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Все про:Amnesty International (150) выборы (20144) Россия (68417)

 В России с приближением 18 марта усиливается давление на противников выборов, – Amnesty International

Накануне президентских выборов 18 марта в России усилились преследования властями активистов, в частности из числа тех, кто выступает за бойкот голосования, говорится в заявлении от 15 марта международной правозащитной организации Amnesty International.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На основании драконовского закона о публичных мероприятиях власть целенаправленно преследует активистов за призыв бойкотировать выборы. При этом власти не только всячески препятствуют проведению публичных мероприятий сторонников бойкота, но и в ходе наступления на оппозицию на произвольных основаниях задерживают многих видных представителей бойкота", – говорится в заявлении.

Правозащитники также указывают, что за прошедшие несколько лет власть в России серьезно расширила свой "репрессивный арсенал" в борьбе с демонстрантами.

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"Намерение Кремля совершенно очевидно – на финальном этапе избирательной кампании зачистить улицы от наиболее рьяных демонстрантов и сторонников бойкота", – заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

Идею бойкотировать выборы пропагандирует один из российских оппозиционных политиков Алексей Навальный, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты. Сторонников Навального в последнее время активно задерживали российские силовики. Среди них оказались глава штаба Навального Леонид Волков, координатор его штаба в Санкт-Петербурге Денис Михайлов, координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров и другие.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3055686
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
На виборах хУЙЛА виборів немає і бути не може.
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До 18 березня потрібно нанести путіну нищівну поразку, щоб це призвело до масових акцій протестів після виборів та зміни влади в росії! На жаль проросійська влада прошенка нічого не зробила для підготовки зміни влади в росії - порошенко не того рівня менеджер щоб вирішувати такі завдання, він дрібний барига! Якби Президентом була людина рівня Саакашвілі, зараз би в росії розпочинався б Майдан, за активної підтримки України і після виборів, які були б фальсифіковані, народ росії зніс би владу путіна і повісив би всю його шайку!
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Мені на думку в цьому випадку спадає лише фраза Немцова про хУЙЛО.
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подслушано в московском метро:
- а вы на выборы путина пойдете?
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Эта Amnesty - КГБИСТСКАЯ организация для оправдания совкового беспредела. Даже смешно их цитировать.
Нормальная правозащитная организация вообще бы выборы в раше не обсуждала, т к ОНИ НЕ ЛЕГИТИМНЫЕ ИЗЗА КРЫМА
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Пусть Амнести сделает заяву о нелегитимности выборов. А? Да они реально работают на хремль
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Это шапито которое будет в паРаше 18-го марта...уже смело можно называть коронацией хуйла.....
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вообще насрать шо там у зомбарей в мордоре творится
до ли дело у нас через год веселуха начнется
ставлю ящик пива шо Педро победит, потому что он лучший у хохлов
как хуйло у кацапов
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А если мафия назначит сабакова - он явно рвется ?
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ну а шо
хачи не люди што ли?
такие же граждане как и все остальные
может даже лучше))
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Да пусть уже "выбирают" скорее. Путлеру можно будет плюнуть на обещания и огромная жопа раскроет перед мокшляндским быдлом свои объятия.😄
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Как не голосуй, как не крути - все равно получите хуйло

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да как то - чем им хуже - тем, на мой взгляд конечно, больше в этом мире справедливости - так должно быть и будет - жалко шо не сразу камни с неба - но шо в этом мире не бывает
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В тоталитарном государстве смешно звучат слова "выборы","президент, избранный всенародно", "парламент" и т.д. Эти фиктивные интитуты - декорации для "правильного восприятия" режима окружающими странами. Вот если в Раше придут на выборы 10% избирателей и 51% из них проголосует за Путина - легитимность его будет 5,1% - так к Путину и будут относиться другие страны. А если придет намного больше, то результаты "за Путина" будут все равно более 51% от проголосовавших - все будет подделано, проверять никто не собирается:не дадут, но зато можно будет вопить о "поддержке большинством народа" и "легитимности" президента.Действительную же явку можно подсчитать, банально считая "головы" пришедших на "выборы".
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І хто буде рахувати ці "голови"? І головне- нащо взагалі їх рахувати? Явку малюють там же, де і результат виборів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ России с приближением 18 марта усиливается давление на противников выборов, – Amnesty International
 
 
 
 
 
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