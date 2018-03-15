 25-летний военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения в Миргороде. Одна из версий - самоубийство, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, около 2:00 в четверг на линию "102" в Полтавской области поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода.

На месте происшествия следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

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По данному факту Миргородский отдел полиции ГУ НП в Полтавской области открыл уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предварительно, одна из основных версий - самоубийство. Но в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.





