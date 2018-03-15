 Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне

"За" соответствующее решении проголосовал 261 нардеп, сообщает Цензор.НЕТ.
В выступлении представитель комитета Андрей Тетерук (НФ) объяснил, что данный проект постановления (№5543) был инициирован еще в декабре 2016 года в связи со встречей Савченко с главарями террористов "ДНР"/"ЛНР". Основной причиной такой позиции комитета стали опасения о возможном разглашении информации, которая относится к государственной тайне.
Щоправда, наші злодії також вирішили проблему звільнення з буцегарень кількох виродків за допомогою т.зв. "закону_савченко". Але це вже була "юліна" гра. Разом з "лозінським".
Это еще год будет этот балаган.
Шкварки News @ShkvarkiUA
Сотні обурених журналістів зустрічали гадю в Борисполі із запитаннями: - Де ти швендяла в робочий час? І за чиї гроші?
Нє?
Недорогеньких це не цікавить. От Мальдіви то тема... а за "стоп" по гаді ще й пару копійок можна від мертвечука відсмоктити.
но неужели до сих пор не дотумкал,шо Шкварки News пишет в основном о зашкваривании медиалядей.
буть повнимательнее...
до речі - хто тому №1 Героя дав - не в курсах?
Отож...
я бы розенблата взял
он провереный
псы. теперь пашинскому никто мешать не будет работать с черновил