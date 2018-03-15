 Волкеру переданы предложения по санкциям против РФ, - замглавы МИД Польши Цихоцкий

Об этом во время форума "Европа-Украина" в польском Жешуве заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дискуссия в ООН, также благодаря и Польше, даст очередной сигнал, что мы на это (оккупацию Крыма. - Ред.) не соглашаемся. Не будет такого, что пройдет еще четыре года и мы с этим смиримся. Мы на это не согласимся, Россия будет ощущать последствия нарушения международных договоров, которые подписывала, нарушения базовых международных принципов",- заявил Цихоцкий.
Он отметил, что Польша принимает активное участие в международном процессе совершенствования санкционной политики против России. В этом контексте он отметил, что польская сторона недавно передала спецпредставителю госдепартамента США Курту Волкеру, который находился с визитом в Варшаве, очередной пакет предложений.
круто, походу поляки и за крым за Украину больше переживают
чем сегодняшнее украинское правительство
так бывает вообще?
Источник:https://censor.net.ua/n3055690
https://24tv.ua/ru/kerchenskij_most_i_ambicii_pochemu_u_rossijan_vse_idet_po_planu_n916081)показывали. что Украина предоставила щебень для крымского моста. Гешефт - это все, а санкции пусть кто-то там другой вводит.
Украинским строительным трестам пришось с нуля начинать строить себе новые карьеры, подводить туда жд пути и коммуникации.
Украинцам не мешало бы знать кто ковыряется в недрах Украины . А это руцькие .