 Отравление Скрипаля: Собчак призвала наказать "друзей Путина", "Роснефть" и "Газпром"

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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"Если за покушением стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", заявила Собчак. По словам телеведущей, необходимо ввести персональные ограничительные меры против "коррумпированных государственных элит", которых она назвала "друзьями Владимира Путина". Также, по мнению Собчак, в чёрный список должны попасть крупные госкорпорации, включая "Роснефть" и "Газпром".

Политтехнолог предвыборного штаба Собчак Виталий Шкляров считает, что одной из санкционных мер может послужить отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В то же время, по словам Шклярова, высылка российских дипломатовиз Великобритании – неэффективная мера.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.