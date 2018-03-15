 Савченко подозревают в организации и подготовке госпереворота, - Геращенко

Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады народный депутат от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота", - заявил он.

По словам Геращенко, Савченко последний год ездила по воинским частям, где занималась "агитацией и подрывной деятельностью".

Он также отметил, что кремлевские СМИ вместе с российскими спецслужбами намеренно "раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".

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По утверждению нардепа, обычно ни на одном судебном процессе над украинскими политзаключенными в РФ не было никаких прямых телетрансляции.

"Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.