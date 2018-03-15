 Рада исключила Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне

"За" соответствующее решении проголосовал 261 нардеп, сообщает Цензор.НЕТ.

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В выступлении представитель комитета Андрей Тетерук (НФ) объяснил, что данный проект постановления (№5543) был инициирован еще в декабре 2016 года в связи со встречей Савченко с главарями террористов "ДНР"/"ЛНР". Основной причиной такой позиции комитета стали опасения о возможном разглашении информации, которая относится к государственной тайне.