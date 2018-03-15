 Это нападение не должно остаться без последствий. Москва должна создать прозрачность, - глава МИД ФРГ Маас об отравлении Скрипаля

Об этом заявил новый министр иностранных дел Хайко Маас в первой же своей речи в новом качестве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разочаровывает то, что Россия, похоже, не готова внести свой вклад в расследование. Москва должна создать прозрачность и встать на позицию - или на двусторонней основе с Великобританией, или в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОВКВ)", - заявил Маас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на Скрипаля и его дочь, - Белый дом

Ему и всему правительству понятно, что это нападение не должно остаться без последствий, что преступники должны понести наказание. Поэтому в Берлине "прекрасно понимают, что Великобритания должна была реагировать".

"Германия и в дальнейшем будет оставаться в тесном контакте с британским правительством по этому вопросу", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фриланд об отравлении Скрипаля и его дочери: Россия нарушила мировой порядок

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.