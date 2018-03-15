 "Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Розенко дал "несколько уточнений относительно некорректно "разогнанной" вчера волны по монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников":
- Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме. Это норма закона.
- Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет Министров предоставил право именно местным органам решать вопрос о безналичной / монетизированной форме льгот.
- Только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в действие и "Порядок предоставления льгот в наличной форме ...", который вчера был одобрен Правительством.
- Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальные социальные нормы. Это гарантия, ниже которой местный орган власти не имеет права рассчитывать монетизированную выплату льготнику. Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников.
- Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должна установить и соответствующие социальные нормативы.
"Мы продолжаем децентрализацию в стране. Вместе с финансовым ресурсом, который был передан из "центра" на места, должна расти и ответственность местных властей за уровень и качество жизни украинцев. Мы в свою очередь будем внимательно мониторить ситуацию в областях с целью недопущения сужения прав и свобод наших сограждан!" - резюмировал вице-премьер.
и вроде не плохая задумка - монетизация, но ток все хитро-мудро, что все равно где-то наё...
если на спор)
В общем, друзья, у нас появилась новая военная тайна.