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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (19653) Польша (4230) Россия (68417) санкции (6586) Совбез ООН (599) МИД Польши (193) Волкер Курт (213) Цихоцкий (4)

 Волкеру переданы предложения по санкциям против РФ, - замглавы МИД Польши Цихоцкий

Заседание в Совете Безопасности ООН по Крыму будет сигналом для России, что мир не согласен с оккупацией полуострова. Москва не должна надеяться, что через несколько лет западное сообщество смирится с этим фактом.

Об этом во время форума "Европа-Украина" в польском Жешуве заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дискуссия в ООН, также благодаря и Польше, даст очередной сигнал, что мы на это (оккупацию Крыма. - Ред.) не соглашаемся. Не будет такого, что пройдет еще четыре года и мы с этим смиримся. Мы на это не согласимся, Россия будет ощущать последствия нарушения международных договоров, которые подписывала, нарушения базовых международных принципов",- заявил Цихоцкий.

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Он отметил, что Польша принимает активное участие в международном процессе совершенствования санкционной политики против России. В этом контексте он отметил, что польская сторона недавно передала спецпредставителю госдепартамента США Курту Волкеру, который находился с визитом в Варшаве, очередной пакет предложений.

Источник: https://censor.net.ua/n3055690
 
 
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"Дискуссия в ООН, также благодаря и Польше, даст очередной сигнал, что мы на это (оккупацию Крыма. - Ред.) не соглашаемся. Не будет такого, что пройдет еще четыре года и мы с этим смиримся. Мы на это не согласимся, Россия будет ощущать последствия нарушения международных договоров, которые подписывала, нарушения базовых международных принципов",- заявил Цихоцкий.

круто, походу поляки и за крым за Украину больше переживают
чем сегодняшнее украинское правительство
так бывает вообще?
Источник:https://censor.net.ua/n3055690
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Имея такую богатую и длительную историю русофобии, Польша наверняка предложила что-то очень неприличное
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почему. В передаче КрымРеалии (18:40

https://24tv.ua/ru/kerchenskij_most_i_ambicii_pochemu_u_rossijan_vse_idet_po_planu_n916081)показывали. что Украина предоставила щебень для крымского моста. Гешефт - это все, а санкции пусть кто-то там другой вводит.
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В периол1994-2000 года руцькие скупили все развитые гранитные карьеры и стали отправлять эшелонами щебень на свои стройки. В связи с этим ОНИ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА ЩЕБЕНЬ ДЛЯ УКРАИНСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ что повлияло на рост цены метра квадратного.
Украинским строительным трестам пришось с нуля начинать строить себе новые карьеры, подводить туда жд пути и коммуникации.
Украинцам не мешало бы знать кто ковыряется в недрах Украины . А это руцькие .
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А наші дебіли ( гарант, ВР, уряд) схоже не збираються ніхрєна не робити -- тварі кончені, мля!!!
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які робити,якщо наших заробітчан там купа,да й немало наших "громадян" не проти помиритися з мордвою,так як в деяких родственние связи Волкеру передано пакет пропозицій щодо санкцій проти Росії, - заступник глави МЗС Ціхоцький - Цензор.НЕТ 879
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американский газ в Украину продавать и за ползарплаты украинцев эксплуатировать с криками про фашистского Хмельницкого, который пшеков к ответу призвал за пролитые реки крови украинского народа и издевательства, а потом еще и Волкера идиотом выставлять, нуждающимся в польских объяснениях санкций? Нет, что ни говорите, а прав был Черчилль, когда Польшу гиеной Европы назвал, с тех пор ничего так и не изменилось.
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Ось тут відео як нинішня PISовська Польща почала ставитись до українців - за гасло "Слава Україні" тепер там можуть посадити у тюрму! Ось такі нинішні реалії стосунків Польщі до України а не якісь там "пропозиції"!!! https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pj31WvxWNX4
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"Москва не должна надеяться, что через несколько лет западное сообщество смирится с этим фактом" - так они десятилетия собираются "не смириться" с этим?
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До этого сигналов не было,что ли? Вроде были. И что сделала козломордия? Положила на эти сигналы с прибором. И ложить будет. Через четыре года....а может через двадцать? Это называется-"или ишак сдохнет или падишах умрёт".
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Еханный бабай уже все адекватные страны ввели санкции против Раши и только Украина не собирается этого делать , кацапо банки и бизнес тут как в раю себя чувствуют . И срать Педро , что каждый день пацанов хоронят погибших от руки кацапов , главное во время откат получить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкеру переданы предложения по санкциям против РФ, - замглавы МИД Польши Цихоцкий
 
 
 
 
 
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