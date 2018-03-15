 Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск", - говорится в сообщении.
Изначально сообщалось, что рассыпалось золото; позднее источник Интерфакса уточнил, что самолет перевозил не золото, а серебро. "По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.
В сообщении Следственного комитета, расследующего инцидент, назван "драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн". По данным ведомства, груз принадлежит Чукотской горно-геологической компании.
По данным аэропорта, самолет был исправен. В пресс-службе заявили, что самолет к вылету готовили техники, входящие в состав экипажа.
По информации портала sakhaday.ru, после того как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.
Телеграм-канал Mash утверждал, что на борту Ан-12 якобы находились 9 тонн золота, стоимость которого оценивается более чем в 21,5 млрд рублей.
На фотографиях, распространенных в СМИ, видно, что у самолета отсутствуют нижние части створок грузового люка, а сами створки частично остались на месте в закрытом состоянии, хотя их края сильно повреждены. К таким повреждениям может привести неправильное закрепление груза.
половину ведь не найдут...
не придирайтесь...
"Все украдено у нас!"
путянками? гадянками? закакашвілянками? лушпайнянками? тягнисрачанками?
Ага как же серебро , видать в Якутск резко началось паломничество и тут козломордые спохватились - решили "поменять" золото на серебро. Кстати изначально передавалось, что перевозилось золото и платина, а так же возможно алмазы.
http://expres.ua/news/2018/03/15/287744-pid-chas-zlotu-litaka-nogo-posypalosya-zoloto
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мои извининения форрумчанину на другой ветке,
который первый ету новость сообщил,
а я усомнился....
После инцидента силовики оцепили территорию аэропорта и установили усиленный контроль полиции............