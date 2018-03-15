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 Это нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля

В Берлине считают, что нежелание Москвы сотрудничать с Великобританией в деле расследования отравления двойного агента Сергея Скрипаля не должно остаться без ответа.

Об этом заявил новый министр иностранных дел Хайко Маас в первой же своей речи в новом качестве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разочаровывает то, что Россия, похоже, не готова внести свой вклад в расследование. Москва должна создать прозрачность и встать на позицию - или на двусторонней основе с Великобританией, или в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОВКВ)", - заявил Маас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на Скрипаля и его дочь, - Белый дом

Ему и всему правительству понятно, что это нападение не должно остаться без последствий, что преступники должны понести наказание. Поэтому в Берлине "прекрасно понимают, что Великобритания должна была реагировать".

"Германия и в дальнейшем будет оставаться в тесном контакте с британским правительством по этому вопросу", - добавил министр.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055675
 
 
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Всё правильно и ещё предупреждать мацква должна, перед очередным убийством, что мол мы завтра будем убивать такого-то, будьте в курсе пожалуйста...бред!
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Ну теперь пуйлу нужно просто насрать на голову этой матери Терезе. Но и тогда, она разотрет говно по всей голове и с заявит с трибуны что этот шампунь плохого качества....
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Він це і зробив. А декілька років тому і американцям
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тю - я вон вообще считаю шо существование цапии - шо то слишком затанулось
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Я не совсем понимаю, чего хотят от Москвы? Какой прозрачности? Образцы отравляющего вещества вообще есть у британцев или нет?
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Ну так пусть передают образцы и все материалы Хуйлу и требуют ответа. А иначе чего они хотят непонятно.
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наоборот, требуют объяснений, каким образом вещество оказалось в Британии. А в ответ обычное "у нас такого нет".
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А как они могут ответить, если у них нет образцов вещества, и нет данных на предполагаемых виновных? Хорошо конечно, что паРашку гнобят, но можно же это делать как-то изящней.
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Изящней с беспредельщиками???? Ахахахахахаха!!!
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Так вроде РФ и требует какие-то документы по следствию.
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Будуть- це "попередні пестощі" згідно правил Великої Брудної Політики.
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Какие санкции?
Им Сев.Поток2 строить ещё...
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вводите эмбарго - это единственное что пока еще может успокоить обезьяну с гранатой, пока они не дотянули трубу в Китай и не получили неограниченный поток бабла, Китаю пофик на ваши санкции,и обезьяну тогда не остановить Это нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 691
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хренеть, пару человек траванули и такая истерика... МН17 с 300ми пассажирами расия сбила есть все доказательства и как то всё сошло путину с рук...
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Представляю как Путин смеётся с толерантных европейцев,он их имеет уже давно,а все за деньги,вонючий газ.
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Просто бюргерам нужно будет задумываться перед покупкой продуктов:а нет ли среди покупателей повёрнутого руццкаго с "Новичком"?
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В луже уже места не осталось от европейских жоп.😊
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краще б він щось сказав про північний потік 2 як бачить це Німеччина в контексті агресії раші не тільки в Україні а і в іншіх країнах.
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"Испанский диспетчер"
Видимо, в связи с предстоящими в России выборами, потихоньку начала всплывать тема рейса MH17.
«Испанского диспетчера» - ранее судимого Хосе Карлос Барриос Санчес, скрывавшегося от уголовного преследования в Румынии, разыскали журналисты Радио Свобода и побеседовали с ним.

Санчес подтвердил, что он отбыл тюремный срок в Испании, получив его за невыплату алиментов. Он также сказал, что никогда не работал диспетчером воздушного движения и что не был в Украине в тот момент, когда был сбит Боинг.

Санчес также сделал еще несколько сенсационных заявлений: он сказал, что получил «много денег, очень большие суммы, из переводов, которые прибыли из России». Он утверждал, что ему «рассказали, что я должен был написать» на его учетной записи в Twitter.

Он также утверждал, что он получил денежные переводы из РТ задолго до его интервью в мае 2014 года на испанском канале сети, и что предполагаемые выплаты были компенсацией за «то, что я писал».

Санчес заявил, что получил в общей сложности 48 000 долларов из российских источников в качестве оплаты за свою роль «Карлоса, испанского диспетчера воздушного движения».
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Прозрачность?
Снова толерастность?
Не пора ли поставить Московию раком?
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)))))))))) Прозрачності!!! ))) Шо, погано видно? )))
Може самому Хайко до окуліста навідатися?
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Заседание Совбеза ООН по делу отравления Скрипаля

Выдержка из статьи с выступлением британского дипломата:
У нас нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери, а также сотрудника полиции Ника Бейли, и ставит тем самым под опасность жизнь британских граждан в Солсбери.
Это не было обычным преступлением. Это было незаконным использованием вооруженной силы - и нарушением Устава ООН, который представляет собой основу международного права.
Мы также пришли к выводу, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании свой программы "Новичок". Лишь один этот факт позволяет игнорировать заявления, что технология производства этого вещества могла оказаться в руках каких-то других стран. Если бы Россия сообщила об этой программе и ликвидировала ее, то лишь тогда можно было бы прислушаться к подобным аргументам.
У России давняя история убийств оппонентов, организованных государством, в том числе Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом в нашей стране 10 лет тому назад. Россия давно вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе осуществила неудачную попытку переворота в Черногории, регулярные кибератаки на другие государства или попытки повлиять на демократические процессы других стран. У России давняя история нарушений международного права, наиболее вопиющие примеры мы наблюдали в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.
Россия демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданского населения - мы все помним рейс MH17, сбитый людьми, работавшими на Россию при помощи оружия, поставленного им Россией. Россия, своей постоянной защитой использования химического оружия [сирийским президентом] Башаром Асадом, продемонстрировала, что у нее другие стандарты в том, что касается использования этого ужасного вида вооружений.
Мы не сделали поспешных выводов. Мы провели тщательное и добросовестное расследование, которое продолжается. Мы просим, чтобы Организация по запрещению химического оружия провела независимый анализ использованного [в Солсбери] вещества. Мы дали возможность России объяснить [произошедшее]. Но Россия отказалась это делать.
Мы уже слышали нападки и угрозы со стороны России в течение последних нескольких дней. Мы знаем, что это продолжится. Именно так ведет себя Россия каждый раз, когда ее ловят на нарушении международного права: она прибегает к отрицаниям, отвлечению внимания и угрозам. Так работает Россия.
Но мы не позволим себя запугать. Наша решительность не будет ослаблена. Мы твердо стоим на своих позициях и уверены в силе нашей демократии, нашего права и свободы нашего народа. Мы стоим на защите ценностей, которые поддерживает подавляющее большинство в этом Совете и в ООН.

И ключевая фраза представителя США: Авторитет этого Совета будет полностью подорван, если мы не призовем Россию к ответственности.
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Западные страны начали операцию по исключению России из Совета безопасности ООН - об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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