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 Террористы обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ в районе Водяного, - спикер штаба АТО Сушинский

С начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня, применив против украинских военных в районе Водного Донецкой области 82-мм минометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.

"С начала суток противник один раз нарушил режим прекращения огня, в частности, на донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Водяное. На других участках нашей обороны сохраняется тишина", - отметили в штабе.

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Напомним, что в зоне проведения АТО на Донбассе за 14 марта не зафиксировано ни одного обстрела.

Источник: https://censor.net.ua/n3055682
 
 
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И не только москали!
Видать они не сильно заморачивались, и наших снайперов обнаруженных накрыли. Там же снайперские стычки были - каждую ночь по-нашему снайперу мы теряли. Но нашим нарушать низзя - шоколад хочет Меркельше понравиться...
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Откуда такая информация? Я статью Бутусова тоже прочитал, если вы знаете больше поделитесь плиз.
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Нет. Не интересен. Может Серега знает больше чем мы, но мне кажется что просто есть у него есть желание "зраду" погонять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ в районе Водяного, - спикер штаба АТО Сушинский
 
 
 
 
 
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