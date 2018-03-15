EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2376  35
Все про:ВР (21738) Савченко (2583)

 Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне

Верховная Рада поддержала представление Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны об исключении нардепа (внефракционная) Надежды Савченко из его состава.

"За" соответствующее решении проголосовал 261 нардеп, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Савченко планировала теракт в парламенте", - Луценко. ВИДЕО

В выступлении представитель комитета Андрей Тетерук (НФ) объяснил, что данный проект постановления (№5543) был инициирован еще в декабре 2016 года в связи со встречей Савченко с главарями террористов "ДНР"/"ЛНР". Основной причиной такой позиции комитета стали опасения о возможном разглашении информации, которая относится к государственной тайне.

Источник: https://censor.net.ua/n3055716
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну если эту консерву вскрыли давно и использовали-это одно....а если только сейчас-то это промах сбу.
 показать весь комментарий
 
 
Просто треба оцінити операцію ФСБ: на російських полонених поміняти свого аґента. Оце рівень. Причому всі просто готові були на все задля "наді".

Щоправда, наші злодії також вирішили проблему звільнення з буцегарень кількох виродків за допомогою т.зв. "закону_савченко". Але це вже була "юліна" гра. Разом з "лозінським".
 показать весь комментарий
 
Эту консерву делал сам путин с медведчуком.Пете отдали ее на сохранение.Петя в курсе .Гадя идет на выборы.
 показать весь комментарий
 
Идет на выборы ?
Это еще год будет этот балаган.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да нет резиденту ещё импичмента не объявили.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ничего страшного, скоро войдет в Национальный комитет по обороне ДНР Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне - Цензор.НЕТ 6304
 показать весь комментарий
 
 
Блин, и шо остаётся? Кабаньими тропами к Саше Захерченко?
 показать весь комментарий
 
 
Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне - Цензор.НЕТ 4451

Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне - Цензор.НЕТ 8671Шкварки News‏ @ShkvarkiUA

Сотні обурених журналістів зустрічали гадю в Борисполі із запитаннями: - Де ти швендяла в робочий час? І за чиї гроші?
Нє?
Недорогеньких це не цікавить. От Мальдіви то тема... а за "стоп" по гаді ще й пару копійок можна від мертвечука відсмоктити.

Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне - Цензор.НЕТ 7620
 показать весь комментарий
 
 
не ну я понимаю...47 хромосома и т. д.
но неужели до сих пор не дотумкал,шо Шкварки News‏ пишет в основном о зашкваривании медиалядей.
буть повнимательнее... Рада виключила Савченко із комітету з нацбезпеки та оборони - Цензор.НЕТ 6524
 показать весь комментарий
 
 
Наверно на Мальдивские острова инкогнито летала Гыг. Ты об этом не думал? Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне - Цензор.НЕТ 8938
 показать весь комментарий
 
 
А с Пашинским что? Его тоже исключила или как? Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне - Цензор.НЕТ 4756
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А убийца Пашинский в каком списке, если не секрет?
 показать весь комментарий
 
 
Тебе у ГУГЛі забанили? Так я не довідкова.
 показать весь комментарий
 
у списку бепепе усі такі.
до речі - хто тому №1 Героя дав - не в курсах? Рада виключила Савченко із комітету з нацбезпеки та оборони - Цензор.НЕТ 204
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Там в комитете по нацбезопасности и обороне только предатели работают. Ну будет на одного предателя в нём меньше, но все равно работают на Россию.
 показать весь комментарий
 
 
Гадя явно была заслана ордынцами для диверсий в Украине.
 показать весь комментарий
 
Она была использована медведчуком ещё во время Майдана. А потом запись в добровольцы, переход фронта в тыл врага, когда 16 добровольцев погибло пробуя её спасти, а потом инструкции от Кремля, поддержка от Джульки и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
На нары иуду с мертвечуком и рубаном ! Убийцы рашистские ,мрази ,крови им мало, горя матёрей ..,
 показать весь комментарий
 
 
Сколько из этих 261 нардепов было в АТО?
Отож...
 показать весь комментарий
 
И оставило после себя 16 наших убитых... Отож - хероиня кацапская
 показать весь комментарий
 
место освободилось
я бы розенблата взял
он провереный
псы. теперь пашинскому никто мешать не будет работать с черновил
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы услышать все стороны, чтоб сделать свои выводы.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне
 
 
 
 
 
 вверх