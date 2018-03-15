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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8545) Луценко (6936) Савченко (2583)

 "Савченко планировала теракт в парламенте", - Луценко. ВИДЕО

Это связано с данными о подготовке терактов в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал представление ГПУ относительно вопроса предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Также Рада примет решение относительно снятия с Савченко неприкосновенности.

Луценко также сообщил о том, что Савченко пришла в здание ГПУ и "очевидно уже дает показания". Кроме того, в распоряжении ГПУ есть доказательства подготовки Савченко теракта в здании Верховной Рады.

 "Надежда Савченко, народный депутат Украины лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести терористический акт здесь в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выжил. У нас есть неопровержимые этому доказательства", - заявил Луценко.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3055709
 
 
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Здание тут при чем? Кого оно трогало? "Савченко планувала теракт у парламенті", - Луценко - Цензор.НЕТ 7913
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цікаво - чи це справді наїзд на мертвечука, чи якась нова диявольська гра?
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Савченко конечно говно и ее надо убирать. Но не таким же маразмом. Югик просто генератор лулзов.
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Мужественный поступок тянет на вторую звезду
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А я то думаю, зачем Барыга выкупил Гадю у Хуйла отдав за нее двоих ГРУшников
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і автоматами добивати...
а чьо народу сподобалося б...
а які є рівні білої горячки... бо юра тут рекондсмен поза конкуренцією...
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ну Гадя прибацаная на всю катушку...не удивлюсь ничему!! Но справедливости ради, СБУ держать украинцев за идиотов в лучших традициях ублюдочной власти не добавит баллов...изначально было понятно что "крававый теракт" 50 на 50 идея Гади и СБУ...Гадя удовлетворяла свои или не только больные фантазии, а СБУ удовлетворяло Петю и его непереносимость протестов...ну и покушение на себя любимого походу лично Петя заказал ибо Петья "спаситель" Украины ат руцкага мира...на фоне Новинских и Шуфричей Бойко и кучи рыговского говна в БПП правда смешновато выглядит!
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минометами ч\з ДЫМОХОТ в раде )))))) нагадаю в АНГЛИИ отравили 40 человек 1 граммом ОТРАВЫ !!!! не усложняйте МЕЧТЫ , ей бы дали пол-кило с росии и был бы ВСЕМ ТРЫНДЕЦ !!!
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за всю историю Рады она обслуживала только олигархов,воров и политических проституток,но никогда не была народной
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всегда была народной, её всегда выбирал народ, просто народ такой!!!!
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ГАДЮ сегодня ЗАКРОЮТ и нарешти Я снова увижу ее МАМУ !!!
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"Чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят"(с) Это из Майн Кампф. По-моему- очень к месту, к сожалению.
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Таки да. Оно.

" ... чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно все-таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней - что-нибудь от твоей лжи да останется."
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И шо простые армяшки сильно пострадали? Ну грхнули штуки три четыре аморала А Армения как была нищей так и осталась У нас же краснокожий другое дело Во первіх пополнилась бы казна сразу минимум на лярд Во вторых появился бы праздничній день в календаре И в третьих В случае если бы ей повезло и она бы грохнула єтих петухов и пи....сок штук двести Они бы хоть кончиной своей создали бы рабочие места Ну хотя бы для єкскаваторщиков
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Да просто подожгите здание ВР и свалите всю вину на коммун Савченко. Ничему не учитесь.
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.....сегодня в РАДЕ уже не прыгает ЗАЯЦ ((((( сегодня в РАДЕ сошла с сума БЕЛОЧКА !!!
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Даже если Гадя и агент кремля и взорвала бы 450 депутанов то етим она бы сделала самую лучшую для Украины услугу и вряд ли ето было бы кремлю на руку.
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А точно аргентинский кокс не попадал на днях в ГПУ?
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Афигеть! "... уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выжил." Эпичность замысла поражает, Голливуд просто отдыхает. Но зачем? Если "двух граммов "Новичка" хватит, чтобы убить 500 человек", - российский ученый Мирзаянов.
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ИЧСХ, купол обрушился бы на тех, кто потом должен был "добивать". Ибо после взрыва гранат все метнулись бы к выходу и рушить купол через минуту после гранат было бы уже бессмысленно.
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да ты що....правда собиралась это сделать....все Савченко в Президенты
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гадя ще на Майдані була у тилу за беркутами є відоме фото
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И это заявляет своим больным воображением генеральный прокурор Югик-дурик! Бары жная не чистьне отдает себе отчет что такими кадрами как Югик-дурик позорят Украину в глазах Европейского сообщества. Мне стыдно за таких ценных кадров! Его ожидает палата номер 6!
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своими шизофреническими сказками алкопрокурор поднимет рейтинг Савченко в глазах народа довольно высоко. Ну а что еще от них, дураков, еще ожидать
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народ , а прикинте если сегодня ГАДЯ пронесла в своем ВЛАГАЛИЩЕ в гпу "новичка" ))))))
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А как же закон, который придумали лично для тебя ?
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вот и ВСКРЫЛАСЬ ее многоходовочка ))))ч\з два МЕСЯЦА откинется !!!
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Чему быть тому не миновать, все равно где то лопнет....заигрались пацаны !!!! Пусть опомняться пока не поздно.....
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Пора Гадю на разминирование ОРДЛОСОСа отправлять
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Надо отметить высокий уровень садизма предполагаемого преступления - добивать нардепов планировалось не из автоматов, а непосредственно автоматами.
Зверюга какая
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югік разом з гадєю йопнуті на всю дурну голову...
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В исории такое уже было...типа "поджег рейхстага")))))а вообще сказочный клоун этот юра.
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герої України віддають життя ,"герої Петра і куйла " теракти і держперевороти готують....готовилось пару держпереворотів(грузинський,семенченків і гадюшин)-немає ні одного....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Савченко планировала теракт в парламенте", - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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