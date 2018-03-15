 Савченко явилась на допрос в СБУ и рассказала о поездке в Страсбург. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

...

Читайте также: На данный момент нардеп Савченко находится в Испании, - Генпрокуратура

Надежда Савченко на брифинге под зданием СБУ обратилась к Владимиру Путину с просьбой отпустить всех украинцев.

Савченко заявила, что три дня была в Страсбурге и занималась вопросами освобождения пленных.

Также депутат сказала, что не знакома с Виктором Медведчуком, но благодарна ему за то, что он делает для пленных.

Надежда Савченко вернулась в Украину рейсом из Мюнхена сегодня утром.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте также: Савченко хотят исключить из Комитета по нацбезопасности и лишить звания Героя Украины

8 марта правоохранители задержали главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.