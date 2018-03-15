EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Курьезы
  2976  39
Все про:золото (137) курьез (3942) Россия (68417)

 Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра

Аэропорт Якутска (РФ) сообщает, что из транспортного самолета Ан-12 при вылете из города вывалился "особо ценный груз". Местные СМИ опубликовали фотографии слитков, рассыпанных по взлетной полосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что рассыпалось золото; позднее источник Интерфакса уточнил, что самолет перевозил не золото, а серебро. "По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе", - сказал собеседник агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боюсь, что доказательства того, что это была Россия неоспоримы, - Джонсон об отравлении Скрипаля

Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра 01

В сообщении Следственного комитета, расследующего инцидент, назван "драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн". По данным ведомства, груз принадлежит Чукотской горно-геологической компании.

По данным аэропорта, самолет был исправен. В пресс-службе заявили, что самолет к вылету готовили техники, входящие в состав экипажа.

По информации портала sakhaday.ru, после того как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

Телеграм-канал Mash утверждал, что на борту Ан-12 якобы находились 9 тонн золота, стоимость которого оценивается более чем в 21,5 млрд рублей.

На фотографиях, распространенных в СМИ, видно, что у самолета отсутствуют нижние части створок грузового люка, а сами створки частично остались на месте в закрытом состоянии, хотя их края сильно повреждены. К таким повреждениям может привести неправильное закрепление груза.

Источник: https://censor.net.ua/n3055715
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Учитесь как надо списывать воровство... Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра - Цензор.НЕТ 6416
половину ведь не найдут... Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра - Цензор.НЕТ 8481
 показать весь комментарий
 
 
ааааа - тю - та то уже не нам - мы уже Европа))
 показать весь комментарий
 
 
Как зачем? Чтобы показать, что троллить казламордых начали даже украинские самолеты. АН-ы просто молодцы!!!
 показать весь комментарий
 
 
та нормальная новость, вождь.
не придирайтесь...
 показать весь комментарий
 
Ну всьо, терер гній на "пєтухах" буде посріблений.
 показать весь комментарий
 
 
Обычный ход. Теперь спишут на украденное "прохожими в районе аэропорта".
"Все украдено у нас!"
 показать весь комментарий
 
А чому цей літак не висипав срібло біля мого будинку
 показать весь комментарий
 
 
возле твоего дома место занято решенками
 показать весь комментарий
 
 
а біля твого?
путянками? гадянками? закакашвілянками? лушпайнянками? тягнисрачанками?
 показать весь комментарий
 
 
девочки,смотрите не подеритесь за шоколадное очко,кто сегодня первый вылизывать будет
 показать весь комментарий
 
якщо якутам байдуже з чого ліпити, то нашо їм то срібло? неїхай ліплять з гівна, а срібло поїде до мацковії
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, а где же твоя критика? Или тебе про твою родную мокшанию плохого писать не хочется?
 показать весь комментарий
 
 
А что тут критиковать? Любой ваш убыток радует наше сердце, кацапчик. Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра - Цензор.НЕТ 6545
 показать весь комментарий
 
Кацап, а тьі в курсе что єто изначально не ваше серебро, а канадское? ))
 показать весь комментарий
 
Да какая разница, кацапское отродье? Убыток то ваш.
 показать весь комментарий
 
Консерва, тьі что, пьітаешся опять замаскироваться? Да все, поздно, меняй ник З літака над Якутією випало кілька тонн срібла - Цензор.НЕТ 1415
 показать весь комментарий
 
Ага, типа "перевернулась фура с мукой, район в радиусе 2 км оцеплен спецназом" Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра - Цензор.НЕТ 35
 показать весь комментарий
 
не ну,кацапы...нема слов про вас с руками на метр ниже обычного
 показать весь комментарий
 
 
"позднее источник Интерфакса уточнил, что самолет перевозил не золото, а серебро"

Ага как же серебро Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра - Цензор.НЕТ 6575 , видать в Якутск резко началось паломничество и тут козломордые спохватились - решили "поменять" золото на серебро. Кстати изначально передавалось, что перевозилось золото и платина, а так же возможно алмазы.
 показать весь комментарий
 
В следующем сообщении будет говориться о 9 тоннах чугуна...
 показать весь комментарий
 
 
...які не випали, а просто забули завантажити. В ешелон, а не літак. З літака над Якутією випало кілька тонн срібла - Цензор.НЕТ 3384
 показать весь комментарий
 
АЛМАЗИ!!!)))))
http://expres.ua/news/2018/03/15/287744-pid-chas-zlotu-litaka-nogo-posypalosya-zoloto
 показать весь комментарий
 
Хватит петушков из дерьма лепить , пора создавать ЯНР .
 показать весь комментарий
 
 
Это в Якутии КЕМБЕРЛИТОВАЯ ТРУБА? Тогда они всю расею кормят. Или только зиц- председателя кооператива озера Абрамовича ?
 показать весь комментарий
 
так если ни одного козломордого слитком не привалила то в чем интерес данной новости??
 показать весь комментарий
 
 
ХУЛО ШОУ УСТРОИЛ , шоб ПАЦАНЫ заграничные( Трамп, Меркель, Мэй ) обратно зауважали
 показать весь комментарий
 
В том, что даже єто как бьі вроде и кацапское серебро совсем и не кацапское, а канадское )) Нет уже у них ничего своего
 показать весь комментарий
 
 
хера се у них дыры в космолетах...

----------------

мои извининения форрумчанину на другой ветке,
который первый ету новость сообщил,
а я усомнился....
 показать весь комментарий
 
Как уточняет агентство YakutiaMedia со ссылкой на очевидцев, самолет вез золото, бриллианты и платину, причем только золота на борту было 9 тонн, на сумму 21 млрд 600 млн рублей (примерно 11 млрд грн).
После инцидента силовики оцепили территорию аэропорта и установили усиленный контроль полиции............
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКурьезыИз самолета над Якутией вывалилось несколько тонн серебра
 
 
 
 
 
 вверх