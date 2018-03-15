 Боюсь, что доказательства того, что это была Россия, неоспоримы, - Джонсон об отравлении Скрипаля

"Я боюсь, что доказательства того, что это была Россия, неоспоримы", - сказал министр в четверг в эфире телепередачи BBC Breakfast, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Б.Джонсон также заявил, что, по его мнению, на неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастичная реакция на отравление в Солсбери.

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Как отмечает телеканал Sky News, он добавил, что Великобритания продолжить вести диалог с другими странами о противостоянии России. "Мы продолжим доказывать нашим друзьям и союзникам, что как международное сообщество мы должны противостоять России", - сказал Б.Джонсон.

Глава МИД также сказал, что ему пока неизвестно о вероятном ответе России на решение Великобритании выслать 23 российских дипломатов, отмечает телеканал. "Мы считаем, что то, что мы сделали, соизмеримо с тем, что мы видели на улицах Солсбери", - заявил Б.Джонсон, добавив, что С.Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.