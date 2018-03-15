 "Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - Савченко

Об этом Савченко сказала 15 марта возле управления Службы безопасности Украины в Киеве, куда она пришла на допрос по делу Рубана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала. Ни в плену, ни в русском плену. И в Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - сказала Савченко.

Ранее Савченко уже заявляла в суде над Рубаном, что готова взять его на поруки: "Была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, потому что суд пошел в совещательную".



Как сообщал Цензор.НЕТ Генпрокурор Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.