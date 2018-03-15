EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  517  11
Все про:НАБУ (2195) Довгий (387) земля (1442) Киевсовет (1072) Луценко (6936) неприкосновенность (795) прокуратура (3016) землеотвод (51) САП (721)

 Столичная прокуратура возбудила производство по всем земельным вопросам, рассмотренным на печальноизвестной "сессии" Киевсовета, - Луценко о "деле Довогого"

Решение о закрытии дела нардепа («Воля народа») Олеся Довгого принимали не подконтрольные ГПУ органы - НАБУ и САП. Вместе с тем, по поручению Генпрокурора Киевской прокуратурой открыто производство относительно скандальной сессии Киевсовета, когда Довгий был секретарем Киевсовета и когда принимались решения о незаконном, по мнению Юрия Луценко, выделении земли.

Об этом во время своего выступления с трибуны Верховной Рады заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Генпрокурор отметил, что ощущал давление во время подготовки представления на снятие неприкосновенности с Довгого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение САП о закрытии дела нардепа Довгого - неприемлемо. Прокуратура зарегистрировала новое производство, - Луценко

"Решение о закрытии дела (Довгого. – Ред.) принимали неподконтрольные прокуратуре органы НАБУ и САП. Я не имею согласно закону никакого права влиять на их решение, даже получать информацию об основаниях такого решения. Законом мне запрещено любое изучение деятельности НАБУ и САП во время следствия и принятия соответствующих процессуальных решений. Вместе с тем, я, как человек который убежден в наличии признаков правонарушений во время печальноизвестной сессии Киевсовета, которая раздерибанила тысячи гектаров столичной земли за раз, дал соответствующее указание столичной прокуратуре, которая возбудила дело, которое будет оценивать не только один эпизод, который был предметом рассмотрения в ВР, а все события так называемой сессии. Так называемой, потому что она была засекречена от оппозиции, потому что на ней не было кворума, потому что на ней были грубые фальсификации и злоупотребления своими должностными обязанностями и депутатами того провластного большинства и руководством Киевсовета", - заявил Луценко.

Напомним, 22 декабря 2017 г. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Олеся Довгого. В САП отметили, что не нашли состава преступления в действиях Довгого на посту экс-секретаря Киевсовета в 2007 году при решении земельных вопросов.

После этого, 28 декабря 2017 г., Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об открытии в отношение Довгого нового уголовного производства по тем же земельным решениям, принятым Киевсоветом в 2007 году.

Напомним, 11 июля 2017 г. Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.

Источник: https://censor.net.ua/n3055703
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наша прокуратура - самая возбудительная, но "кульминации" нет
 показать весь комментарий
 
 
Передел земельного ресурса кивелян или правосудие? Я почему-то уверен, что первое.
 показать весь комментарий
 
зачем такой прокулол, который ни.я не может доказать, не имеет прав, не имеет ЮО, свинячит, не смог довести до ума ни одного дела??? почему за деньги налогоплательщиков содержится это чучело?
 показать весь комментарий
 
 
посадит березенко и кононенко??????????? конечно нет как открыли так и закроют(((((((((
 показать весь комментарий
 
 
Луценко пиарится , а скорее всего и нагло врет. Во первых закончились сроки привлечения Довгого к уголовной ответственности по данной категории преступлений, которые установлены уголовным кодексом...Во вторых сегодня вступили в силу изменения в УПК (Лозового) по которым уголовное дело в котором не предъявлено подозрение (т.е. так называемое фактовое) не может расследоваться более полутора лет и подлежит закрытию. Поэтому в этом деле никому не будут предъявлять подозрение и обвинительный акт никогда не будет направлен в суд...потратят кучу времени и сил насобирают бумажек и будут рассказывать что "закон изменился", "НАБУ и САП виноваты" и т.д . и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Достаточных доказательств коррупционного интереса депутата Бойко в деле о "вышках Бойко" не существует, - Луценко.
это все, что нужно знать о юГике.
 показать весь комментарий
 
 
"Довогого"! Довгий "видовжився" ще на одне "О"! Столичная прокуратура возбудила производство по всем земельным вопросам, рассмотренным на печальноизвестной "сессии" Киевсовета, - Луценко о "деле Довогого" - Цензор.НЕТ 3573
 показать весь комментарий
 
Лесик не лох и два раза платить за одно и то дело не станет. Один раз уже уплачено))). Поэтому это пиар. Заседание Киеврады по расхищению земель на котором Лесик вносил с голоса вопросы по земле, происходило в октябре 2007 года. Максимальный срок привлечения к уголовной ответственности по ст.364 УК , как тяжкого преступления составляет 10 лет. Так записано в ст.49 УК Украины. И Лесик это хорошо знает..как и Луценко...поэтому это все цирк для лохов
 показать весь комментарий
 
Лесик ездил по поручению Порошенка уговаривать Онищенка ..не мутить и не быковать))) Кто ж его тронет? ...после окончания сроков ривлечения Столична прокуратура порушила провадження щодо всіх земельних питань, розглянутих на сумнозвісній "сесії" Київради, - Луценко про "справу Довогого" - Цензор.НЕТ 8833 Дело нужно было расследовать и направлять в суд еще три года дому
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтоличная прокуратура возбудила производство по всем земельным вопросам, рассмотренным на печальноизвестной "сессии" Киевсовета, - Луценко о "деле Довогого"
 
 
 
 
 
 вверх