 Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" бьет рекорды проката: его уже посмотрели около 300 тыс. зрителей, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Чрезвычайно приятно, что у нас появилось собственное украинское анимационное кино, которое бьет рекорды проката. Поздравляю всю команду, которая работала над картиной "Похищенная принцесса", с невероятным успехом. Мультфильм продемонстрировал впечатляющий результат кассовых сборов проката для украинских фильмов - 21,5 млн грн за один уикенд. Спасибо за чудесную работу", - отметил Порошенко.

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По его данным, анимационное кино уже посмотрели около 300 тыс. украинцев.