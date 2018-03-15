EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  3711  63
Все про:кино (1078) мультфильм (44) Порошенко (14476)

 Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" бьет рекорды проката: его уже посмотрели около 300 тыс. зрителей, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко поздравил команду, которая работала над созданием мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

 

...

"Чрезвычайно приятно, что у нас появилось собственное украинское анимационное кино, которое бьет рекорды проката. Поздравляю всю команду, которая работала над картиной "Похищенная принцесса", с невероятным успехом. Мультфильм продемонстрировал впечатляющий результат кассовых сборов проката для украинских фильмов - 21,5 млн грн за один уикенд. Спасибо за чудесную работу", - отметил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фильм "Киборги" показали в Конгрессе США. ФОТОрепортаж

По его данным, анимационное кино уже посмотрели около 300 тыс. украинцев.

Украинский мультфильм Похищенная принцесса бьет рекорды проката: его уже посмотрели около 300 тыс. зрителей, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055727
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну вот явная же перемога порошено,мультики,как и его куратор в москве,только там про ракеты
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут Руслан и Людмила к Украине? Неужели нельзя было найти украинский сюжет и украинские имена? Пусть другой мультфильм будет действительно украинским во всем.Удачи авторам, у нас много талантов.
 показать весь комментарий
 
 
"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила Петро и Марина".
 показать весь комментарий
 
 
после Петра и Марыны похищать уже нечего обычно
 показать весь комментарий
 
 
Сценагий мультфильма написан гениальным пгокугогом без югидического обгазования Югием Луценко и гаскгывает подготовку и осуществление госудагственного пегевогота.
 показать весь комментарий
 
 
приучают к русскому миру,там порошенко спокойней,чем в Европе,которые красть не разрешают
 показать весь комментарий
 
 
Ты его на воровстве поймал, чудило ольгинское? И наверное в доказательство этого факта готов нам сразу предоставить пруффлинки , так?
 показать весь комментарий
 
на виправдання в соцмережах постять шо там від пуськіна мало що залишилось. але від України там і взагалі нічого нема.
 показать весь комментарий
 
 
Украинский мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" повествует о приключениях артиста Руслана, который мечтает стать рыцарем. Он знакомится с Людмилой, дочерью киевского князя Владимира, влюбляется в неё и спасает от злого колдуна.
 показать весь комментарий
 
В американских мультиках ты тоже Белый Дом ищешь в кадре постоянно?
 показать весь комментарий
 
в американському мультику принаймні якщо дія відбувається в Вашингтоні, то Вашингтон схожий на Вашингтон.
 показать весь комментарий
 
 
а мені місто, яке в цьому мультику Києвом називається, більше нагадує королвську столицю з "Рапунцель. заплутана історія" 2010 року випуску. Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2927
 показать весь комментарий
 
Руслан и Людмила ассоциируется с Пушкиным, не так ли? И сюжет какой-то тупой.
 показать весь комментарий
 
Руслан и Людмила имена как раз украинские,доставшиеся нам от предков ,живших в давней Руси(не путайте с Росией)И сюжет вполне.Где действие происходило,помните? И не Пушкин это,думаю,придумал,он просто облек это в поэтическую форму, а легенда более давняя,как не Шекспир придумал сюжет о Ромео и Джульетте.Хотя сам мультик еще не смотрела.
 показать весь комментарий
 
ТИ НАПЕВНО ДУМАЄШ, ЩО НЕ ВИДНО ДЕ ТВІЙ КУРАТОР ...
 показать весь комментарий
 
Не знала, что Петролексейович мультики снимает. Молодец.
 показать весь комментарий
 
 
Таки точно где-то примазался или кого-то пристроил.Вероятнее всего,своих близких или родных.
 показать весь комментарий
 
 
Этот хряк свой мордолейбл будет пиарить на любой чуши, которая с позитивом, даже если он никаким боком к этому не имеет отношения.
 показать весь комментарий
 
 
То ему лавры хуйла не дают покоя. Тот тоже мультипликацией увлекся на старости лет.
 показать весь комментарий
 
 
ТВою мать! Он что, уже и мультипликатор????!!!!! Разносторонний ты наш!!!!
 показать весь комментарий
 
 
При слове "Принцесса"... у меня возникают какие-то странные ассоциации. Что-то связанное с природным газом, кажись...
 показать весь комментарий
 
 
"Ты любовь моя"

Певица Джамала исполнила заглавную песню к мультфильму "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". Слова песни "Ты любовь моя" написала Александра Рубан, музыку - Робби Невил.
"Песня "Ты любовь моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное - любить! Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, здорово быть частью такого классного проекта!" - говорит Джамала.
Украинский мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" повествует о приключениях артиста Руслана, который мечтает стать рыцарем. Он знакомится с Людмилой, дочерью киевского князя Владимира, влюбляется в неё и спасает от злого колдуна.
https://www.buro247.ua/culture/music/jamala-ost-you-are-my-love.html


 показать весь комментарий
 
 
мультфільм, але з українського в ньому тільки територія, де він був створений. саме територія, не країна. з татарського, до речі, - теж.
 показать весь комментарий
 
Это фигня, уже выходит блокбастер про разрушение купола героем Украины. Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2840
 показать весь комментарий
 
 
Да дуже темна історія... З однієї сторони такий теракт практично не можливо вчинити, а з іншої, якби вдалося, то державі настав би кабздецт...
Побачимо, які будуть докази.
 показать весь комментарий
 
так и видится:Надюха-Рембо,обвешанная пулеметами-гранатометами -ракетами, громит Верховную Зраду,а выживших добивает именными ножами:"от Надюхи-Добкину"!
"от Нади-с любовью!"--генпрокурору прям в сердце(случайно его поймала) Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9805
а сзади Надюхи мыршавенький Путин на телеге таскает эти самые ножи и запасные обоймы Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9805
 показать весь комментарий
 
 
Это он шо у ху*ла про мультики научился ??? Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8097 Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8097похоже петя хочет под дурака закосить ,может быть даже у парубия справку купил ....
 показать весь комментарий
 
 
Нічого він не купував. Там просто в Довідку Парубію вписали: "Довідку видано Парубію ...І ПОРОШЕНКУ...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно тебя здесь называют - честь НЕ имею. Ты какого хера во всех ветках Пороха суешь, дурачок??? Статья про МУЛЬТФИЛЬМ !!!
 показать весь комментарий
 
Не понятно, это пэрэмога или рэформа. Хотя если это говорит прэпыздэнт то и пэрэмога и рэформа одновременно
 показать весь комментарий
 
 
Боже мій, виявляється, що й тут Президент не пасе задніх. Який геній !!!! ...З Мінстецем.)))))))))))
Цензор, підкажіть бутусову, що вже пора створити цілу рубрику про Президента (Ну, щоб прямо з ранку кожен знав де шукати висловлювання "Господа").
Пропоную оголосити конкурс на кращу назву. Мій варіант:
ВІН - ЦЕ ВСЬО.
 показать весь комментарий
 
 
Вiн - це п..ц! (если шо, то я имел в виду "переможець")
 показать весь комментарий
 
 
Та,звисно,ни до чого.Це так,щоб не забували.
 показать весь комментарий
 
Ну а как же без него .? Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5133 .В любой новости не Цензоре , даже если она касается прогноза погоды на завтра , обязательно должен присутствовать барыга .. Иначе это будет и не прогноз вовсе . !!
 показать весь комментарий
 
 
Пэця еще и в мультфильмах шарит. Многостаночник.😊
 показать весь комментарий
 
 
як мало українців залишилось на цензорі...
 показать весь комментарий
 
 
не переживай, зараз українціботи соєві батончики дожують - і об'являться. Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4523
 показать весь комментарий
 
шо ж так гебню бомбить навіть від мультика?
це радує
 показать весь комментарий
 
 
ну якщо гебню плющить від того, що в тому мультику нема нічого українського, то виходить шо гебня більші патріоти України ніж соєві боти. Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8186
а схоже між іншим на правду. Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9491
 показать весь комментарий
 
Оббріхують святу людину. Петро Олексійович - провайдер Бога на українській землі.
 показать весь комментарий
 
та як ти посмів!!!
ПОП вже давно вищий за бога!!!! Український мультфільм "Викрадена принцеса" б'є рекорди прокату: його вже подивилися близько 300 тис. глядачів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8926
 показать весь комментарий
 
 
Тут пан Луциан Сейшельский огласил свой сценарий нового фантастического боевика про Надю - "Зена - королева кровавого террора" .
Там , по его сценарию , Надя взрывает космическими гранатами ложи в Раде , потом при помощи космического миномёта обрушивает купол и добивает остальных космических захватчиков , принявших обличия людей из бластера .
Снимите , пожалуйста , этот блок-бастер !
Народу очень понравится !
Жрать нечего , так хоть кинчик приятный посмотрим !
 показать весь комментарий
 
 
Овеча хохляцька натура. Пропагувати кацапське під час війни.

Хвали й далі. Знімай на кацапські сюжети. Твоєму бізнесу в росії нічого не загрожуватиме.
 показать весь комментарий
 
 
Извини , но автор сценария - украинец , его жена так и вообще украинка какого-то тысячелетия .
Причём тут кацапы ?
 показать весь комментарий
 
 
Коштом платників податків зняли мультфільм за твором російського шовініста (його навіть самі росіяни шовіністам вважали після його Клєвєтнікам Расєї), який цим твором хотів примазати Росію до нашої давньоруської історії. Вже бачив у книгарні Алєксандра Пушкіна з героями мультфільма на обкладинці. П'ятий рік війна, а вони рускій мір за наші гроші популяризують.
 показать весь комментарий
 
Любитель примазываться к чужим достижениям.
 показать весь комментарий
 
Все, что озвучивает Педра или плакулог сразу отталкивает. Они могут тупо сутки помолчать?
 показать весь комментарий
 
 
Вчора ходили на цей фільм всією родиною, я вражений. Озвучка ржачна, можна розбирати на цитати, подивлюся ще) Молодці!
 показать весь комментарий
 
 
Ты сейчас узнаешь про себя много нового...Зря ты это написал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский мультфильм "Похищенная принцесса" бьет рекорды проката: его уже посмотрели около 300 тыс. зрителей, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх