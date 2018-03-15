 Рада сняла неприкосновенность с нардепа Бакулина и разрешила его задержание и арест

Как передает Цензор.НЕТ, ВРУ приняла решение относительно вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"). Также принято решение относительно снятия с Бакулина неприкосновенности.

Снятие неприкосновенности мотивировано коррупционными действиями "в особо крупных размерах".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил ВРУ поддержать эти решения.

После обсуждения представителями парламентских фракций депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Бакулина.

Решение о согласии на привлечение к уголовной ответственности поддержали 274 депутата, решение о задержании поддержали 252 парламентария, за арест Бакулина проголосовали 240 депутатов.

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