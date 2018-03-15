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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1072) Кличко (2515) Свобода (2657) Сиротюк (62) Левченко Юрий (19)

 "Свободовцы" заблокировали трибуну Киевсовета: Кличко объявил перерыв в работе

Заседание Киевского горсовета не началось из-за блокирования трибуны депутатами от фракции "Свобода".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, несколько депутатов от "Свободы" перед началом заседания заблокировали трибуну с требованием предоставить слово лидеру фракции Юрию Сиротюку относительно инцидента, произошедшего 9 марта на улице Половецкой, где в результате нападения пострадали киевляне, а также депутаты Юрий Левченко и Святослав Кутняк.

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Вместе с тем, мэр Киева Виталий Кличко попросил депутатов занять свои места и заверил, что каждый будет иметь возможность для выступления в рамках регламента сессии. После чего депутаты выключили мэру микрофон и заблокировали работу сессии. 

Мэр Киева объявил перерыв в работе сессии Киевсовета. 

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Напомним, утром 9 марта об избиении народного депутата Юрия Левченко сообщил депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

9 марта в Шевченковском районе Киева возникло противостояние между титушками и киевлянами, которые вышли отстаивать свои гаражи. 

По факту инцидента полиция задержала семь человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3055714
 
 
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куплений? він завжди був його шісткою.
Як і барига ліпецький.
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Эта свободовская мразь - Левченко хотел кинуть в Киевлян коктейль Молотова.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Свободовцы" заблокировали трибуну Киевсовета: Кличко объявил перерыв в работе
 
 
 
 
 
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