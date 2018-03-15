 В оккупированном Симферополе суд изменил приговор активистке Китайской

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, судья Юрий Латынин отказал в предоставлении переводчика и во всех ходатайствах защиты: допросе свидетелей, приобщении доказательств и оглашении материалов дела.

Суд в Ялте осудил Ларису Китайскую к двум годам условного срока за публикации в социальных сетях в конце декабря 2017 года. Ее обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Китайская впервые была задержана сотрудниками ФСБ России в Ялте 18 июля 2016 года. После этого в ее квартире провели обыск. 12 августа 2016 года Ларисе Китайской российские силовики вручили подозрение в совершении преступления и подписку о невыезде. До этого подконтрольная России прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ялты, которая, как утверждают в ведомстве, "распространяла в интернете русофобские идеи".

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Прокуратура АРК открыла уголовное производство по незаконному задержанию и обыску жилья в Ялте гражданки Украины. По данным фактам начато досудебное расследование уголовных производств по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.