 "Савченко планировала теракт в парламенте", - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал представление ГПУ относительно вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Также Рада примет решение относительно снятия с Савченко неприкосновенности.
Луценко также сообщил о том, что Савченко пришла в здание ГПУ и "очевидно уже дает показания". Кроме того, в распоряжении ГПУ есть доказательства подготовки Савченко теракта в здании Верховной Рады.
"Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести терористический акт здесь в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выжил. У нас есть неопровержимые этому доказательства", - заявил Луценко.
а чьо народу сподобалося б...
а які є рівні білої горячки... бо юра тут рекондсмен поза конкуренцією...
" ... чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно все-таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней - что-нибудь от твоей лжи да останется."
коммунСавченко. Ничему не учитесь.
Зверюга какая