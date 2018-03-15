 "Свободовцы" заблокировали трибуну Киевсовета: Кличко объявил перерыв в работе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, несколько депутатов от "Свободы" перед началом заседания заблокировали трибуну с требованием предоставить слово лидеру фракции Юрию Сиротюку относительно инцидента, произошедшего 9 марта на улице Половецкой, где в результате нападения пострадали киевляне, а также депутаты Юрий Левченко и Святослав Кутняк.

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Вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко попросил депутатов занять свои места и заверил, что каждый будет иметь возможность для выступления в рамках регламента сессии. После чего депутаты выключили мэру микрофон и заблокировали работу сессии.

Мэр Киева объявил перерыв в работе сессии Киевсовета.

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Напомним, утром 9 марта об избиении народного депутата Юрия Левченко сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

9 марта в Шевченковском районе Киева возникло противостояние между титушками и киевлянами, которые вышли отстаивать свои гаражи.

По факту инцидента полиция задержала семь человек.