 Рада сняла неприкосновенность с нардепа Бакулина и разрешила его задержание и арест

Как передает Цензор.НЕТ, ВРУ приняла решение относительно вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"). Также принято решение относительно снятия с Бакулина неприкосновенности.
Снятие неприкосновенности мотивировано коррупционными действиями "в особо крупных размерах".
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил ВРУ поддержать эти решения.
После обсуждения представителями парламентских фракций депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Бакулина.
Решение о согласии на привлечение к уголовной ответственности поддержали 274 депутата, решение о задержании поддержали 252 парламентария, за арест Бакулина проголосовали 240 депутатов.
дурдомеРаде и считается законодателем.
или в фонд помощи антикоррупционному бюро
Подождали пару лет, как он уехал, и разрешили арестовать...
Куча прокуроров при деле, тысячи бумажек написали, премии, звания, медали получили...
И сразу удирала за сарай, как только открывали калитку.
Сегодня Рада люто полаяла на Бакулина...
Ага, а в плане было написано, что вышка стоит то ли 200 миллионов долларов, то ли 400. По Луценко получается, что в преступной схеме были задействованы как вышестоящие над Бойко, так и нижестоящие, а министр энергетики ни о чем не подозревал. Луценко держит всех за идиотов, получается Янукович контактировал прямо с Бакулиным, а Бойко вообще кинули, не дали копеечку, хотя он подписывал документы