 Отравление Скрипаля: Собчак призвала наказать "друзей Путина", "Роснефть" и "Газпром"

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Если за покушением стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", заявила Собчак. По словам телеведущей, необходимо ввести персональные ограничительные меры против "коррумпированных государственных элит", которых она назвала "друзьями Владимира Путина". Также, по мнению Собчак, в чёрный список должны попасть крупные госкорпорации, включая "Роснефть" и "Газпром".
Политтехнолог предвыборного штаба Собчак Виталий Шкляров считает, что одной из санкционных мер может послужить отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В то же время, по словам Шклярова, высылка российских дипломатовиз Великобритании – неэффективная мера.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Французский портал Slate в материале, озаглавленном "Ментор Путина Анатолий Собчак был отравлен (Anatoly Sobtchak, le mentor de Poutine, aurait été empoisonné)", фактически обвинил президента России Владимира Путина в убийстве мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
"В своей вышедшей на днях книге "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина" русско-американская журналистка Маша Гессен, согласно рецензии Рейтер, указывает, что "политический отец" Путина Собчак был отравлен посредством яда на ночнике у его постели.
Два охранника, дежурившие у тела, лечились потом от симптомов, похожих на те, которые возникают при отравлении. Было проведено два вскрытия. Об их результатах общественности ничего не сообщили. Вскоре после того как была опубликована книга с пояснениями подозрений, взорвалась машина Ваксберга.
Проживавший в Париже Ваксберг (умер 10 мая 2011 года после тяжелой болезни) сообщил 10 февраля 2010 года об убийстве Собчака Путиным в интервью "Радио Свобода".
http://gordonua.com/news/worldnews/francuzskoe-izdanie-slate-vydvinulo-versiyu-chto-sobchaka-otravil-putin-41215.html
"Если за покушением стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", заявила Собчак.
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"И-го-го! И-го-го! И-и-и-иго-го-го-го!", заявила Собчак.
До 2014 года было достаточно много друзей и знакомых из левиафании - сейчас можно пересчитать по пальцам. Остальные обросли ватой и отправились к такой-то матери. Туда же после телефонных срачей отправились и дальние даже не родственники, а хрен-пойми-какая-вода-на-киселе (не кровные, слава яйцам - родня расейской жены кого-то из моих двоюродных дедушек), тоже превратившиеся в вату.
И что характерно - однажды проанализировал и осознал, что среди оставшихся в кругу общения адекватных "других русских" - у всех есть нерусские корни: украинские, прибалтийские, западноевропейские, ашкеназские...
Совпадение?
Під час засідання Ради Безпеки ООН 14 березня
США підтримали позицію Великобританії і заявили, що на їхню думку до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля причетна Росія. "Сполучені Штати вважають, що Росія відповідальна за атаку на двох людей у Сполученому Королівстві з використанням нервово-паралітичної речовини військового класу", - сказала постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 14 березня, повідомляє агенція AFP. Вашингтон також опублікував заяву, в якій наголосив, що солідарний зі своїм союзником.
DW.COM
Заступник постійного представника Великобританії при ООН Джонатан Аллен, своєю чергою, звинуватив Москву в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї (КХО). "Ми можемо зробити висновок , що Росія серйозно порушує КХО, не повідомивши про програму по розробці речовини "Новачок", - зазначив британський дипломат. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя відповів, що Росія не причетна до цієї справи, а Лондон "нагнітає істерику". Російський посол наголосив, що Москва "ні з ким мовою ультиматумів не розмовляє і з собою розмовляти таким чином не дозволить".
Нагадаємо, британська прем'єрка Тереза Мей 12 березня оголосила про ультиматум Лондона Москві - до кінця дня 13 березня надати інформацію про нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок", яку використали під час отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки. Вона заявила, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за отруєння. Москва відкидає звинувачення у причетності до отруєння та погрожує контрзаходами.
Обурена Мей заявила про висилання 23 російських дипломатів, яких підозрюють у розвідувальній діяльності, а також скасувала запрошення міністра закордонних справ Сергія Лаврова і призупинила "усі двосторонні контакти на високому рівні".
http://www.dw.com/uk/сша-у-радбезі-оон-звинуватили-росію-в-отруєнні-скрипаля/a-42982086?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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Скоріше за все, що Німеччина буде вимушена припинити реалізацію цього проекту.
https://panorama.pub/2092-rossijskih-balalaechnikov-arestovali-na-stsene-v-latvii-i-vydvorili-iz-strany.html#.WqjyWUBI-5M.facebook
Что значит "если"? Так для того и травили "Новичком", чтобы ни у кого сомнений не было кто убил.
Когда Новодворскую увозила карета скорой помощи , она сказала ; ,, таки достали и меня эти твари ", может не дословно , но смысл был таков !
Она осторожно встала в 4 часа утра, тихо переломала удочки, выбросила червей в унитаз, порезала ножом сапоги и проколола резиновую лодку.
После чего легла в постель и крепко-крепко прижалась к любимому.... Жить ей оставалось минут 40.