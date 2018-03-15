 Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" бьет рекорды проката: его уже посмотрели около 300 тыс. зрителей, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
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"Чрезвычайно приятно, что у нас появилось собственное украинское анимационное кино, которое бьет рекорды проката. Поздравляю всю команду, которая работала над картиной "Похищенная принцесса", с невероятным успехом. Мультфильм продемонстрировал впечатляющий результат кассовых сборов проката для украинских фильмов - 21,5 млн грн за один уикенд. Спасибо за чудесную работу", - отметил Порошенко.
По его данным, анимационное кино уже посмотрели около 300 тыс. украинцев.
Руслан и ЛюдмилаПетро и Марина".
Певица Джамала исполнила заглавную песню к мультфильму "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила". Слова песни "Ты любовь моя" написала Александра Рубан, музыку - Робби Невил.
"Песня "Ты любовь моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное - любить! Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, здорово быть частью такого классного проекта!" - говорит Джамала.
Украинский мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" повествует о приключениях артиста Руслана, который мечтает стать рыцарем. Он знакомится с Людмилой, дочерью киевского князя Владимира, влюбляется в неё и спасает от злого колдуна.
https://www.buro247.ua/culture/music/jamala-ost-you-are-my-love.html
Побачимо, які будуть докази.
"от Нади-с любовью!"--генпрокурору прям в сердце(случайно его поймала)
а сзади Надюхи мыршавенький Путин на телеге таскает эти самые ножи и запасные обоймы
Цензор, підкажіть бутусову, що вже пора створити цілу рубрику про Президента (Ну, щоб прямо з ранку кожен знав де шукати висловлювання "Господа").
Пропоную оголосити конкурс на кращу назву. Мій варіант:
ВІН - ЦЕ ВСЬО.
українціботи соєві батончики дожують - і об'являться.
це радує
а схоже між іншим на правду.
вот где настоящий парашенка...
ПОП вже давно вищий за бога!!!!
Там , по его сценарию , Надя взрывает космическими гранатами ложи в Раде , потом при помощи космического миномёта обрушивает купол и добивает остальных космических захватчиков , принявших обличия людей из бластера .
Снимите , пожалуйста , этот блок-бастер !
Народу очень понравится !
Жрать нечего , так хоть кинчик приятный посмотрим !
Хвали й далі. Знімай на кацапські сюжети. Твоєму бізнесу в росії нічого не загрожуватиме.
Причём тут кацапы ?