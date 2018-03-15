 На прошлой неделе были разоблачены 10 взяточников. Размер неправомерной выгоды колебался от 6 тыс. гривен до 15 тыс. долларов, - Лысенко. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства были разоблачены и зафиксированы 10 фактов получения неправомерной выгоды.

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Среди задержанных взяточников - полицейские, военнослужащий, руководители государственных учреждений, депутат городского совета, арбитражный управляющий, таможенник и налоговик.

"Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 6 тыс. грн. до 15 тыс. долларов США", - сообщил Лысенко.





