 Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что рассыпалось золото; позднее источник Интерфакса уточнил, что самолет перевозил не золото, а серебро. "По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.

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В сообщении Следственного комитета, расследующего инцидент, назван "драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн". По данным ведомства, груз принадлежит Чукотской горно-геологической компании.

По данным аэропорта, самолет был исправен. В пресс-службе заявили, что самолет к вылету готовили техники, входящие в состав экипажа.

По информации портала sakhaday.ru, после того как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

Телеграм-канал Mash утверждал, что на борту Ан-12 якобы находились 9 тонн золота, стоимость которого оценивается более чем в 21,5 млрд рублей.

На фотографиях, распространенных в СМИ, видно, что у самолета отсутствуют нижние части створок грузового люка, а сами створки частично остались на месте в закрытом состоянии, хотя их края сильно повреждены. К таким повреждениям может привести неправильное закрепление груза.