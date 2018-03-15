 Столичная прокуратура возбудила производство по всем земельным вопросам, рассмотренным на печальноизвестной "сессии" Киевсовета, - Луценко о "деле Довогого"

Об этом во время своего выступления с трибуны Верховной Рады заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Генпрокурор отметил, что ощущал давление во время подготовки представления на снятие неприкосновенности с Довгого.

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"Решение о закрытии дела (Довгого. – Ред.) принимали неподконтрольные прокуратуре органы НАБУ и САП. Я не имею согласно закону никакого права влиять на их решение, даже получать информацию об основаниях такого решения. Законом мне запрещено любое изучение деятельности НАБУ и САП во время следствия и принятия соответствующих процессуальных решений. Вместе с тем, я, как человек который убежден в наличии признаков правонарушений во время печальноизвестной сессии Киевсовета, которая раздерибанила тысячи гектаров столичной земли за раз, дал соответствующее указание столичной прокуратуре, которая возбудила дело, которое будет оценивать не только один эпизод, который был предметом рассмотрения в ВР, а все события так называемой сессии. Так называемой, потому что она была засекречена от оппозиции, потому что на ней не было кворума, потому что на ней были грубые фальсификации и злоупотребления своими должностными обязанностями и депутатами того провластного большинства и руководством Киевсовета", - заявил Луценко.

Напомним, 22 декабря 2017 г. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Олеся Довгого. В САП отметили, что не нашли состава преступления в действиях Довгого на посту экс-секретаря Киевсовета в 2007 году при решении земельных вопросов.

После этого, 28 декабря 2017 г., Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об открытии в отношение Довгого нового уголовного производства по тем же земельным решениям, принятым Киевсоветом в 2007 году.

Напомним, 11 июля 2017 г. Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.