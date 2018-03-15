 В России с приближением 18 марта усиливается давление на противников выборов, – Amnesty International

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На основании драконовского закона о публичных мероприятиях власть целенаправленно преследует активистов за призыв бойкотировать выборы. При этом власти не только всячески препятствуют проведению публичных мероприятий сторонников бойкота, но и в ходе наступления на оппозицию на произвольных основаниях задерживают многих видных представителей бойкота", – говорится в заявлении.



Правозащитники также указывают, что за прошедшие несколько лет власть в России серьезно расширила свой "репрессивный арсенал" в борьбе с демонстрантами.

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"Намерение Кремля совершенно очевидно – на финальном этапе избирательной кампании зачистить улицы от наиболее рьяных демонстрантов и сторонников бойкота", – заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.



Идею бойкотировать выборы пропагандирует один из российских оппозиционных политиков Алексей Навальный, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты. Сторонников Навального в последнее время активно задерживали российские силовики. Среди них оказались глава штаба Навального Леонид Волков, координатор его штаба в Санкт-Петербурге Денис Михайлов, координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров и другие.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.