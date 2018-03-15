 Заседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, опубликованном в Facebook.
Заседание ВСП проходит на ул. Студенческой, 12-а в г. Киеве.
С проектом повестки дня заседания можно ознакомится по ссылке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, опубликованном в Facebook.
Заседание ВСП проходит на ул. Студенческой, 12-а в г. Киеве.
С проектом повестки дня заседания можно ознакомится по ссылке.
у нас и такое есть
ЭТО НЕ СТРАНА , А КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ И КРИВОГО ПРАВОСУДИЯ !!!
ДУСТОМ ИХ НАДО ПОСЫПАТЬ , КАК ТАРАКАНОВ !