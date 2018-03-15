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 Общество
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 Заседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Началось заседание Высшего совета правосудия (ВСП).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, опубликованном в Facebook.

Заседание ВСП проходит на ул. Студенческой, 12-а в г. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП уволил львовского судью Масендича, который год назад запретил рассматривать вопрос лишения лицензии "Радио Вести"

С проектом повестки дня заседания можно ознакомится по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3055689
 
 
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НАДО ВЫЙТИ ВО-ДВОР И ПОСМОТРЕТЬ НА АВТОПАРК ЭТИХ СУДЕЙ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО "ПРАВОСУДИЯ" ))))))))))))))
ЭТО НЕ СТРАНА , А КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ И КРИВОГО ПРАВОСУДИЯ !!!
ДУСТОМ ИХ НАДО ПОСЫПАТЬ , КАК ТАРАКАНОВ !
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Сборище зажравшихся дегенератов это, ибо правосудия в Украине нет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаседание Высшего совета правосудия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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