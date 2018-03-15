 "Савченко планировала теракт в парламенте", - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал представление ГПУ относительно вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Также Рада примет решение относительно снятия с Савченко неприкосновенности.

Луценко также сообщил о том, что Савченко пришла в здание ГПУ и "очевидно уже дает показания". Кроме того, в распоряжении ГПУ есть доказательства подготовки Савченко теракта в здании Верховной Рады.

"Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести терористический акт здесь в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выжил. У нас есть неопровержимые этому доказательства", - заявил Луценко.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург. ВИДЕО+ФОТО