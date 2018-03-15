 Террористы обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ в районе Водяного, - спикер штаба АТО Сушинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.

"С начала суток противник один раз нарушил режим прекращения огня, в частности, на донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Водяное. На других участках нашей обороны сохраняется тишина", - отметили в штабе.

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Напомним, что в зоне проведения АТО на Донбассе за 14 марта не зафиксировано ни одного обстрела.