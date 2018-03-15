EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  754  0
Материалы по теме:
Все про:контракт (292) Миргород (17) Нацполиция (7064) Полтавщина (411) самоубийство (543) военнослужащие (3510)

 25-летний военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения в Миргороде. Одна из версий - самоубийство, - Нацполиция

Полиция Миргорода (Полтавская область) устанавливает обстоятельства гибели 25-летнего военнослужащего контрактной службы. Предварительно, одна из основных версий - самоубийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Полтавской области, опубликованном в Facebook.

По данным ведомства, около 2:00 в четверг на линию "102" в Полтавской области поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода.

На месте происшествия следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В газете "Голос Украины" опубликовали закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства

По данному факту Миргородский отдел полиции ГУ НП в Полтавской области открыл уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предварительно, одна из основных версий - самоубийство. Но в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

25-летний военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения в Миргороде. Одна из версий - самоубийство, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055692
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия25-летний военнослужащий-контрактник погиб от огнестрельного ранения в Миргороде. Одна из версий - самоубийство, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх