EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество
  989  14
Все про:Кабмин (10342) льготы (444) проезд (217) Розенко (553)

 "Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что местные органы власти не смогут устанавливать количество монетизированных поездок в транспорте для льготников меньше минимальной социальная нормы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Розенко дал "несколько уточнений относительно некорректно "разогнанной" вчера волны по монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников":

  1. Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме. Это норма закона.
  2. Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет Министров предоставил право именно местным органам решать вопрос о безналичной / монетизированной форме льгот.
  3. Только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в действие и "Порядок предоставления льгот в наличной форме ...", который вчера был одобрен Правительством.
  4. Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальные социальные нормы. Это гарантия, ниже которой местный орган власти не имеет права рассчитывать монетизированную выплату льготнику. Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников.
  5. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должна установить и соответствующие социальные нормативы.

"Мы продолжаем децентрализацию в стране. Вместе с финансовым ресурсом, который был передан из "центра" на места, должна расти и ответственность местных властей за уровень и качество жизни украинцев. Мы в свою очередь будем внимательно мониторить ситуацию в областях с целью недопущения сужения прав и свобод наших сограждан!" - резюмировал вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для определенных категорий граждан сохранится право на досрочный выход на пенсию, - Рева

Никаких ограничений в 30 поездок в месяц правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, - Розенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055719
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если оправдывается －значит в очередной раз врет. Доказано предыдущими подобными случаями. "Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко - Цензор.НЕТ 7018
 показать весь комментарий
 
 
что ни закон - то перекос
и вроде не плохая задумка - монетизация, но ток все хитро-мудро, что все равно где-то наё...
 показать весь комментарий
 
 
Что этот недолюстрированный внук председателя Госплана УСССР делает в нашем министерстве? Бандера этого гапда давно бы шлепнул. Где Тягнибок со своим факелом? "Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко - Цензор.НЕТ 4589
 показать весь комментарий
 
На пол-дороге к тебе, ольгинец. Только это будет не Тягнибок, а Ярош.
 показать весь комментарий
 
 
таким жирным ублюдкам горлянки різати на наступному майдані одне задоволення!
 показать весь комментарий
 
Уявляю як починають обмежувати кількість поїздок в тролейбусі пенсіонерам"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко - Цензор.НЕТ 8280 "Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко - Цензор.НЕТ 7635
 показать весь комментарий
 
Это и есть - то же самое. Хотел б я видеть, что это будет больше 30 поездок, хоть где-нибудь.
 показать весь комментарий
 
А с чего им ограничивать если расходы ложатся на местные бюджеты.
 показать весь комментарий
 
интересно он в трамвайные двери влезет
если на спор)
 показать весь комментарий
 
А что такое "социальная норма"? - Это норма, которая не может быть ниже утвержденной нами социальной нормы. Местные советы вправе сами устанавливать социальную норму, но она не должна быть меньше социальной нормы, утвержденной нами.
В общем, друзья, у нас появилась новая военная тайна.
 показать весь комментарий
 
У всех по разному ? я правильно понял? Если да, то они просто тупые П....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко
 
 
 
 
 
 вверх