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 Политика Украины
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Все про:закон (2411) УПК (73) Лозовой Андрей (108)

 "Поправки Лозового" в УПК вступили в силу

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой ("Радикальная партия Олега Ляшко"), вступили в силу.

Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через 3 месяца - 15 марта.

Данными положениями вводится ограничение сроков расследования преступлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правила захоронения в Украине не изменились, изменился субъект, назначающий экспертизу только в случае насильственной смерти, - разъяснения суда

В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев.

В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.

В то же время в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Кроме того, изменения в УПК вводят право подозреваемого обжаловать сам факт вручения ему сообщения о подозрении.

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Такое право он получает через 2 месяца после вручения подозрения.

Также следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Теперь назначать экспертизы имеет полномочия исключительно суд.

Кроме того, районные управления правоохранительных органов не смогут подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды.

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Они обязаны будут подавать ходатайства исключительно в тот суд, в пределах территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган следствия как юридическое лицо.

Также изменяются правила проведения обысков силовиками.

В частности, правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскать.

При обыске обязательно присутствие адвоката, а само следственное действие должно фиксироваться на аудио- и видеоаппаратуру.

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13 марта Верховная Рада на пленарном заседании планировала рассмотреть законопроект №7547, которым предлагается отменить вступающие в силу 15 марта изменения УПК, но отложила рассмотрение на неопределенный срок.

Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Источник: https://censor.net.ua/n3055680
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
у тебя шота поплохело после таких поправок? "Правки Лозового" в УПК вступили в силу - Цензор.НЕТ 1327не переймася,амурский,у китайцев все проще в этом отношении
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эти правки напоминают правки еще одного "уголовно-процессуального деятеля" -надю...
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Кухарки у власти,что вы ещё хотите,когда после революции.то тогда всё быстро и на ошибках,а тут ещё и Кремль подогревает ситуацию
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да Гадя отношения не имеет к этому закону , как и все ссуки народа к писателю законов ,--- в 99 % за них это делают другие, те самые которые уже 30 лет на законы пишут, меняются лишь хозяева пришедшие к корыту ,а писаки те же , вы видите смену депутатов , а вы хоть раз слышали о смене аппарата Верховной Зрады , их отделов ?
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щоб оце падло і похоронили по його закону,щоб пролежало в морзі до розкладення поки не викинуть собакам
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Звучит примерно так: один безмозглый идиот с корочкой депутата подал поправки и они сами собой стали законом. Как будто у нас нет здравомыслящих людей, которые сказали бы : Останавитесь!!! Это - безумие!!! А, может, и правда, умных людей в Раде у нас не осталось?
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теоретично було зроблено "як на Заході".

НЕ ВРАХУВАВШИ РІЗНИЦЮ У РІВНІ ЗАРПЛАТ ,КОРУПЦІї (а значить і доступності даної "послуги")

думаю ,що максимально швидко цей Ідіотизм припинять..
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Он не идиот. Он внес правки для того, чтобы обезопасить прежде всего самого себя, тк имеет конкретно рыльце в пушку.
А с этими правками посадить такого деятеля как Лозовой - нереально.
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Мальчик Андрюша до сих пор не понимает "что" его просили подать в поправки, но ГОРДИТСЯ ими,- так как его похвалили.
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Самое интересное,что тот закон прошел все комитеты ВР,и никто там даже не пикнул про маразматичность этих поправок.Ладно депутаты в зале,им в большинстве по барабану за что кнопки нажимать,но комитеты и экспертные оценки до голосования должны делать профи.У них что,тоже мозги отщибло,выпустить такую лажу,что народ взбешен просто
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Ну как теперь с этим законом ,можно будет проверить и наказать Ляшко? всё так запутано для простого следователя. "Правки Лозового" в УПК вступили в силу - Цензор.НЕТ 9006
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Багато хто з дійсно мудрих правників зробив висновок що після введення цього закону в дію в правоохоронних органах почнеться просто хаос на відміну від нинішнього "бардака". З черговим шоколадним "покращенням" нас дорогі українці!!!
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о..як добряче вони себе відгородили від правосуддя..Тількі спробуй підступись..До цього жодного шахрая від влади не притягли до відповідальності...а зараз можно і не намагатись...бо викрутитись тепер раз плюнуть..
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Бредовые поправки.....предложенные идиотом...и дураками принятые.....
Судьба их будет точно такой же как и закона от Гади Савченко.....
Жаль только что опять бардак будет на какое то время....
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Э нет, он не идиот, он мерзавец и подонок, но отнюдь не идиот.
Лозовой - сам по себе вор и коррупционер и правки в закон он внес лично для себя - с такими поправками его никто и никогда не сможет посадить, ибо потянуть пол-годика вообще не проблема - сколько у нас расследуют дело "бриллиантовых прокуроров"? 3,5 года уже!
А по новому законодательству их отпустили бы еще 3 года назад.
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Это будет касаться тех дел, которые открыты после 16 марта
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Ну так? Вы думаете, Лозовой имеет планы прекратить воровать и совершать прочие преступления в будущем?
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Похоже больше 2 месяцев ни один ворюга сидеть не будет.
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Всі претензії -до Ляшка.

Лозовий - Депутат його фракції.
"Правки Лозового" в УПК вступили в силу - Цензор.НЕТ 447

А ще порада ЗАДУМАТИСЬ тим ,хто збирається голосувати за цього "пана нетрадиційної орієнтації з вилами"..

якщо вам прийдеться труп родича зберігати у власному холодильнику тижні два( претензії завжди можна "намалювати" про "насильницьку смерть"..)
або порада -обдзвонити родичів -друзів зібрати 10тисяч(в середньому) хабар на руку слідчому-судді.
щоб поховати за 3 дні..
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Поправки нормальные .
Но отменят их скоро , так же как и поправки Савченко.
Это пидар Геращенко и ко раздувает истерию
Всем понятно что вопросы похорон и экспертиз - приминительно к насильственным смертям.
Раньше оно так же было.
Изменений по сути не много.
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там де можливо,виникає корупція -НЕ ЗАУВАЖИЛИ !?

Суди -МАКСИМАЛЬЕИЙ рівень корупції ..
не знаєте !?

раніше рішення приймав дільничий,а зараз -"слідчий суддя"..
порахуйте кількість одних та інших..
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Сколько у нас идет дело "бриллиантовых прокуроров"? 3,5 года уже?
По поправкам Лозового с них сняли бы все обвинения еще 3 года назад. Хотя все знают, что они виновны.
И вы считаете, что это нормально???
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Лише можна здогадуватися скільки сьогодні кримінальних справ буде закрито.....
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правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскатьИсточник: https://censor.net.ua/n3055680
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А как же тайна следствия?
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ПО ПОВОДУ ОБЫСКОВ - ТУТ ДА!, А ВОТ ПО ПОВОДУ СРОКОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА, И ЭКСПЕРТИЗ - МОЖНО НАЗВАТЬ ПОЛНЫМ БРЕДОМ, ВСЁ ЭТО ПРИНЯТО ТОЧНО НЕ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. А КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ВСЁ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ТРУППА В МОРГЕ!???, ИЛИ НУЖНО БУДЕТ РОДСТВЕННИКАМ ТРУП ХРАНИТЬ НА БАЛКОНЕ?. И ПОТОМ ТАКИЕ ПАРТИИ АГИТИРУЮТ ЛЮДЕЙ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НИХ, НУ ЛАДНО МЫ ЛЮДИ ПОДПИСЫВАЕМ НЕ ЧИТАЯ ДОГОВОРА КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ В БАНКАХ УКРАИНЫ, НО ВЫ ЖЕ ВСЕ ЗАКОНОТВОРЦЫ КАК ТАКОЕ МОЖЕТЕ ВЫ ДОПУСКАТЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИЯХ?????????
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ЕСЛИ РОДСТВЕННИК УМРЕТ НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ, ТО ВСЕ БУДЕТ КАК ПРЕЖДЕ.
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Интересно, сколько Ляшко взял денег за принятие этих поправок и сколько дал Лозовому, еще более интересно кто инициатор и спонсор этих законов? Какая коррупционно-финансовая группа ?
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Офигеть, вот например, если за убийство тебя не закрыли в течении 1,5 года то все спи спокойно дело закрыто, а за менее тяжкие статьи и того меньше времени.
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да им похрену. Главное что сегодня закроют все коррупционные дела по депутатам. Причем всех фракций. Завтра можно будет отменить, но кого надо было уже из под ответственности вывели. Поздравляю с очередной Рехформой.
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а найгірше що навіть після цього знайдуться му*аки, що підтримуватимуть РПЛ
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Сегодня мусора уйдут в запой. Такой подарок. Можно 90% висяков тупо взять и закрыть!
Отныне, любой пострадавший должен знать, что никто и никогда не будет раскрывать совершенное против него преступление, ибо достаточно просто протянуть год.
Поздравляю Мосийчука и прочих уйо.пков, против которых, думаю уже к вечеру, Юга Луценко позакрывает все провадження.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поправки Лозового" в УПК вступили в силу
 
 
 
 
 
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