
и так далее.
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Ее не арестовали , потому что она народный дипутат Украины с соответствующим имунитетом Для ее ареста надо согласие Верховной Рады Украины.Для того чтобы Верховная Рада дала такое согласие, Генеральный прокурор долден внести в Раду соответствующее подание. Такое подання Ген прокурор внес в Раду только что. На дачу согласия Верховной Рады на снятие имунитета, задержание и арест.
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В Україні і так забагато народних депутатів, і кожен з них може
бігати по судах і брати на поруки якогось засудженого в залежності від своїх симпатій. Це цирк а не судоустрій. А депутатів і 300 б вистачило для такої чисельності населення України.
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450 депутатів ВР то коли населення України було 52 млн 1991 рік, а зараз 42 млн, пропорційно треба скорочувати державний апарат і депутатів.
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и шо?
пытаемся видеорядом и коментами порохоботов засрать мозги людям? ну-ну ...
Савченко та ещё Гадя, но уж слишком они боятся выборов.

Что-то подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что Саакашвили собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко.
Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти.

Слава Украине!
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повторюсь, я просто поражен как нагло и без какого либо стыда порошенко применяет те же методы гнусной пропаганды, что и в россии путин, что в россии: кто против путина - тот против россии, что уже в Украине: кто против порошенка - тот против Украины, это очень опасная тенденция.
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только ты это и применяешь. сегодня у тебя такое задание? шпиён недоделаный.
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это философия власти в россии: кто против путина - тот против россии, порошенко в Украине тоже продвигает такой же пропагандистский тезис: кто против порошенко - тот против Украины, ребята, тут ваш цирк фсбшный не пройдет.
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порошенко - не Украина, порошенко - вор и подлец.
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Як і усі попередні можновладці. Чим крщі інщі?
Взагалі ВР виглядає ( за виключенням 5%) - цирком ідіотів.
Чим більше у ВР - "старих пердунів" і "бабусь", тим меньша її "ВР" - вартість як Урядової складової.
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Ага, а Рубан взаимообразно возьмет на поруки эту кобылу, когда ее разместят в том же СИЗО. вот только смешанных отделений там нет - придется сидеть в разных корпусах.
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в суде на одной скамейке можно и рядом друг друга подержать на поруках ))
Югик конечно нарисовал какой-то маловероятный боевик, но это не меняет ситуации по Рубану и Гаде.....
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Вы посмотрите как уже профессионально шоколадная власть применяют любимую тактику кремляди в россии - кто против путина - тот против россии...

Ребята, против порошенко - это совсем не значит против Украины, не нужно лохматить бабушку, шакалы шоколадные.
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та хуйло тоже за Украину. в составе нарасеи.
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Мали знищити бойовими гранатами 2 ложі урядову і посадову, мінометами обрушити купол ВРУ і автоматами добивати тих хто вижив...Это просто запредел отмороженности и довб** измаи...всех хто это планировал нужно закрывать на пожизненно без права на амнистию.... !!
Кремлёвский план сорван , будьте любезны , предатели , ответьте за свои подлые намерения в угоду креилёвскому фюреру- убийце !
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спокойно порошкообразный, засуньте свой кремлевский сценарий назад - откуда вы его вытащили, тут тебе не раша и петя не путин, так что гуляй отсюда.
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всё, хуйлообразный, план провалился. выдыхай уже.
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план простой: шоколадная банда будет осуждена либо честным судом, либо народным - варианта всего два, и ждать не так долго, а все эти цирки в стиле фсб - оставьте, не поможет.
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ты уже четвёртый год одно и то-же не заколебался постить?
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А ему хоть десять, главное чтоб деньги платили.
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А чего, очень хорошая мысль , мочконуть всех депупадлов скопом , да об этом 90% населения Украины мечтает . В ВР нет не одного нормального человека , а если бы расстреляли потом еще всех кто на похороны пришел , вот тогда точно начались и перемены и реформы.
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вот что
на ленте.ру....

Савченко обвинила нынешние власти Украины в расстрелах на Майдане



"Я буду брати Володимира Рубана на поруки", - Савченко - Цензор.НЕТ 4971

Надежда Савченко

Фото: Sergei Chuzavkov / AP
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко напрямую обвинила представителей нынешней власти в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. Об этом она заявила в четверг, 15 марта, передает «Страна.ua».
«[Нынешний генеральный прокурор Украины Юрий] Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как [спикер Верховной Рады Андрей] Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления», - заявила она.

Протестующих убивали иностранцы и депутаты Рады

«Уже пятый год люди ждут расследований. [Начальнику департамента специальных расследований генпрокуратуры Сергею] Горбатюку не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Лично я давала ему доказательство того, что Луценко с трибуны призывал снести власть и обещал людям, что на Майдане будет оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», - добавила Савченко.
Обвинила она нынешние власти и в других преступлениях. «После Майдана власть совершила еще много преступлений. Она сдала Крым по договоренности с Россией, чтобы сохранить свою власть. Она потом совершала преступления на Донбассе, загоняя украинские войска в котлы, за что никто до сих пор не понес ответственности», - указала депутат.
«Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать [здание администрации президента на Банковой улице] или Верховную Раду? Мы что, живем в 1937 году, в сталинских временах, когда [эти мысли] являются преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все», - заявила Савченко.
В феврале 2014-го в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек, их называют Небесной сотней.
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И я с ней согласен, потому что это объективная реальность, а не шоколадное го..но которое льет шоколадная шобла в уши украинцам.
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Ну я всегда был не высокого мнения об уме этой мадам , а это просто лишнее подтверждение этому . Так чего там мелочится , сразу пусть парочку серийных убийц на поруки пусть возьмет , а то одного подельника , это как то банально.
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вы уже заипали со своей кругово поРУКОЙ !
идите нахер из парламента и носите на руках кого хотите !
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Толстожопую голодальщицу в одну камеру к рубану!
Вот там пускай берет хоть в руки, хоть за щеку.
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Безмозглое чучело с невыносимо серьезным выражением верхней жопы 20 мин несла дичь под зданием прокураторы. После сказало журналистом что ответит на их вопросы после допроса. После допроса вышла и еще 10 мин несла пургу в стиле пескова, "злочина влада", "ахвицеры", "абырвалг..", "признание Америки".. после чего с чувством выполненного долга гордо удалилась.. На испуганные реплики журналистов "..вы же обещали ответить на вопросы?" Гадя ускорила шаг..
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таких "альтернативно обдарованих" як Савченко й вербувати особливо не потрібно...)
головне "вкласти" в її голову(чи що там у неї) що вона месія, й тільки вона...
далі всилу певних обєктивних обставин (як то відсутність інтелекту) - вона почне шпарити по російських методичках не гірше кісільова й іншої нечисті...

як на мене що тоді, що зараз "забагато увагу" цій персоні....ну що вона реально може (ну крім божевільних коксово-алкогольних фантазій гепрокурора)?! перебігти в дирлянідю, водочкі хряптуь з захарастом?!рубана на поруки?ну медведчуку жопу лизнути...то маргінальний Міхо - тіраріст, то "трошки імбіцильна" Савченко...

хоча...яка влада такі й замахи на неї...ще правда для повноти картини Матіоса не хзватає з його тепловізором...
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молодчина. соя на Савченко еще не раз обделается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - Савченко
 
 
 
 
 
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