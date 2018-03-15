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 Происшествия, Киевские новости
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 На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских. ФОТОрепортаж

В Деснянском районе столицы, на проспекте Маяковского, неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Еспресо".

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.

На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 01

В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 02

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали. Отмечается, что на месте событий был мужчина в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Мужчина со взрывным устройством задержан в центре Одессы, - Нацполиция. ФОТО

На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 03

Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 04
На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 05

На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 06
На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 07
На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 08
На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских 09

Источник: https://censor.net.ua/n3055679
 
 
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хренасе
в киеве еще есть проспект с таким названием?
и куда сбу смотрит
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Ось з його вірша: "Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль".
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зачем переименовывать?? он в Крым в последее время не ездил....
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Да в наши портмоне эти суки смотрят...
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Маяковский не партийный деятель, а поэт. Так почему бы и нет?
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Отмечается, что на месте событий был мужчина в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.)))

Редактор с утра уже принял на грудь?
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сам ты мусор. отброс общества. огрызок с комплексами. потому что ни один уважающий себя и что-то умеющий делать головой и руками человек не пойдет работать троллем.
ты ничтожество, и работаешь за пайку от Пуйла.
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Лучше расскажи, придурок, кто пришел на работу в мусарню???
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Харош спамити копіпасту, недоумок зайвохромосомний.
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Эк тебя торкнуло На проспекті Маяковського в Києві чоловік кинув вибуховий пристрій у поліцейських - Цензор.НЕТ 8614 и всё из-за того, что человек написал то, что и так каждый знает...мусор это мусор, а мусора готовы ради пайки и календарей выслуги выполнять любые приказы (Майдан доказал) и готовы предать страну (Донбас и Крым доказали) и поэтому они холуи власти, я раз я в этом убеждён, то я агент ФСБ, кремля, хуйла и шойгу мой крёстный ?
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а пристрелить на месте в качестве профилактики не пробовали а потом с родственниками и жильем по израильскому варианту.Если террористов целовать в жопу -они будут плодится как вирус
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Слоган новоїпалісіі: будь застреленим потім оскаржуй
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ты мусор. отброс общества. огрызок с комплексами. потому что ни один уважающий себя и что-то умеющий делать головой и руками человек не пойдет работать троллем.
ты ничтожество, и работаешь за пайку от Пуйла.
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Хто і не здалий й не хоче щось робити - йде в мусарню працювати, давно відомо. Це про тебе?
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однозначно поддерживаю - пристрелить и так поступать постоянно с теми кто стрелает или взрывает в людных местах - это не люди
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Каждый день такие новости. Стрелять таких на месте нужно
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мусора стреляют и взрывают,
получившие от барыги УБД за
шмон волонтёров и контрабас
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Гранату пока что ищут мусора,а взорваться могла петарда,от чего мусора квАкова дружно наделали в портки.
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Троя..что тут...еще можно бросить в полицейских !!
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Это возле мавзолея, что ли? Интересно, как можно бросить гранату, находясь в наручниках? Либо наручники одели уже после броска гранаты, но тогда текст составлял недоумок (что вполне обычное явление для наших СМИ). Зато куча фоток).
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Наручники одели после задержания. Текст по-дебильному написан. Да и коменты такие же.
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добре, що кіоск знести не встигли), не все в пріус полетіло!
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Провокация Рюкзакова! На фото не видно "прошитого" осколками авто, полицианты не пострадали, фото павильона-остановки и того нет.
Дальше вообще полный бред Проверяли документы у мужчины, который был в наручниках На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских - Цензор.НЕТ 6513! А теперь сами полицаи отказываются от комментариев. Кто помнит Врадиевку и Кр. Озеро конечно "верит" Аваковским ментам
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Дебилы на "службе". Даже линию собственного поведения отработать не могут. С мозгами проблема.
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Разве такому гиганту мысли может придти в голову, что наручники одели после задержания бросившего гранату? Однозначно зрада !!!
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А ты в лицо полицейскому это скажи, а не монитору.
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ты мусор. А полицейские - люди, которые каждый день рискуют жизнями, защищая нас в том числе от таких террористов как этот гандон в наручниках.
а ты - мусор. отброс общества. огрызок с комплексами. потому что ни один уважающий себя и что-то умеющий делать головой и руками человек не пойдет работать троллем.
ты ничтожество, и работаешь за пайку от Пуйла.
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пафосу поменьше. Что-то не слышал я про героические поступки аваковцев На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских - Цензор.НЕТ 3079. А вот про взятки, торговлю наркотой, ДТП по их вине или с участием полицейских новости каждый день. Или СМИ лодку качают?
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А разве в Княжичах не героически погибли ? Не? ну тогда других героических случаев не припомню, из-за тупости своей гибли в Днепре и Одессе, а из-за героизма..хм..шо нет, то нет.
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судя по твоим высерам мусор это ты. чё так возбудился то?
Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

сами всмё это и замутили.
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Конченная мразь только здесь бОрзая , сидя на диванчике , лопая мамины блины😀
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ледь не вдавившись власною слиною "только здесь бОрзая , сидя на диванчике , лопая мамины блины😀" безпорадно лютувало вітя п.
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Откуда же он гранату взял? Сейчас на каждом углу этого добра хватает.
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скорее мылыция хотела подбросить,
как он в наручниках с в них бросал ?
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а на фото возле перехода высокий и худощавый с руками за спиною, это не бросавший гранату?
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"Реформы" в дии..позор а не полиция..полицаи и есть полицаи..псы Авакова...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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