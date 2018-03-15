 Савченко подозревают в организации и подготовке госпереворота, - Геращенко

Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады народный депутат от фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота", - заявил он.
По словам Геращенко, Савченко последний год ездила по воинским частям, где занималась "агитацией и подрывной деятельностью".
Он также отметил, что кремлевские СМИ вместе с российскими спецслужбами намеренно "раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".
По утверждению нардепа, обычно ни на одном судебном процессе над украинскими политзаключенными в РФ не было никаких прямых телетрансляции.
"Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - добавил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
Так что увы и ах....
Царем белоруссии является с 20 июля 1994 года....и будет оным до смерти.....
Извини ошибся...не 27 лет...а 24...но брежнева уже по любому переплюнул....
Но здесь же внезапно видим абсолютно другую картину: уже и Савченко норм)) Зрада она такая
так будет когда-то и с петрушкой оффорным и с кумом апачем. и будут они когда-то палатки ставить и скулить про "злочинну владу".
все течет все меняется
И действительно , эту бомбу - героиню , забросили в Украину со-всеми вытекающими последствиями , но был маленький просчёт КГБ , у неё оказалось мало мозгов ( результат трещинок в башке , когда в детстве головами с сестрой бились об стенку ).
Несчастная Украина .
бо дуууууже рідко зустрічаю людей які б хотіли просто "пересадити" депутатів,міністрів й ЖОПу...переважно "порозтрілювати,повішати..."...
Так что наследники правильно хотят развесить кгбистов на гиляках
Я пытаюсь представить себе, чем бы она занималась в жизни, если бы Судьба не ударилась головой.
- маляром, может быть, но нет,
-сантехником? - слишком ответственная работа
-фасовщица на джутовой фабрике - может быть,
а вот торговать рыбой близко, но стрёмно - за тухлятину в морду….
О, вот, подходит - вижу её , продающую разливное пиво , но в Нижневартовске или на Колыме 😂
Савченко уже признала, что хотела взорвать ВР и убить президента, как и 99% украинцев))) осталось на допросе принять цианистый калий и умереть героем Украины))
там кум Хуйла - всей сепарской движухой рулит..
Но то что она активистка этого переворота - то 100 пудов...
он сам так высоко вознесся ил ктото его назначил
Если вертольот планировал смертельное убийство в верхнем шапито, нужно бы устроить следственный эксперимент. Пусть покажет с боевыми патронами серьезность своих намерений. Народ это одобрит.
Не мужик, а тряпка.....
Ни Савченко, ни Медведчуку, ни ХутинПу не нужен гос. переворот. Педро их полностью устраивает. А вот завести в ВР побольше прокремлевских депутатов - это да, но для этого не нужны минометы. Для этого хватит "бабла еврогазпромовского".
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!