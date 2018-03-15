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 Политика Украины
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Все про:арест (9566) Бакулин (46) ВР (21738) неприкосновенность (795)

 Рада сняла неприкосновенность с нардепа Бакулина и разрешила его задержание и арест

"За" снятие неприкосновенности проголосовали 274 депутата.

Как передает Цензор.НЕТ, ВРУ приняла решение относительно вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"). Также принято решение относительно снятия с Бакулина неприкосновенности.

Снятие неприкосновенности мотивировано коррупционными действиями "в особо крупных размерах".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил ВРУ поддержать эти решения.

После обсуждения представителями парламентских фракций депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Бакулина.

Решение о согласии на привлечение к уголовной ответственности поддержали 274 депутата, решение о задержании поддержали 252 парламентария,  за арест Бакулина проголосовали 240 депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Бакулина, назначение омбудсмена, членов Счетной палаты и главы НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3055712
 
 
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юмористы... вы его сначала найдите, потом поймайте, а потом арестуйте...
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юмористы это те,кто ждет покращення от этой власти
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-- Обниматься некогда, -- сказал Бендер, -- прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли. -- Каррраул! -- завопила вдова.(с)
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если нет своей головы,хоть книгу процитируй,единственную ,которую прочитал
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Хорошо хоть вспомнили, что есть такой ублюдок, который уже три года (!!) не появляется в дурдоме Раде и считается законодателем.
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интересно, а зарплаты-доплаты-премии ему на карточку перечисляют...
или в фонд помощи антикоррупционному бюро
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Не исключаю, что это падло получало и пособия на лечение, и на съем жилья, и на содержание помощников нардепа. Но... об этом не напишут. Как и то, кто вообще отвечает в стране за содержание этого борделя, в котором бл.., ну, вы поняли, даже не ходят годами на работу.
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Гребаное шапито. Чувак с 2016 года на маскве тусит, а они его задерживают
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все детали утрясяли, убедились, что все будет хорошо и выкатили пиплу лишучу пилимогу Рада сняла неприкосновенность с нардепа Бакулина и разрешила его задержание и арест - Цензор.НЕТ 2305
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От вже не перший пішов, а далі підтягнути всю ВР.
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Ясно, що його нема, але під суд пішов за корупцію.
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пошел туда,где у порошенко магазины рошен рабатают,в москву,а Бойко и Новинский еще в Украине поработают
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Та мене більше цікавить, ким були ті "перші"...
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Обережно: ато "затримуванний" може зі сміху вдавитись!
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порошенко решил отмазать своего кореша бойко,а вышки повесить на бакулина,который в москве,комбинация регионалов,которые и не уходили от власти
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Просто ще одного "падєльніка" для Саакашвілі готують...
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скоро окажется ,что вышки Бойко,на самом деле украл Саакашвили
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а после этого поднял коммуналку в несколько раз с бандой реформаторов из Грузии
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під чужим прізвищем і навіть під чужою зовнішністю.
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а шо, з літер його прізвища, навіть, можна скласти слово "вішка", а з бойка вже не складеш - тільки "й.бко" виходить.
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какой-то эксперт по радио эра говорил, что стратегия поросенка,кумовей и рыгов - повесить все на тех кого не достать и выдать это за перемогу. порохоботы подхватят
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Радіо "Ера" вже не існує. Видно не вписується в "жити по-новому"...
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Арестовывать или нет уже голосованием определяется, а не составом преступления?
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Голосуванням визначили тільки право на арешт.
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Клоуны.
Подождали пару лет, как он уехал, и разрешили арестовать...
Куча прокуроров при деле, тысячи бумажек написали, премии, звания, медали получили...
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Дык он уже на Марсе,как минимум... У нас ведь как - дадут слинять,потом проверят,как затихарился,а уж потом шевелиться начинают...Для отчета...
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У меня вопрос: Он в Украине или уже в командировке за бугром?
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У моего соседа была собака, которая люто лаяла из-за забора.
И сразу удирала за сарай, как только открывали калитку.
Сегодня Рада люто полаяла на Бакулина...
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===Сейчас в деле проходит также фамилия народного депутата Бойко, который утверждал финансовый план "Нафтогаза Украины" и его дочерной компании. ===
Ага, а в плане было написано, что вышка стоит то ли 200 миллионов долларов, то ли 400. По Луценко получается, что в преступной схеме были задействованы как вышестоящие над Бойко, так и нижестоящие, а министр энергетики ни о чем не подозревал. Луценко держит всех за идиотов, получается Янукович контактировал прямо с Бакулиным, а Бойко вообще кинули, не дали копеечку, хотя он подписывал документы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сняла неприкосновенность с нардепа Бакулина и разрешила его задержание и арест
 
 
 
 
 
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