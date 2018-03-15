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 Политика Украины
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 Савченко подозревают в организации и подготовке госпереворота, - Геращенко

Внефракционному народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота.

Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады народный депутат от фракции "Народный фронт", советник главы МВД  Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии, в организации и подготовке переворота", - заявил он.

По словам Геращенко, Савченко последний год ездила по воинским частям, где занималась "агитацией и подрывной деятельностью".

Он также отметил, что кремлевские СМИ вместе с российскими спецслужбами намеренно "раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России".

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По утверждению нардепа, обычно ни на одном судебном процессе над украинскими политзаключенными в РФ не было никаких прямых телетрансляции.

"Только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа. Мировые, украинские, западные из нее сделали информационную бомбу, раскрутили и бросили в наше информационное пространство", - добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055704
 
 
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Когда речь идет об удержании денег и власти, тут уже не до сентиментов.
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Та да...Лука того же мнения....готовься к коронации Коленьки....
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Не стрелки...а констатация факта.....
Так что увы и ах....
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Вот это будет шоу! Херащенко ты тоже готовся😉
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и всё ... а про покушение на педру мальдивскую , кто то другой расскажет ? или он сам , на открытии очередного объекта стратегической важности смахнув скупую слезу , скажет : я ей героя , а она меня в расход ...неблагодарная Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3510
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агент лолы "алкаш" сейчас про надьюху рассказывает по 112 каналу. по его мнению вертольот главный тероризмус.
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Боюсь, что посадят, так же как выкинули Саакашвили. Никто и не рыпнется. Педро уже давно всех недовольных прижал к ногтю, завоевал информационное пространство, создал фабрики ботов, день и ночь дующих в нужную дудку. Наивная Надя на что то надеется? Может на Европу? Ха ха, детский сад. Европа за нее была когда ее Путин судил, а сейчас ее будет судить лучший друг Европы Петя.
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Это нам рассказывает белорус у которого царь царюет уже 27 лет..??
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Констатация факта...это не есть перевод стрелок.....
Царем белоруссии является с 20 июля 1994 года....и будет оным до смерти.....
Извини ошибся...не 27 лет...а 24...но брежнева уже по любому переплюнул....
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"наивная Надя" прям прочитал и прослезился . бедная она бедная
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Відволікання уваги від дєлішек соєвого і камарильї...
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Чергова спроба мацкви усунути соєвого від влади. Цікаво, і чого він їм так заважає?
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Если бы новость была о каком-то награждении Савченко, 90% комментов были бы о том, что ее в тюрьму надо.
Но здесь же внезапно видим абсолютно другую картину: уже и Савченко норм)) Зрада она такая
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толстый ОБЛИЗЫВАЕТ , гадя СОСЕТ ..... нормальная ПОЛИТИКА в стране которая воюет и КАЖДЫЙ день гибнет СОЛДАТ - ЗАЩИТНИК (((((
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савченко - когда-то герой. щас - нет
так будет когда-то и с петрушкой оффорным и с кумом апачем. и будут они когда-то палатки ставить и скулить про "злочинну владу".

все течет все меняется
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Луцык в Раде жжот! Гадя хотела расстрелять депутатов и взорвать ВР. Надя наш герой!!! Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5975 Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5855 Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7876 Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3803
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Белая горячка не щадит никого. Вывод: закусывать надо, капусточка это конечно хорошо, но и о горячих закусках забывать не следует.
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Не думаю. Арсенал Рубана мог предназначаться именно для этой операции. Потому она к нему на крыльях и примчалась.
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Ага, в Украине не хватает оружия и Рубану пришлось тащить целый арсенал с Донбасса. А как можно мины не того калибра засунуть в ствол миномета? Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4925
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Ему не один ствол нужен был, а партия. Покупать отдельно - это большой процент риска спалиться, поэтому оно и поехало в Л/ДНР. Одни устраивают бойню в Киеве, другая часть марлезонского балета - под куполом рады. В стране паника, возможно переворот. Силовики получают призыв не выполнять приказы власти. Гражданская война, короче. Пуйло смотрит свой ТВ и радостно потирает руки.
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В Украине уже нельзя купить партию стволов у тех же переаттестованных беркутов? Ты это серьезно? Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8332
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Перед выборами нужно немножко почистить.
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В данном случае Говорящий Холодец прав , я тоже удивлялся , как её по ТВ российскому показывали в зале суда , когда она вышиванку одела , высокопарные слова говорила , ещё тогда подумал , с каких х.ёв - то так пиарить ?!
И действительно , эту бомбу - героиню , забросили в Украину со-всеми вытекающими последствиями , но был маленький просчёт КГБ , у неё оказалось мало мозгов ( результат трещинок в башке , когда в детстве головами с сестрой бились об стенку ).
Несчастная Украина .
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а всіх українців (принаймі процентів 85) можна звинувати у "підготовці до масових вбивств державних діяів"...

бо дуууууже рідко зустрічаю людей які б хотіли просто "пересадити" депутатів,міністрів й ЖОПу...переважно "порозтрілювати,повішати..."...
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10 млн украинцев угробил хремль голодомором. А в лагерях ГУЛАГа и Соловках вообще до фига.
Так что наследники правильно хотят развесить кгбистов на гиляках
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вы либо делайте, либо на лбу себе тату набейте "конченная кликуша".
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Забавно: как запахло керосином, Гадя побежала по заграницам, и везде получила разворот. Когда девочка ввязывалась в эту историю, она забыла ознакомиться со старой советской истиной: провалившиеся агенты никому не нужны и никого более не интересуют.
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А сколько еще агентов распихал во власти Мертветчук? Знаю Москаля-он его наверно хотел в президенты раскручивать , но тот пригодился на таможне между ЕС и совком
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Москаль что-то очень занервничал в последнее время. Интересные времена грядут.
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Ну, наша власть тоже не слабо поучаствовала в раскрутке Савченко.)
Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3866
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Судьба Земли, блуждая по морям и долам, оступилась и сильно ударилась головой. И результатом этого произошло Событие - Нагадя стала депутатом в Украине 😀
Я пытаюсь представить себе, чем бы она занималась в жизни, если бы Судьба не ударилась головой.
- маляром, может быть, но нет,
-сантехником? - слишком ответственная работа
-фасовщица на джутовой фабрике - может быть,
а вот торговать рыбой близко, но стрёмно - за тухлятину в морду….
О, вот, подходит - вижу её , продающую разливное пиво , но в Нижневартовске или на Колыме 😂
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Савченко підозрюють в організації та підготовці держперевороту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9256UKROPw777‏ @7w7w7w 53 мин.53 минуты назад
Савченко уже признала, что хотела взорвать ВР и убить президента, как и 99% украинцев))) осталось на допросе принять цианистый калий и умереть героем Украины))
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.....повторюсь СТРАНОЙ надо заниматься КАЖДЫЙ БОЖИЙ день , это КАТОРЖНЫЙ ТРУД !!!! а у нас 30 лет только ТЫРИЛИ , и ВОЙНА это как ИТОГ всей и всех кто был у ВЛАСТИ за 30 лет !!!! теперь от КОРАБЛЯ остались ЩЕПКИ которые плавают в МОРЕ , а ЛЮДИ кто как может ЦЕПЛЯЕТСЯ что бы спастись (((((
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Ирка, она то планировала, а вы уже это претворяете в жизнь!
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Ну насчет организатора - то это он загнул...
там кум Хуйла - всей сепарской движухой рулит..
Но то что она активистка этого переворота - то 100 пудов...
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Антонина,а как же незаменимый переговорщик Мертвечук?
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А это тот самый твердо доказанный госпереворот, который организовал Саакашвили на деньги Курченко, или другой?
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сама по себе она действительно пешка в чужой игре, а ума вовремя уйти не хватает
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Та не смешите мои тапки. Рубан, Савченко - и госпереворот? Рубан - мелкий контрабантист, прикрывавшийся пленными, Савченко - вообще невесть что, и госпереворот? Геращенку разве что шпионские детективы писать. Для госпереворота нужны куда более влиятельные фигуры, которые, в случае успеха, могут претендовать хоть на какую-то легитимность, а не сошки.
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Чук первій человек в Минске решающий все что касается войні с РФ
он сам так высоко вознесся ил ктото его назначил
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У меня предложение.
Если вертольот планировал смертельное убийство в верхнем шапито, нужно бы устроить следственный эксперимент. Пусть покажет с боевыми патронами серьезность своих намерений. Народ это одобрит.
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шапито ...... вы ПОГЛЯДИТЕ как АНГЛИЯ ставит на УШИ педерацию !!!! это ОТРАВИЛИ 2-х человек !!!!
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Какая никакая, но Надя, в отличие от этого куска смальца, с АВТОМАТОМ в руках воевала с теми, кого сейчас эти гниды навязывают ей в друзья!
Не мужик, а тряпка.....
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Тереза Мэй - женщина и ПРЕМЬЕР - МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ !!!! хоть ОДИН яркий луч СВЕТА в МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ !!! 5 год идет война в УКРАИНЕ , а в стране РАЗБРОД и ШАТАНИЯ !!! на ТВ гавкает кто как хочет , АРТИСТЫ на гастролях на ПАРАШЕ , спортсмены на соревнования еле-еле ЗАПРЕТИЛИ !!!! так нельзя ПОБЕДИТЬ врага !!!!
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я уверен что єто петя все организовал иначе зачем бі он так сильно толкал Савченко наверх
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чушь собачья!
Ни Савченко, ни Медведчуку, ни ХутинПу не нужен гос. переворот. Педро их полностью устраивает. А вот завести в ВР побольше прокремлевских депутатов - это да, но для этого не нужны минометы. Для этого хватит "бабла еврогазпромовского".
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
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Ну если у Антоши и Авакяна и это прокатит , то это уже край ...
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Кілька років тому його дружина дуже піарилась у ЗМІ на звільненні Савченко.
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Как все классно складывалось; Надя- герой в суде нивх ...й никого не ставит, лозунги патриотичные выкрикивает(КОМУ ЕЩЕ БЫЛО ПОЗВОЛЕНО ИЗ НАШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ТАКИЕ ВЫХОДКИ ?????), дальше суд ,амнистия,освобождение ,победа над всеми врагами,частный самолет , встреча ,звание Героя Украины поездка в Москву в ОРДЛО ( ВОПРОС ТОТ ЖЕ) депутат ПАСЕ но НАДЯ на которой сделали пиар патриотизма не туда повернула и стала работать на того кто её реально вытянул и закрутил всю эту медиапатриотичную шумиху вокруг нее , на Медведчука не вышел из неё Павка Корчагин которого пыталась наша власть впарить украинцам потому что приняла она сторону другую и что мы слышим сейчас Надя -терорист №1 в Украине и это орут генпрокурор депутаты Геращинки и им подобные,(заметьте без суда).А слабо назвать терористами Кучму Медведчука Ахметова и т д видать слабо Да личность она неординарная кто ей в жизни помог на того и работает как и все разве не видно было. Почему после её персоны Порошенко не борется так за других заключенных как он за нее боролся (ЯКОБЫ)потому что Медведчук оплачивал цирк а Петро пожинал лавры визволителя как и многие другие, но все пошло не по сценарию и теперь ШО МАЕМО ТО МАЕМО.Не сотвори себе кумира
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко подозревают в организации и подготовке госпереворота, - Геращенко
 
 
 
 
 
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