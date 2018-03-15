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 Боюсь, что доказательства того, что это была Россия, неоспоримы, - Джонсон об отравлении Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я боюсь, что доказательства того, что это была Россия, неоспоримы", - сказал министр в четверг в эфире телепередачи BBC Breakfast, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Б.Джонсон также заявил, что, по его мнению, на неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастичная реакция на отравление в Солсбери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля

Как отмечает телеканал Sky News, он добавил, что Великобритания продолжить вести диалог с другими странами о противостоянии России. "Мы продолжим доказывать нашим друзьям и союзникам, что как международное сообщество мы должны противостоять России", - сказал Б.Джонсон.

Глава МИД также сказал, что ему пока неизвестно о вероятном ответе России на решение Великобритании выслать 23 российских дипломатов, отмечает телеканал. "Мы считаем, что то, что мы сделали, соизмеримо с тем, что мы видели на улицах Солсбери", - заявил Б.Джонсон, добавив, что С.Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на Скрипаля и его дочь, - Белый дом

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055705
 
 
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На протяжении последних 4 лет Запад демонстрирует страусинную политику в отношении безобразий, которые устраивают москали! Уже даже такие тупые организмы как москали и те поняли, что можно творить всё что угодно БЕЗНАКАЗАННО
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Джонсон,это только по началу страшно ))) Мы уже четвертый год боимся. Уже привыкли.
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чего ты там в хермании под прокси боишься - можно поподробнее...?
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Звичайно, що отруїли росіяни, бо Скрипаль служив у ГРУ.
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Шо тут боятись? Пиздить треба!!! Ще й ногами! Боюсь, что доказательства того, что это была Россия неоспоримы, - Джонсон об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 786
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Дєдушка Фройд по ночах не приходить, сер? Не питає - Чи попісяв ти, хлопчику, перед сном?!
Боїться він, лядь...
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Без ссылок и пруфов весь этот текст - болтовня из категории "успокоительных сказок на ночь".
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Ну да, ну да... То ли дело свидетельства про распятого мальчика и пруфы на диспетчера Карлоса.
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Для казламордих ніякі докази не докази якщо це не сказало КисільТВ.
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Для козлорилих нема аргументів, окрім в рило. гопота - вона і є гопота....
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просто любитель мочить в сортирах в раж зашел и вышел за пределы им самим для себя обозначенной области своей деятельности
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не боятись, а давити орків до повного істрєблєнія поголівя
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а ты не бойся, маленький, - кацапы ето.
не ну если очень очень боишься,
то тогда наура, или там какой гандурас...
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самое поразительное, что для москалей слово "бояться" является равенством слову "уважают"!
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Нічого разючого - звичайна психологія гопніка. па-рашка - країна-гопнік.
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Нет бля!! Это были терры острова Мозамбик!
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Опа! Вони відкололись від Африки? Отєта сєпари! Боюсь, что доказательства того, что это была Россия неоспоримы, - Джонсон об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 6408
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Б.Джонсон также заявил, что, по его мнению, на неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастичная реакция на отравление в Солсбери.

И это неоспоримые доказательства?
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а ваша саркастична реакція - про що говорить?
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какие то пугливые джонсоны на великобритании пошли.
им буу - они и хлоп в обморок, и овсянку через трубочку потом качай.
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А чого він боїться? - Дивитись правді в очі? Думали відсидяться за Ла-Маншем? Ага.
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Главное,что бы как всегда не закочилось "выражаем глубокую озабоченность"
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Раньше просто мышьячок в коньячок,
Но с прогрессом к нам пришёл "новичок".
Только есть тут небольшой пустячок,
Заправляет всем российский маньячок-с ноготок.
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к чему тут слово БОЮСЬ? Думает что он следующий?
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Не по теме, но смешной случай в Параше.
Из самолета над Якутией вывалилось несколько тонн драгметалла. Теперь обыскивают кто чего скомуниздил Боюся, що докази того, що це була Росія, незаперечні, - Джонсон про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 6666

http://www.bbc.com/russian/news-43413365
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Фейк скорее всего . Откуда в бедной россии тонны золота ...
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Только так можно заставить Британию поднять свою задницу, а не только выразить озабоченность.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБоюсь, что доказательства того, что это была Россия, неоспоримы, - Джонсон об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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