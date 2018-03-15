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Все про:НАБУ (2195) завод (323) Львов (3139) растрата (130)

 НАБУ открыло материалы дела о растрате более 14,15 млн грн при закупке двигателей на Львовском бронетанковом заводе. ИНФОГРАФИКА

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" (ГП "ЛБТЗ"), подозреваемым в уголовном производстве по факту растраты средств при закупке двигателей для потребностей Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, 3 марта 2018 года этим лицам и их защитникам были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

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В числе подозреваемых - директор ГП "ЛБТЗ" и его заместитель, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор, начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник, а также основатель ООО "Булет Лайн".

Во время досудебного расследования установлено, что ГП "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. По документам, "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - не новы, а бывшими в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

НАБУ открыло материалы дела о растрате более 14,15 млн грн при закупке двигателей на Львовском бронетанковом заводе 01

По результатам проведения ряда экспертиз - экономической, комплексной судебной автотехнической, трасологической, товароведческой экспертизы двигателей - следствие уточнило размер ущерба, нанесенного государству через коррупционное правонарушение. Он превышает 14,15 млн грн.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года.

О подозрении лицам, причастным к реализации коррупционной схемы по закупке двигателей, сообщили 14 июля 2017.

Источник: https://censor.net.ua/n3055711
 
 
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Сколько стоит что бы год поволо.бить и закрыть по новым изменениям?
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антикоррупционную прокуратуру надо создавать
луцик полюбому никуя не увидит, слепой траст))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ открыло материалы дела о растрате более 14,15 млн грн при закупке двигателей на Львовском бронетанковом заводе. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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