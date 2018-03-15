 Заседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, опубликованном в Facebook.

Заседание ВСП проходит на ул. Студенческой, 12-а в г. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП уволил львовского судью Масендича, который год назад запретил рассматривать вопрос лишения лицензии "Радио Вести"

С проектом повестки дня заседания можно ознакомится по ссылке.