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 Отравление Скрипаля: Собчак призвала наказать "друзей Путина", "Роснефть" и "Газпром"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении России в случае, если подтвердятся подозрения о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также: Это нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля

"Если за покушением стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", заявила Собчак. По словам телеведущей, необходимо ввести персональные ограничительные меры против "коррумпированных государственных элит", которых она назвала "друзьями Владимира Путина". Также, по мнению Собчак, в чёрный список должны попасть крупные госкорпорации, включая "Роснефть" и "Газпром".

Политтехнолог предвыборного штаба Собчак Виталий Шкляров считает, что одной из санкционных мер может послужить отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В то же время, по словам Шклярова, высылка российских дипломатовиз Великобритании – неэффективная мера.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055694
 
 
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Если ей в рашке разрешают рот открывать, значит на то есть воля сцаря.
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А СЦарі люблять всіляких шутів та скоморохів.
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это ты по личному опыту знаешь ?
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Головне, те, що Вона говорить! Це вже позитив! Вода камінь точить!
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У чому позитив? У тому, що вона малює для Заходу замовлену хУЙЛОМ позитивну картинку про наявність в рашці свободи слова та демократії? Хіба що...
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тем более, царь белый и пушистый, просто бояре лихие: против "коррумпированных государственных элит", которых она назвала "друзьями Владимира Путина"
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Он просто уверн, что ОНА НИКТО, Ничто (типа жирика и зюгано)
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Ну покійний Нємцов також на хуйла рот розкривав, тож це не значить, що на це була воля сцаря. Мабуть просто хуйло поки що не бачить в ній ніякої загрози у порівнянні з Нємцовим, який єднав усі протихуйловські сили і мав авторитет опозиційного лідера не тільки на кацапії. Окрім того, треба ж хоч когось хуйлу підсунути виборцям від опозиції для іллюзії альтернативи виборів. Вважаю, що якщо і після виборів Ксюша буде продовжувати у цьому ж стилі, то її хуйло чи кадирка прибере швидко.
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Немцов був здатний вивести 100 000 на вулицю. Собчак навряд чи має такий вплив.
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так собчак на хуйла рот и не раскрывает- если ты прочитаешь, то она требует наказать только его друзей, а не его самого
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"Путин хороший. Он помог моему папе легко умереть"
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но при этом, наказать самого царя- она не призывает) только его друзей Отруєння Скрипаля: Собчак закликала покарати "друзів Путіна", "Роснафту" та "Газпром" - Цензор.НЕТ 9793
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)))ну прям каждая безыдейная зверушка так и норовит изобразить из себя Станиславского, развелось же перхоти
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да в рот те Отравление Скрипаля: Собчак призвала наказать "друзей Путина", "Роснефть" и "Газпром" - Цензор.НЕТ 3750 делом своим займись Отравление Скрипаля: Собчак призвала наказать "друзей Путина", "Роснефть" и "Газпром" - Цензор.НЕТ 2401
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Приклад покажіть, бачу, поради роздаєте навсебіч Отруєння Скрипаля: Собчак закликала покарати "друзів Путіна", "Роснафту" та "Газпром" - Цензор.НЕТ 5139
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Ну что, ЧМ-2018 в Москве натруженной красной звездой накрывается?
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Она вообще как думает победить с такими заявлениями.)
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Собчак є технічним кандидатом і не конкурент на виборах путіна
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Может эмоции просто,ведь смерть Собчака тоже была очень странной,и возможно Ксюха подозревает,что и там без пуйла не обошлось.Вот и высказалась
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Есть такая версия.

Французский портал Slate в материале, озаглавленном "Ментор Путина Анатолий Собчак был отравлен (Anatoly Sobtchak, le mentor de Poutine, aurait été empoisonné)", фактически обвинил президента России Владимира Путина в убийстве мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
"В своей вышедшей на днях книге "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина" русско-американская журналистка Маша Гессен, согласно рецензии Рейтер, указывает, что "политический отец" Путина Собчак был отравлен посредством яда на ночнике у его постели.
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...эту смерть расследовал журналист Аркадий Ваксберг. Он собрал материал, свидетельствующий о том, что это было убийство, а не естественная смерть.
Два охранника, дежурившие у тела, лечились потом от симптомов, похожих на те, которые возникают при отравлении. Было проведено два вскрытия. Об их результатах общественности ничего не сообщили. Вскоре после того как была опубликована книга с пояснениями подозрений, взорвалась машина Ваксберга.
Проживавший в Париже Ваксберг (умер 10 мая 2011 года после тяжелой болезни) сообщил 10 февраля 2010 года об убийстве Собчака Путиным в интервью "Радио Свобода".
http://gordonua.com/news/worldnews/francuzskoe-izdanie-slate-vydvinulo-versiyu-chto-sobchaka-otravil-putin-41215.html
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Это многослойное преступление. Собчак умер на проститутке, это то, что сказали семье, чтобы молчали. Второй уровень - есть такой тип веществ, что если пульс больше определенного уровня, то происходит инфаркт, который абсолютно естественный, вещество-яд распадается практически мгновенно.
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Написано:
"Если за покушением стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", заявила Собчак.

Читаю:
"И-го-го! И-го-го! И-и-и-иго-го-го-го!", заявила Собчак.
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Сейчас вроде правильно говорит...А вообще ..Эта бабелла из одной крайности в другую прыгает. До этого хвалила путина за Крым. Есть ли еще страна в мире, где у жителей такая короткая память ? Чтобы не анализировать прошлое и клевать на новые посылы ...Наверное еще, Украина....Тоже ничего не помнят.И кидаются на обещания.
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Ордынцы остаются ордынцами, сколько бы они не корчили из себя либералов и порядочных людей
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Не скажу, что прямо 100% населения россосисии - свинособаки, НО где-то к 99% показатель приближается.
До 2014 года было достаточно много друзей и знакомых из левиафании - сейчас можно пересчитать по пальцам. Остальные обросли ватой и отправились к такой-то матери. Туда же после телефонных срачей отправились и дальние даже не родственники, а хрен-пойми-какая-вода-на-киселе (не кровные, слава яйцам - родня расейской жены кого-то из моих двоюродных дедушек), тоже превратившиеся в вату.
И что характерно - однажды проанализировал и осознал, что среди оставшихся в кругу общения адекватных "других русских" - у всех есть нерусские корни: украинские, прибалтийские, западноевропейские, ашкеназские...
Совпадение?
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А у меня двоюродные окацапившиеся.И знают что я пишу и читают:здохните зомбаки.Лучше сиротой быть....
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У Раді Безпеки ООН Вашингтон заявив, що, як і Лондон, вважає Москву причетною до атаки на двох людей з використанням хімічної зброї. Росія заперечує свою відповідальність.
Отравление Скрипаля: Собчак призвала наказать "друзей Путина", "Роснефть" и "Газпром" - Цензор.НЕТ 4106
Під час засідання Ради Безпеки ООН 14 березня

США підтримали позицію Великобританії і заявили, що на їхню думку до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля причетна Росія. "Сполучені Штати вважають, що Росія відповідальна за атаку на двох людей у Сполученому Королівстві з використанням нервово-паралітичної речовини військового класу", - сказала постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 14 березня, повідомляє агенція AFP. Вашингтон також опублікував заяву, в якій наголосив, що солідарний зі своїм союзником.

DW.COM
Заступник постійного представника Великобританії при ООН Джонатан Аллен, своєю чергою, звинуватив Москву в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї (КХО). "Ми можемо зробити висновок , що Росія серйозно порушує КХО, не повідомивши про програму по розробці речовини "Новачок", - зазначив британський дипломат. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя відповів, що Росія не причетна до цієї справи, а Лондон "нагнітає істерику". Російський посол наголосив, що Москва "ні з ким мовою ультиматумів не розмовляє і з собою розмовляти таким чином не дозволить".
Нагадаємо, британська прем'єрка Тереза Мей 12 березня оголосила про ультиматум Лондона Москві - до кінця дня 13 березня надати інформацію про нервово-паралітичну речовину з групи "Новачок", яку використали під час отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки. Вона заявила, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за отруєння. Москва відкидає звинувачення у причетності до отруєння та погрожує контрзаходами.
Обурена Мей заявила про висилання 23 російських дипломатів, яких підозрюють у розвідувальній діяльності, а також скасувала запрошення міністра закордонних справ Сергія Лаврова і призупинила "усі двосторонні контакти на високому рівні".
http://www.dw.com/uk/сша-у-радбезі-оон-звинуватили-росію-в-отруєнні-скрипаля/a-42982086?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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Политтехнолог предвыборного штаба Собчак Виталий Шкляров считает, что одной из санкционных мер может послужить отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2" Источник: https://censor.net.ua/n3055694
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Скоріше за все, що Німеччина буде вимушена припинити реалізацію цього проекту.
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Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года.
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балалайка - звучит как музыка... как символ русского мира
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помните что сказал Хуеплеткин по-поводу крысы загнанной в угол, меня это напрягает, санкции, изоляция и пр. это все хорошо, но тут главное военным и политикам не пропустить момент и ударить первым по Параше, потому как крыса напасть может первой, а это нежелательно. Эх жалко что они нас перехитрили и забрали ЯО.
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Ну ладно, наказать Газпром - это правильно (Скрипаль же был отравлен газом). А Роснефть за что? Отруєння Скрипаля: Собчак закликала покарати "друзів Путіна", "Роснафту" та "Газпром" - Цензор.НЕТ 9115
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"Если за покушением стоит Москва"",Источник: https://censor.net.ua/n3055694

Что значит "если"? Так для того и травили "Новичком", чтобы ни у кого сомнений не было кто убил.
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А почему именно "друзей", а не самого ху..ла?
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Наверное подозревает,что те "друзья" после такого "подарка" сами пуйла уроют
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Создан переводчик с китайского, который переводит, словно человек , а в Мордовии переводчик не нужен ,там все легко говорят на китайском,а п Отруєння Скрипаля: Собчак закликала покарати "друзів Путіна", "Роснафту" та "Газпром" - Цензор.НЕТ 7661 русски не бельмес.
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Даже страшно представить сколько кремлевская, гебистская мразь отравила людей по всему миру , так как это всплывают единицы !
Когда Новодворскую увозила карета скорой помощи , она сказала ; ,, таки достали и меня эти твари ", может не дословно , но смысл был таков !
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у ксюшади минута славы. еще 2 дня осталось.
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Потом опять пойдёт в салон НОГТИ КРАСИТЬ. Отруєння Скрипаля: Собчак закликала покарати "друзів Путіна", "Роснафту" та "Газпром" - Цензор.НЕТ 2194
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Вспомнилось...

Она осторожно встала в 4 часа утра, тихо переломала удочки, выбросила червей в унитаз, порезала ножом сапоги и проколола резиновую лодку.
После чего легла в постель и крепко-крепко прижалась к любимому.... Жить ей оставалось минут 40.
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она говорит на ящик то, что ей можно в океане одобрямса, и это неплохо
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтравление Скрипаля: Собчак призвала наказать "друзей Путина", "Роснефть" и "Газпром"
 
 
 
 
 
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