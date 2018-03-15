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 Политика Украины
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 Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург. ВИДЕО+ФОТО

Народный депутат Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ, куда ее вызвал на допрос Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

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Видео Радио Свобода

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Надежда Савченко на брифинге под зданием СБУ обратилась к Владимиру Путину с просьбой отпустить всех украинцев.

Савченко заявила, что три дня была в Страсбурге и занималась вопросами освобождения пленных.

Также депутат сказала, что не знакома с Виктором Медведчуком, но благодарна ему за то, что он делает для пленных.

Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург 01

Надежда Савченко вернулась в Украину рейсом из Мюнхена сегодня утром. 

Как сообщал Цензор.НЕТ,  Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3055698
 
 
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ну какие, какие???
против СОЕВЫХ выступает, вот и все доказательства!!! ))
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На месте окаянные, а то аж испугался Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург - Цензор.НЕТ 3697
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1. На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прилетела. Выяснилось, что в Савченко прибыла в Украину рейсом из Мюнхена.Источник: https://censor.net.ua/n3055656
2. 14.03.18 17:53 На данный момент нардеп Савченко находится в Испании, - Генпрокуратура

а вернулась из Страсбурга Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург - Цензор.НЕТ 740
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"Мне в Париж по делу, срочно!" -Жванецкий про це розповідав....
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СБУ такая-же Гибистская контора, филиал ФСБ. Там они с Надюхой все свои...
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Надія Савченко - порядний депутат та справжній патріот України! Сама прийшла в СБУ за викликом, не зважаючи на істерію в ЗМІ та намагання мафії залякати її!
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Шановні українці - зручніше вмощуйтесь на своїх диванах чергова 199999...99 серія української "Санта-Барбари" розпочалась!!!
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Ну и где её носило, Луценко говорил что она в Испании, Надя говорит что была в Страсбурге, но при этом прилетела она рейсом из Мюнхена.))
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ты же когда боярышника перебираешь домой разнымы способамы добирашься бывает автобусом а бывает и раком
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если ты не знал, то при полете с пересадкой иногда такое возможно: например из Киева в Варшаву лететь через Хельсинки ))))
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все-таки голословная истерика властей не впечатляет и даже больше, ведь громче всех "держи вора!!!" кричит сам вор.
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Особенно комичным выглядит то Как стэцики пытаются привязать эту курицу к медведчуку А очевидной привязки этого аморала к Петручио офшорному они полчему то не хотят осветить А меж тем сие лежит на поверхности Ведь не для колго не секрет что монополия на автомобильный газ После бегства Курченка Перешла к двоим аморалам Куму х\\а и президенту Украины Петручио Правла никто не знает в какойц 50 на 50 или 70 офшорнику 30 медведчуку Эт комерческая с понтом тайна А эти связи курици с крымлем прослеживают
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Вся страна , как в бразильском сериале переживала : "спасите Надю" , а теперь вся страна не знает как от неё избавиться . Мы добрый и наивный народ . В этом наша проблема .
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Где эта гАДЯ только не была! И в Страсбурге, и в Испании, и из Мюнхена вот явилась. За чей счет сей банкет, то бишь вояж? Если за наш, то почему Парубий говорил, что она не заявляла в ВР о загранкомандировке? Сплошные вопросы.
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да с путина болший патриот Украины чем с тебя
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Не баба а памятник или точнее - ГАРМЫДР!!!! Медведчук когда обчается с сим монументом, наверное приговаривает: И это все мое?
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Пам'ятаю її спіч - "не дайте мені скурвитися."
Сцуко, не вдержали. Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург - Цензор.НЕТ 7206
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Гадя просто сошла с картины Васи Ложкина "Не время улыбаться"
Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург - Цензор.НЕТ 9183
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А чего никто не вспомнил о словах савченко, что парубий првёл снайперов в готель "Украина"?
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Возможно так и есть, только кто ж этому поверит?
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а чо там с пропавшими оппозиционерами у бацьки?нашлись или с концами?
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У батьки спроси
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Вот так просто об этом писать - это зрада зрадная
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Вопрос о ботах.

Существуют ли в природе сявоботы, любители хероических вертольотов?
Чтото их я не встречал. Или все так плохо у надьюши?
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Савченко конечно подставила всех... - СБУ, Порошенко и вообще всей власти было бы легче, если бы она не приехала..... Савченко з'явилася на допит у СБУ та розповіла про поїздку до Страсбурга - Цензор.НЕТ 9416. С ее характером, красноречием и умом она бездарей и воров Грицака и Луценко раком поставит в прямом эфире.... - интересно будет посмотреть... Враг она Украины или друг вынесем пока за скобки...
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Надя вообще йоб...я, как и любой человек, который говорит, что благодарен медведчуку за то, что он делает для пленных. С таким же успехом можно быть благодарным геббельсу за то, что он делал для пленных.
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100%, а особливо враховуючи, що вона обміняла нам лише двох сепарш.
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Вопрос.
А что делал Йозеф Геббельс с пленными?
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Он был министром пропаганды гитлеровской германии, и собственно говоря приложил немало усилий, чтобы эти пленные появились.
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первый раз об этом слышу.
Вот то, что он первый в мире внедрил телевизоры в быт это факт.
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да хоть через черта!!! главное - вытащить...
так можно рассуждать, только на диване...
может Порох кого-то освободил, может хряк -Херащенка, кто еще??
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«Мы пытались использовать разные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук.
Я буду работать с кем угодно, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой… Будем вести переговоры с кем угодно, кто вернет ребят домой… Я буду искать все каналы коммуникации», - сказал Порошенко.
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Похоже Луценко для себя твердо решил, что в тюрьму он больше не пойдет. Савченко з'явилася на допит у СБУ та розповіла про поїздку до Страсбурга - Цензор.НЕТ 1687
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А агенту ФСБ Лолите Мальдивской лучше было шоб Савченко сбежала-поломала им все планы. Югик Сельшейский соплями и слюнями изошелся обвиняя то что не доказуемо-прокуратор хренов...
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уже на раде плюгавый генпгогугог рассказал, как савченко хотела расстрелять всю раду и забросать гранатами. Ну зачем ей делать такой пиар ?
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все ок, только медведчука не нужно было благодарить.
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Перефразирую Франсуа Вийена ------ Кортавый я Чему не рад ---- Увы ждет смерть злодея ---- И сколько весит этот зад Узнает скоро шея
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Рушатся все планы Барыги-а как это "изменника и заговорщика " Михо взяли вместо того если это правда судить-изгнать из страны позорясь на весь мир.
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Интересно как там моя кохана Яна Кострыченская поживает из Фаниполя. Я в молодости когда служил в 2 армии ПВО в Минске командуя взводом охраны складов имел честь познакомится в 1989 году. Но потом перевели в Ташкент а после распада СССР я капитан уволился переехав жить домой в Запорожье.
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Да вроде нет-она же замуж вышла за прапорщика ...
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Кстати купил ваш супер МАЗ-уже восемь лет кормит мою семью. Хорошая машина.
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Она много чего наговорила.
Народный депутат от "Батьківщини" Надежда Савченко в интервью "Громадському Радіо" заявила, что не считает главаря "ДНР" Александра Захарченко и главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого "марионетками Кремля".

Ее спросили о том, что она увидела в Плотницком и Захарченко во время встречи.
"Я не увидела в этих людях жажды власти. Я увидела в их глазах боль за тех людей, которых они повели за собой", - заявила Савченко.
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Что она про поездку в Страсбург рассказала ?
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Надежда Савченко - завербованный ФСБ москальщины агент. Гтовила вместе с Рубаном ряд акций - взрывы внутри здания Парламента ВР, обстрел здания Парламента ВР снаружи, применение автоматического огнестрельного оружия по депутатам ВР.
Из здания СБУ агент ФСБ Савченко уже не выйдет, завтра с ней будет снята депутатская неприкосновенность, ей будет предьявлено обвинение в шпионаже и терроризме и она будет арестована,
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маловероятно, она может очень много рассказать, как эта шобла захватила власть. скорее всего отпустят в обмен на молчание
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не забудь что возможности все это делать ей предоставил петя
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не, она щя по СБУ из миномёта вжарит
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Надя врет как дышит.
В Страсбурге ее не было ни на каких заседаниях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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