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 Политика Украины, Общество
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 Достаточных доказательств коррупционного интереса депутата Бойко в деле о "вышках Бойко" не существует, - Луценко. ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины не имеет достаточных доказательств причастности нардепа от "Оппоблока" Юрия Бойко к делу о "вышках Бойко".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны парламента во время рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Бакулина.

"Сейчас в деле проходит также фамилия народного депутата Бойко, который утверждал финансовый план "Нафтогаза Украины" и его дочерной компании. Однако, прямых свидетельств о преступном умысле, а тем более получение денег им лично или подконтрольними им лицами, сейчас не получено", - заявил Луценко.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура совершила "достаточно серьезный прорыв в расследовании указанного уголовного производства", - замгенпрокурора Енин о "вышках Бойко"

Источник: https://censor.net.ua/n3055697
 
 
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Кого это удивляет?
Все наши прокуроры остались со времён Яныка, Кучмы, Кравчука. Дели прокуроров сидевших там со времён совка.
Вся эта мразь уже с 1917 г у власти в Украине...
Независимость называется.. Это не независимость, мы просто осколок совка, разбившегося в 1991 г, но не капли не изменившегося....
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Так и знал что Бойко самый лучший и самый честный патриот Украины. Зачем тогда было устраивать Майдан и переворот если прошлая власть была самая честная?
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Зато на политичесеих конкурентов у картавого пса-дебилойда всегда находится достаточно доказательств чтобы орать с трибуны рады перед всеми теле-камерами.
Порохатый скот - где вы? Бойко невиновен, эгэ ж?
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Луценко - ты сволочь. Еще когда там ты своим водителям фельдмаршалов раздавал вкупе с квартирами раздавал. У Украины не будет будущего без честного человека на посади Генпрокурора.
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Жизнь в Резервации‏ @CleanAuthoritie

Рада Мусий Луценку: финплан "Нафтогаза" по вышкам подписывал Бойко! и дело где-то в сейфе ГПУ! ГенпрокуЛОЛ Луценко: у вас шо-то с мозгами, я никогда не обвинял Бойко, сейф пустой - поехали проверим! а Финмониторинг не подавал представление...

Достатніх доказів корупційного інтересу депутата Бойка в справі про "вишки Бойка" не існує, - Луценко - Цензор.НЕТ 21
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Кто ответит за уничтоженную веру в человечество, спровоцированную шумихой и спекуляциями на этих вышках Бойко??! Не хочет ли в связи с этим Югік признать свою полную несостоятельность и непригодность к любому виду умственной деятельности?
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http://www.pravoznavec.com.ua/books/162/12647/28/
Родовим об'єктом злочинів у сфері службової діяльності є суспільні відносини, які визначають і регулюють зміст правильної роботи державного апарату і апарату органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, При визначенні об'єкта таких злочинів, виходячи з розподілу управлінської праці взаємопов'язаних і взаємодіючих ланок апарату управління, кожна з яких має відносну самостійність і виконує чітко визначені функції, за основу слід брати функціональну ознаку. Отже, безпосереднім об'єктом злочинів у Сфері службової діяльності є правильна діяльність державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування, .........
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/364.php
Коментар до статті 367. Службова недбалість
1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб,
карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,-
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Ї. З об'єктивної сторони службову недбалість характеризує наявність трьох ознак у їх сукупності: 1) дія або бездіяльність служ" бової особи; 2) наслідки у вигляді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб;.................
3) причинний зв'язок між вказаним діями чи бездіяльністю та шкідливими наслідками.
Бутусов, это официальное требование, чтобы ты сделал депутатский запрос: Почему Бойко еще не под этой статьей?
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Луцык,сволочь тупо продал дело по вышкам самому Бойко.
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Бойко не жадный, даже Луцику солидно перепало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДостаточных доказательств коррупционного интереса депутата Бойко в деле о "вышках Бойко" не существует, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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