 Комитет по экономполитике заинтересовался лотерейным конфликтом между АМКУ и Минфином

Кривенко сообщил Цензор.НЕТ о том, что комитет ВР по вопросам экономической политики решил вызвать представителей АМКУ и Министерства финансов и выслушать объяснения по поводу ситуации с утверждением новых лицензионных условий для лотерейного рынка.

"Вчера я как член коммитета поднял на заседании вопрос о подготовке Министерством финансов лицензионных условий, которые регламентируют лотерейный бизнес в Украине. 22 февраля прошла коллегия Антимонопольного комитета Украины, на которую я был делегирован решением главы нашего коммитета экономической политики. На этой коллегии был заслушан отчет Антимонопольного коммитета относительно лицензионных условий, которые разрабатываются Минфином и будут регламентировать работу лотерейного бизнеса. Антимонопольный коммитет в своем отчете привел некоторые возражения и предложения, суть которых сводилась к следующему: четко разделить легальный лотерейный бизнес и нелегальный, запрещенный в Украине игорный бизнес. Потому что сегодня игорный бизнес в Украине маскируется под лотереи и процветает по всем городам и селам Украины. Второй вопрос - это прозрачность всей финансовой документации, финансовой отчетности и уплата налогов в бюджет Украины. Третий вопрос - это вопрос размещения игорных заведений относительно учебных заведений, школ и так далее", - заявил депутат в комментарии Цензор.НЕТ.

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По словам депутата, отчет Антимонопольного комитета был принят единогласно и далее направлен в Минфин, чтобы там были внесены соответствующие правки.

"Но, к сожалению, насколько мне известно, Минфин проигнорировал этот отчет. Более того, направил письмо в АМКУ, в котором значится, что все правки, которые вы вносите - это не ваша компетенция. Пожалуйста, согласуйте нам лицензионные уловия и забудьте про все ваши правки", - говорит Кривенко.

По информации Кривенко, этот ультиматум будет завтра рассмотрен на коллегии АМКУ,

"Я считаю, что комитет не мог пройти мимо этого вопроса. После непродолжительной дискуссии мы решили выслушать объяснения представителей Минфина и АМКУ о том, как в дальнейшем будут решаться эти спорные вопросы. Соответствующие письма сегодня будут направлены и в Минфин и в АМКУ. И я считаю, что комитет экономической политики ВРУ может стать той площадкой, на которой будет найден консенсус между этими ведомствами. В результате мы получим лицензионные условия, которые действительно будут содействовать выводу лотерейного бизнеса из тени, окончательному запрету игорного бизнеса и пополнению госбюджета на сумму 2 миллиарда, которая и была заложена в бюджете", - подытожил он.