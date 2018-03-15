 На проспекте Маяковского в Киеве мужчина бросил взрывное устройство в полицейских. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи.Еспресо".
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.
В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.
Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали. Отмечается, что на месте событий был мужчина в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.
Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.
в киеве еще есть проспект с таким названием?
и куда сбу смотрит
Редактор с утра уже принял на грудь?
ты ничтожество, и работаешь за пайку от Пуйла.
ты ничтожество, и работаешь за пайку от Пуйла.
получившие от барыги УБД за
шмон волонтёров и контрабас
Дальше вообще полный бред Проверяли документы у мужчины, который был в наручниках ! А теперь сами полицаи отказываются от комментариев. Кто помнит Врадиевку и Кр. Озеро конечно "верит" Аваковским ментам
а ты - мусор. отброс общества. огрызок с комплексами. потому что ни один уважающий себя и что-то умеющий делать головой и руками человек не пойдет работать троллем.
ты ничтожество, и работаешь за пайку от Пуйла.
Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.
сами всмё это и замутили.
как он в наручниках с в них бросал ?