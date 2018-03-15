 "Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - Савченко

Об этом Савченко сказала 15 марта возле управления Службы безопасности Украины в Киеве, куда она пришла на допрос по делу Рубана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала. Ни в плену, ни в русском плену. И в Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - сказала Савченко.
Ранее Савченко уже заявляла в суде над Рубаном, что готова взять его на поруки: "Была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, потому что суд пошел в совещательную".
Как сообщал Цензор.НЕТ Генпрокурор Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
1. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі п на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
А второе и очевидное - речь идет о человеке, который "Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася"
ну явно не тот случай.
А тебя жопа говорящая кто на поруки будет брать -хуйло с медведчуком ?
и так далее.
бігати по судах і брати на поруки якогось засудженого в залежності від своїх симпатій. Це цирк а не судоустрій. А депутатів і 300 б вистачило для такої чисельності населення України.
пытаемся видеорядом и коментами порохоботов засрать мозги людям? ну-ну ...
Савченко та ещё Гадя, но уж слишком они боятся выборов.
Что-то подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что Саакашвили собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко.
Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти.
Слава Украине!
Взагалі ВР виглядає ( за виключенням 5%) - цирком ідіотів.
Чим більше у ВР - "старих пердунів" і "бабусь", тим меньша її "ВР" - вартість як Урядової складової.
Югик конечно нарисовал какой-то маловероятный боевик, но это не меняет ситуации по Рубану и Гаде.....
Ребята, против порошенко - это совсем не значит против Украины, не нужно лохматить бабушку, шакалы шоколадные.
Кремлёвский план сорван , будьте любезны , предатели , ответьте за свои подлые намерения в угоду креилёвскому фюреру- убийце !
на ленте.ру....
Савченко обвинила нынешние власти Украины в расстрелах на Майдане
Надежда Савченко
Фото: Sergei Chuzavkov / AP
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко напрямую обвинила представителей нынешней власти в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. Об этом она заявила в четверг, 15 марта, передает «Страна.ua».
«[Нынешний генеральный прокурор Украины Юрий] Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как [спикер Верховной Рады Андрей] Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления», - заявила она.
Протестующих убивали иностранцы и депутаты Рады
«Уже пятый год люди ждут расследований. [Начальнику департамента специальных расследований генпрокуратуры Сергею] Горбатюку не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Лично я давала ему доказательство того, что Луценко с трибуны призывал снести власть и обещал людям, что на Майдане будет оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», - добавила Савченко.
Обвинила она нынешние власти и в других преступлениях. «После Майдана власть совершила еще много преступлений. Она сдала Крым по договоренности с Россией, чтобы сохранить свою власть. Она потом совершала преступления на Донбассе, загоняя украинские войска в котлы, за что никто до сих пор не понес ответственности», - указала депутат.
«Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать [здание администрации президента на Банковой улице] или Верховную Раду? Мы что, живем в 1937 году, в сталинских временах, когда [эти мысли] являются преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все», - заявила Савченко.
В феврале 2014-го в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек, их называют Небесной сотней.
идите нахер из парламента и носите на руках кого хотите !
Вот там пускай берет хоть в руки, хоть за щеку.
головне "вкласти" в її голову(чи що там у неї) що вона месія, й тільки вона...
далі всилу певних обєктивних обставин (як то відсутність інтелекту) - вона почне шпарити по російських методичках не гірше кісільова й іншої нечисті...
як на мене що тоді, що зараз "забагато увагу" цій персоні....ну що вона реально може (ну крім божевільних коксово-алкогольних фантазій гепрокурора)?! перебігти в дирлянідю, водочкі хряптуь з захарастом?!рубана на поруки?ну медведчуку жопу лизнути...то маргінальний Міхо - тіраріст, то "трошки імбіцильна" Савченко...
хоча...яка влада такі й замахи на неї...ще правда для повноти картини Матіоса не хзватає з його тепловізором...