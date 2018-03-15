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 Происшествия
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Все про:взятка (3627) ГПУ (8545) прокуратура (3016) Лысенко Андрей (22)

 На прошлой неделе были разоблачены 10 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 6 тыс. гривен до 15 тыс. долларов, - Лысенко. Инфографика

На прошлой неделе по сравнению с позапрошлой наблюдалась тенденция к уменьшению количества зафиксированных коррупционных преступлений в полтора раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства были разоблачены и зафиксированы 10 фактов получения неправомерной выгоды.

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Среди задержанных взяточников - полицейские, военнослужащий, руководители государственных учреждений, депутат городского совета, арбитражный управляющий, таможенник и налоговик.

"Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 6 тыс. грн. до 15 тыс. долларов США", - сообщил Лысенко.

На прошлой неделе были разоблачены 10 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 6 тыс. гривен до 15 тыс. долларов, - Лысенко 01
На прошлой неделе были разоблачены 10 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 6 тыс. гривен до 15 тыс. долларов, - Лысенко 02
На прошлой неделе были разоблачены 10 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 6 тыс. гривен до 15 тыс. долларов, - Лысенко 03

На прошлой неделе были разоблачены 10 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 6 тыс. гривен до 15 тыс. долларов, - Лысенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3055701
 
 
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Сейчас начнется: "Пока Ахметова не посадили.. почему это мне запрещают давать-брать взятки, парковаться на клумбах, заниматься евробляхерством, курить на остановке, выгуливать бультерьера без намордника!? Сначала посадите Ахметова!".
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15 тыс. доларів це рівень для районної прокуратури! ГПУ має займатись мільярдними та мільйонними оборудками, де хабарі та неправомірна вигода обчислюються космічними сумами! На ГПУ витрачаються страшні гроші 6,7 млрд грн на рік!!!!!!!, тому нам дешевше ліквідувати ГПУ взагалі ніж ловити хабарників по 15 тис. доларів!!!! Влада порошенка довела ситуацію в країні до повного маразму! Прокуратура за мільярди ловить дрібних хабарників за 6 тис. грн!!!!! Це повна деградація прокуратури - повна!
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мелких надо отпускать - как-то людям надо же жить. Не в злыднях же...
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6 тысяч гривен - цена за обед самого мелкого прокурорва , посмотрите в каких домах они живут и на каких машинах ездят ...
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не, сейчас активизируется украинский отдел Лахта-2 под украинскими флагами с подключение полезных идиотов украинского разлива.
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а де та крупна риба про яку розповідав пкокугог и пеця
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При такой тенденции прокуратура через месяц сможет отчитаться о полной победе над коррупцией в Украине... И тогда у зарубежных посягателей на наш суверенитет, требующих создания АКС, будет выбита почва из под ног... Слава Луценко, что тут скажешь...
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Не вийде. Прогнозую, що нам ще прийдеться виплачувати компенсацію всім цим хабарникам. Як звільненим "беркутам", які потім поновлювалися через "суд".
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Лысенко жгет напалмом
хенерала пора давать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа прошлой неделе были разоблачены 10 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 6 тыс. гривен до 15 тыс. долларов, - Лысенко. Инфографика
 
 
 
 
 
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