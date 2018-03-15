 С начала суток в трех регионах Украины произошло три взрыва, есть погибший, - Артем Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Пожалуйста, помните, что война, с мощным агрессором, которая продолжается и не прекращается уже 1432 дня, еще долго будет оставаться самым криминогенным фактором в стране. Помните об этом, когда Национальная полиция Украины проводит превентивные меры: поверхностную проверку лиц или просит продемонстрировать содержание вещей или открыть багажник автомобиля. Только за одну ночь и утро - три взрыва в трех частях страны", - написал он.

Так, взрывы произошли в Киеве, Ужгороде и Доброполье (Донецкая область):

- Киев. 15 марта, в 03:00, в Деснянском районе (ул. Маяковского, 44-а) во время задержания нарядом патрульной полицией местного жителя Г., 1988 г. р., без постоянного места работы, последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Взрывом повреждено указанное транспортное средство. Люди не пострадали, правонарушитель задержан.

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- Закарпатье. 15 марта, в 03:30, в городе Ужгород на территорию домовладения Ш., 1989 г. р., врача стоматолога, неизвестный бросил неустановленный предмет, который взорвался. Люди не пострадали. Взрывом частично повреждены окна, фасад здания и ограду указанного домовладения. Обстоятельства происшествия выясняются.

- Донетчина. 15 марта, в 09:00, в городе Доброполье в квартире супругов С. произошел взрыв неустановленного предмета. В результате взрыва хозяин погиб, а жена получила осколочные ранения (медицинская помощь оказана без госпитализации). Обстоятельства происшествия выясняются.