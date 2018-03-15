 Волкеру переданы предложения по санкциям против РФ, - замглавы МИД Польши Цихоцкий

Об этом во время форума "Европа-Украина" в польском Жешуве заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дискуссия в ООН, также благодаря и Польше, даст очередной сигнал, что мы на это (оккупацию Крыма. - Ред.) не соглашаемся. Не будет такого, что пройдет еще четыре года и мы с этим смиримся. Мы на это не согласимся, Россия будет ощущать последствия нарушения международных договоров, которые подписывала, нарушения базовых международных принципов",- заявил Цихоцкий.

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Он отметил, что Польша принимает активное участие в международном процессе совершенствования санкционной политики против России. В этом контексте он отметил, что польская сторона недавно передала спецпредставителю госдепартамента США Курту Волкеру, который находился с визитом в Варшаве, очередной пакет предложений.