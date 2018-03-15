 "Поправки Лозового" в УПК вступили в силу

Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через 3 месяца - 15 марта.
Данными положениями вводится ограничение сроков расследования преступлений.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правила захоронения в Украине не изменились, изменился субъект, назначающий экспертизу только в случае насильственной смерти, - разъяснения суда
В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев.
В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто.
В то же время в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.
Кроме того, изменения в УПК вводят право подозреваемого обжаловать сам факт вручения ему сообщения о подозрении.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принятые в 2017 году изменения в УПК противоречат международному праву, национальному законодательству и не должны вступить в силу, - НАБУ
Такое право он получает через 2 месяца после вручения подозрения.
Также следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.
Теперь назначать экспертизы имеет полномочия исключительно суд.
Кроме того, районные управления правоохранительных органов не смогут подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не готова устранить диспропорции в УПК от "поправок Лозового", но компромисс будет найдет, - Аваков
Они обязаны будут подавать ходатайства исключительно в тот суд, в пределах территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган следствия как юридическое лицо.
Также изменяются правила проведения обысков силовиками.
В частности, правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскать.
При обыске обязательно присутствие адвоката, а само следственное действие должно фиксироваться на аудио- и видеоаппаратуру.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если не внести изменения в УПК до 15 марта, это парализует работу правоохранительной системы, - Князев
13 марта Верховная Рада на пленарном заседании планировала рассмотреть законопроект №7547, которым предлагается отменить вступающие в силу 15 марта изменения УПК, но отложила рассмотрение на неопределенный срок.
Напомним, во вторник, 3 октября, Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).
НЕ ВРАХУВАВШИ РІЗНИЦЮ У РІВНІ ЗАРПЛАТ ,КОРУПЦІї (а значить і доступності даної "послуги")
думаю ,що максимально швидко цей Ідіотизм припинять..
А с этими правками посадить такого деятеля как Лозовой - нереально.
Судьба их будет точно такой же как и закона от Гади Савченко.....
Жаль только что опять бардак будет на какое то время....
Лозовой - сам по себе вор и коррупционер и правки в закон он внес лично для себя - с такими поправками его никто и никогда не сможет посадить, ибо потянуть пол-годика вообще не проблема - сколько у нас расследуют дело "бриллиантовых прокуроров"? 3,5 года уже!
А по новому законодательству их отпустили бы еще 3 года назад.
Лозовий - Депутат його фракції.
А ще порада ЗАДУМАТИСЬ тим ,хто збирається голосувати за цього "пана нетрадиційної орієнтації з вилами"..
якщо вам прийдеться труп родича зберігати у власному холодильнику тижні два( претензії завжди можна "намалювати" про "насильницьку смерть"..)
або порада -обдзвонити родичів -друзів зібрати 10тисяч(в середньому) хабар на руку слідчому-судді.
щоб поховати за 3 дні..
Но отменят их скоро , так же как и поправки Савченко.
Это пидар Геращенко и ко раздувает истерию
Всем понятно что вопросы похорон и экспертиз - приминительно к насильственным смертям.
Раньше оно так же было.
Изменений по сути не много.
Суди -МАКСИМАЛЬЕИЙ рівень корупції ..
не знаєте !?
раніше рішення приймав дільничий,а зараз -"слідчий суддя"..
порахуйте кількість одних та інших..
По поправкам Лозового с них сняли бы все обвинения еще 3 года назад. Хотя все знают, что они виновны.
И вы считаете, что это нормально???
---------------------------------------------------------------------------
А как же тайна следствия?
Отныне, любой пострадавший должен знать, что никто и никогда не будет раскрывать совершенное против него преступление, ибо достаточно просто протянуть год.
Поздравляю Мосийчука и прочих уйо.пков, против которых, думаю уже к вечеру, Юга Луценко позакрывает все провадження.