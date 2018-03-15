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 Происшествия
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 С начала суток в трех регионах Украины произошло три взрыва, есть погибший, - Артем Шевченко

С начала суток 15 марта в Украине произошло три взрыва в трех регионах страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Пожалуйста, помните, что война, с мощным агрессором, которая продолжается и не прекращается уже 1432 дня, еще долго будет оставаться самым криминогенным фактором в стране. Помните об этом, когда Национальная полиция Украины проводит превентивные меры: поверхностную проверку лиц или просит продемонстрировать содержание вещей или открыть багажник автомобиля. Только за одну ночь и утро - три взрыва в трех частях страны", - написал он.

Так, взрывы произошли в Киеве, Ужгороде и Доброполье (Донецкая область):

- Киев. 15 марта, в 03:00, в Деснянском районе (ул. Маяковского, 44-а) во время задержания нарядом патрульной полицией местного жителя Г., 1988 г. р., без постоянного места работы, последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Взрывом повреждено указанное транспортное средство. Люди не пострадали, правонарушитель задержан.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских. ФОТОрепортаж

- Закарпатье. 15 марта, в 03:30, в городе Ужгород на территорию домовладения Ш., 1989 г. р., врача стоматолога, неизвестный бросил неустановленный предмет, который взорвался. Люди не пострадали. Взрывом частично повреждены окна, фасад здания и ограду указанного домовладения. Обстоятельства происшествия выясняются.

- Донетчина. 15 марта, в 09:00, в городе Доброполье в квартире супругов С. произошел взрыв неустановленного предмета. В результате взрыва хозяин погиб, а жена получила осколочные ранения (медицинская помощь оказана без госпитализации). Обстоятельства происшествия выясняются.

С начала суток в трех регионах Украины произошло три взрыва, есть погибший, - Артем Шевченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055708
 
 
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советую поменять табличку сзади, на аналогичную, но на русском...
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А в цієї братії ворог не в Кремлі, а в Києві.
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когда-нибудь Костя, ты сядеш в наше СИЗО за свою подрывную деятельность в интересах Рашки!
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В ваше российское СИЗО я никогда не сяду, даже не мечтай Шрек. А всех россиян мы скоро выгоним с Украины. И дипломатические отношения разорвем. Прощенный враг никогда не будет другом.
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Костя, тебе отстрелят яйца. При попытке бегства.
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Напомнишь мне Саша, когда я буду рубить тебя топором, что бы я сразу отрубил тебе яйца. Від початку доби в трьох регіонах України сталося три вибухи, є загиблий, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 7097
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А в следующей жизни, Костя, ты опять родишься в России)))))
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так а чем тогда вы с...ки занимаетесь...предотвращайте
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Це і роблять.
Киев. 15 марта, в 03:00, в Деснянском районе (ул. Маяковского, 44-а) во время задержания нарядом патрульной полицией местного жителя Г., 1988 г. р., без постоянного места работы, Источник: https://censor.net.ua/n3055708
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Сюсюкайтесь и дальше с приезжающей русней!
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Киев. 15 марта, в 03:00, в Деснянском районе (ул. Маяковского, 44-а) во время задержания нарядом патрульной полицией местного жителя Г., 1988 г. р., без постоянного места работы, Источник: https://censor.net.ua/n3055708
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Тёма, так это же ваш сотрудник батальона особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области Владимир Иващенко взорвал автомобиль сотрудников СБУ, сбежал и продолжает лютовать, разбрасывая гранаты по всей стране.
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разгул преступности под теракты представлять, не хорошо.
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интересно, какая зарплата этого мусора и какая у него машина ?
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следствием уже установлено, что все взывные устройства были доставлены Рубаном с неподконтрольных территорий и распространены Савченко
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Понавозили рубани з мертвечуками "добра" - от воно й вибухає.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток в трех регионах Украины произошло три взрыва, есть погибший, - Артем Шевченко
 
 
 
 
 
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