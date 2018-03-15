 Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".
Надежда Савченко на брифинге под зданием СБУ обратилась к Владимиру Путину с просьбой отпустить всех украинцев.
Савченко заявила, что три дня была в Страсбурге и занималась вопросами освобождения пленных.
Также депутат сказала, что не знакома с Виктором Медведчуком, но благодарна ему за то, что он делает для пленных.
Надежда Савченко вернулась в Украину рейсом из Мюнхена сегодня утром.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
против СОЕВЫХ выступает, вот и все доказательства!!! ))
2. 14.03.18 17:53 На данный момент нардеп Савченко находится в Испании, - Генпрокуратура
а вернулась из Страсбурга
я, не верю...
Сцуко, не вдержали.
Существуют ли в природе сявоботы, любители хероических вертольотов?
Чтото их я не встречал. Или все так плохо у надьюши?
А что делал Йозеф Геббельс с пленными?
Вот то, что он первый в мире внедрил телевизоры в быт это факт.
так можно рассуждать, только на диване...
может Порох кого-то освободил, может хряк -Херащенка, кто еще??
Я буду работать с кем угодно, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой… Будем вести переговоры с кем угодно, кто вернет ребят домой… Я буду искать все каналы коммуникации», - сказал Порошенко.
Народный депутат от "Батьківщини" Надежда Савченко в интервью "Громадському Радіо" заявила, что не считает главаря "ДНР" Александра Захарченко и главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого "марионетками Кремля".
Ее спросили о том, что она увидела в Плотницком и Захарченко во время встречи.
"Я не увидела в этих людях жажды власти. Я увидела в их глазах боль за тех людей, которых они повели за собой", - заявила Савченко.
Из здания СБУ агент ФСБ Савченко уже не выйдет, завтра с ней будет снята депутатская неприкосновенность, ей будет предьявлено обвинение в шпионаже и терроризме и она будет арестована,
В Страсбурге ее не было ни на каких заседаниях.