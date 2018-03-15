 Достаточных доказательств коррупционного интереса депутата Бойко в деле о "вышках Бойко" не существует, - Луценко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны парламента во время рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина.
"Сейчас в деле проходит также фамилия народного депутата Бойко, который утверждал финансовый план "Нафтогаза Украины" и его дочерной компании. Однако, прямых свидетельств о преступном умысле, а тем более получение денег им лично или подконтрольними им лицами, сейчас не получено", - заявил Луценко.
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Все наши прокуроры остались со времён Яныка, Кучмы, Кравчука. Дели прокуроров сидевших там со времён совка.
Вся эта мразь уже с 1917 г у власти в Украине...
Независимость называется.. Это не независимость, мы просто осколок совка, разбившегося в 1991 г, но не капли не изменившегося....
Порохатый скот - где вы? Бойко невиновен, эгэ ж?
Рада Мусий Луценку: финплан "Нафтогаза" по вышкам подписывал Бойко! и дело где-то в сейфе ГПУ! ГенпрокуЛОЛ Луценко: у вас шо-то с мозгами, я никогда не обвинял Бойко, сейф пустой - поехали проверим! а Финмониторинг не подавал представление...
Родовим об'єктом злочинів у сфері службової діяльності є суспільні відносини, які визначають і регулюють зміст правильної роботи державного апарату і апарату органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, При визначенні об'єкта таких злочинів, виходячи з розподілу управлінської праці взаємопов'язаних і взаємодіючих ланок апарату управління, кожна з яких має відносну самостійність і виконує чітко визначені функції, за основу слід брати функціональну ознаку. Отже, безпосереднім об'єктом злочинів у Сфері службової діяльності є правильна діяльність державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування, .........
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/364.php
Коментар до статті 367. Службова недбалість
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб,
карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,-
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Ї. З об'єктивної сторони службову недбалість характеризує наявність трьох ознак у їх сукупності: 1) дія або бездіяльність служ" бової особи; 2) наслідки у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;.................
3) причинний зв'язок між вказаним діями чи бездіяльністю та шкідливими наслідками.
Бутусов, это официальное требование, чтобы ты сделал депутатский запрос: Почему Бойко еще не под этой статьей?