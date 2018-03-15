 Новый глава МИД Германии Маас: "Мы продолжаем не соглашаться с противоправной аннексией Крыма и агрессией против Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы продолжаем не соглашаться с противоправной аннексией Крыма Россией и продолжающейся агрессией против Украины", – цитирует первую речь Мааса на посту главы немецкого МИД агентство Reuters.



Критикуя поведение России в Украине, Маас сказал, что все еще надеется улучшить отношения с Москвой с помощью диалога.

Он также выразил убеждение, что внешняя политика Германии должна адаптироваться к ситуации, в которой Россия все больше определяет себя как антагониста западных стран.

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14 марта депутаты немецкого Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии. Таким образом, она займет пост канцлера четвертый срок подряд.

В сентябре 2017 года консервативный блок Меркель формально одержал победу на выборах в Германии, хотя результат для ее партии был намного хуже, чем четыре года назад. Более полугода Меркель вела переговоры о коалиции. Сначала – с либералами из Свободной демократической партии, но те прервали их в ноябре, утверждая, что "не могут найти общую идею" с Меркель для коалиционного правительства.