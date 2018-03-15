 Это нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля

Об этом заявил новый министр иностранных дел Хайко Маас в первой же своей речи в новом качестве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Разочаровывает то, что Россия, похоже, не готова внести свой вклад в расследование. Москва должна создать прозрачность и встать на позицию - или на двусторонней основе с Великобританией, или в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОВКВ)", - заявил Маас.
Ему и всему правительству понятно, что это нападение не должно остаться без последствий, что преступники должны понести наказание. Поэтому в Берлине "прекрасно понимают, что Великобритания должна была реагировать".
"Германия и в дальнейшем будет оставаться в тесном контакте с британским правительством по этому вопросу", - добавил министр.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Им Сев.Поток2 строить ещё...
Видимо, в связи с предстоящими в России выборами, потихоньку начала всплывать тема рейса MH17.
«Испанского диспетчера» - ранее судимого Хосе Карлос Барриос Санчес, скрывавшегося от уголовного преследования в Румынии, разыскали журналисты Радио Свобода и побеседовали с ним.
Санчес подтвердил, что он отбыл тюремный срок в Испании, получив его за невыплату алиментов. Он также сказал, что никогда не работал диспетчером воздушного движения и что не был в Украине в тот момент, когда был сбит Боинг.
Санчес также сделал еще несколько сенсационных заявлений: он сказал, что получил «много денег, очень большие суммы, из переводов, которые прибыли из России». Он утверждал, что ему «рассказали, что я должен был написать» на его учетной записи в Twitter.
Он также утверждал, что он получил денежные переводы из РТ задолго до его интервью в мае 2014 года на испанском канале сети, и что предполагаемые выплаты были компенсацией за «то, что я писал».
Санчес заявил, что получил в общей сложности 48 000 долларов из российских источников в качестве оплаты за свою роль «Карлоса, испанского диспетчера воздушного движения».
Снова толерастность?
Не пора ли поставить Московию раком?
Може самому Хайко до окуліста навідатися?
Выдержка из статьи с выступлением британского дипломата:
У нас нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери, а также сотрудника полиции Ника Бейли, и ставит тем самым под опасность жизнь британских граждан в Солсбери.
Это не было обычным преступлением. Это было незаконным использованием вооруженной силы - и нарушением Устава ООН, который представляет собой основу международного права.
Мы также пришли к выводу, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании свой программы "Новичок". Лишь один этот факт позволяет игнорировать заявления, что технология производства этого вещества могла оказаться в руках каких-то других стран. Если бы Россия сообщила об этой программе и ликвидировала ее, то лишь тогда можно было бы прислушаться к подобным аргументам.
У России давняя история убийств оппонентов, организованных государством, в том числе Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом в нашей стране 10 лет тому назад. Россия давно вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе осуществила неудачную попытку переворота в Черногории, регулярные кибератаки на другие государства или попытки повлиять на демократические процессы других стран. У России давняя история нарушений международного права, наиболее вопиющие примеры мы наблюдали в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.
Россия демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданского населения - мы все помним рейс MH17, сбитый людьми, работавшими на Россию при помощи оружия, поставленного им Россией. Россия, своей постоянной защитой использования химического оружия [сирийским президентом] Башаром Асадом, продемонстрировала, что у нее другие стандарты в том, что касается использования этого ужасного вида вооружений.
Мы не сделали поспешных выводов. Мы провели тщательное и добросовестное расследование, которое продолжается. Мы просим, чтобы Организация по запрещению химического оружия провела независимый анализ использованного [в Солсбери] вещества. Мы дали возможность России объяснить [произошедшее]. Но Россия отказалась это делать.
Мы уже слышали нападки и угрозы со стороны России в течение последних нескольких дней. Мы знаем, что это продолжится. Именно так ведет себя Россия каждый раз, когда ее ловят на нарушении международного права: она прибегает к отрицаниям, отвлечению внимания и угрозам. Так работает Россия.
Но мы не позволим себя запугать. Наша решительность не будет ослаблена. Мы твердо стоим на своих позициях и уверены в силе нашей демократии, нашего права и свободы нашего народа. Мы стоим на защите ценностей, которые поддерживает подавляющее большинство в этом Совете и в ООН.
И ключевая фраза представителя США: Авторитет этого Совета будет полностью подорван, если мы не призовем Россию к ответственности.