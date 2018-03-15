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 За последнее время число нарушений режима прекращения огня на Донбассе удалось сократить до одного из самых низких уровней за 2 года, - Сайдик

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявляет, что в последнее время на востоке Украины удалось сократить число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней за последние два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

"Как известно, 2 марта 2018 года Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) заявила о подтверждении приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 5 марта 2018 года", - напомнил Сайдик.

"Следуя этому заявлению и благодаря усилиям сторон, за последнее время удалось значительно сократить среднее число нарушений режима прекращения огня до одного из самых низких уровней в течении последних двух лет", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

"В текущем году также удалось добиться существенного уменьшения числа жертв среди гражданского населения - согласно предварительным данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, примерно в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Все это ясно показывает, что при наличии политической воли возможно достичь многого", - констатировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить об изменении Минских соглашений рано, свои предложения не внесли все стороны, - Сайдик

По его словам, дальнейшее соблюдение режима прекращения огня и общая ситуация в зоне конфликта на востоке Украины были основной темой дискуссий рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Сайдик отметил, что участники, среди прочего, подчеркнули, что для успешного обеспечения режима тишины необходимо неукоснительное соблюдение ранее согласованных принципов. В частности, речь идет о принятии сторонами соответствующих приказов о прекращении огня и эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня. Также стороны должны отказаться от наступательных действий и разведывательных операций, отвести тяжелое вооружение, особенно из населенных пунктов.

Сайдик заявил, что стороны должны обеспечить безопасность гражданской инфраструктуры, в частности отказаться от преднамеренного обстрела школ, детских садов, больниц и других помещений общественного назначения.

Как сообщалось, 14 марта спецпредставитель ОБСЕ Сайдик не смог прибыть в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за нелетной погоды в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3055685
 
 
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Ми дожили до повної шизофренії ОБСЄ. Невиконання мирних угод терористами ці дебіли навчились розглядати як позитив! Тепер терористи вже менше вбивають українців - ОБСЄ задоволено! Терористи мають бути зметені вогняним валом та засипані в спільній канаві разом з місцевими регіоналами, деякі навіть живцем! Ще ніхто так не опускав Україну як влада порошенка!
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ОБСЄ повністю провалило моніторингову місію в Україні! Замість моніторингу ситуацію представники ОБСЄ пиячили з терористами та зливали їм позиції ЗСУ! Це неприпустимо! ОБСЄ це повністю нікчемна та ідіотська організація яка в принципі неспроможна вирішувати складні завдання в зонах збройного конфлікту! Нарешті прийшов час сказати що безпековий формат ОБСЄ та спостережних моніторингових місій абсолютно непридатний для вирішення або зупинки збройних конфліктів! Моніторингова місія ОБСЄ аж ніяк не завадила терористам 4 роки вести обстріли позицій ЗСУ та вбити 10 тис. громадян України! Це провал! Це повна непрофесійність та нікчемність міжнародних інституцій, які створені для припинення збройних конфліктів! ОБСЄ має бути реформована, або розпущена! В сьогодняшньому вигляді ОБСЄ це пуста обгортка без змісту, дебільний симулякр європейської стабільності та безпеки, якої насправді не існує!
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А какая в этом ваша заслуга? Просто хуйло к выборам готовится, Да и ЧМФ не за горами. Цыплят по осени считают
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Патамушта наближаються вибори хуйла. Після них все повернеться на круги своя, так що не радійте.
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Вот и хорошо. Лучше хоть какой-то мир, чем война.
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Мир та перемир'я- різні речі, не треба плутати.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа последнее время число нарушений режима прекращения огня на Донбассе удалось сократить до одного из самых низких уровней за 2 года, - Сайдик
 
 
 
 
 
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