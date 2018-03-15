 "Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация", - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Розенко дал "несколько уточнений относительно некорректно "разогнанной" вчера волны по монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников":

Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме. Это норма закона. Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет Министров предоставил право именно местным органам решать вопрос о безналичной / монетизированной форме льгот. Только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в действие и "Порядок предоставления льгот в наличной форме ...", который вчера был одобрен Правительством. Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" правительство вчера не утверждало. Это дезинформация, которая вчера активно крутилась в СМИ. Вчера правительство утвердило минимальные социальные нормы. Это гарантия, ниже которой местный орган власти не имеет права рассчитывать монетизированную выплату льготнику. Права человека должны быть защищены от произвола местных чиновников. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должна установить и соответствующие социальные нормативы.

"Мы продолжаем децентрализацию в стране. Вместе с финансовым ресурсом, который был передан из "центра" на места, должна расти и ответственность местных властей за уровень и качество жизни украинцев. Мы в свою очередь будем внимательно мониторить ситуацию в областях с целью недопущения сужения прав и свобод наших сограждан!" - резюмировал вице-премьер.

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