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 Политика Украины
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 Новый глава МИД Германии Маас: "Мы продолжаем не соглашаться с противоправной аннексией Крыма и агрессией против Украины"

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы продолжаем не соглашаться с противоправной аннексией Крыма Россией и продолжающейся агрессией против Украины", – цитирует первую речь Мааса на посту главы немецкого МИД агентство Reuters.

Критикуя поведение России в Украине, Маас сказал, что все еще надеется улучшить отношения с Москвой с помощью диалога.

Он также выразил убеждение, что внешняя политика Германии должна адаптироваться к ситуации, в которой Россия все больше определяет себя как антагониста западных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля

14 марта депутаты немецкого Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии. Таким образом, она займет пост канцлера четвертый срок подряд.

В сентябре 2017 года консервативный блок Меркель формально одержал победу на выборах в Германии, хотя результат для ее партии был намного хуже, чем четыре года назад. Более полугода Меркель вела переговоры о коалиции. Сначала – с либералами из Свободной демократической партии, но те прервали их в ноябре, утверждая, что "не могут найти общую идею" с Меркель для коалиционного правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3055688
 
 
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Території 404 ваші осуждєнія до лампочки.
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Цікавить, як саме ви це робитимете- почнете із заборони будівництва "Північного Потоку-2"?
"Он также выразил убеждение, что внешняя политика Германии должна адаптироваться к ситуации, в которой Россия все больше определяет себя как антагониста западных стран." Источник: https://censor.net.ua/n3055688
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немцы - мне вон некоторые редиски из цапии пишут - о ужас - как они хотят взять Берлин опять и шо они будут делать с немецкими женщинами - тут писать не буду забанят - где ваше чувство собственного достоинства - где - Не забудем - не Простим - Нет северному потоку 2 - наши танки на красной площади (хотя ладно с танками можно и подождать) - не ну вы поняли?))))))
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оце так поворот,вони навіть не соглашаются
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